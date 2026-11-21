In occasione dell’uscita di GTA VI, un bel po’ di italiani si è preso il giorno libero. Stando ai dati della piattaforma Remote in questa speciale classifica siamo addirittura primi al mondo, con le assenze programmate per il 19 novembre quasi raddoppiate (+91%) rispetto a un anno fa.

Nessuno scandalo, va detto subito. Tredici anni di attesa dall’ultima versione del videogame sono tanti, e chi ha chiesto un giorno di ferie per giocare ha fatto quello che altri fanno per un concerto o per una finale. Dal punto di vista etico, meglio le ferie dichiarate della febbre inventata. Sul piano morale (fermo restando che c’è di peggio), il discorso è diverso. Negli anni siamo passati dalle veline succinte in fascia protetta, al turpiloquio delle tribune politiche, per non parlare dei reality e dei talent.

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Negli ultimi 20 anni le giovani generazioni hanno dovuto “subire”, più o meno passivamente, le scelte di palinsesto dei genitori. Il fenomeno degli Squid game, la serie coreana che associa la violenza ai giochi d’infanzia, aveva già chiarito gli effetti sui minori di una narrazione tanto efficace quanto implicita sul nichilismo di questi tempi. Allo stesso modo, l’universo GTA dà libero sfogo agli istinti e alle pulsioni che il giocatore può fare proprie mettendosi nei panni del criminale.



In questo senso, il giorno di ferie davanti alla console diventa “Un giorno di ordinaria follia”. Proprio come nel celebre film interpretato da Michael Douglas, la frustrazione divampa in violenza, ma con una differenza sostanziale: da spettatori si diventa protagonisti, interpreti di un agìto più vicino alla simulazione che al gioco. Una volta posato il joypad (i boomer come me lo chiamavano joystick), tutto torna come prima. Si torna al lavoro e alla vita di tutti i giorni, con i suoi affanni, la sua routine, ma anche limiti e regole.

Questa partita, però, la giocano anche i nostri figli, che condividono il divano con i tanti appassionati smaniosi di riprendere il filo del divertimento lasciato 13 anni fa. Poco importa se, nel frattempo, hanno messo su famiglia. In molte case chi gioca non sarà solo: accanto ci sarà un bambino di sette, otto, dieci anni, incuriosito da tutto quel trambusto. E prima o poi arriverà la frase che tutti conosciamo: “Dai, vieni qui, guida tu la macchina”. Sembra un bel momento, e in fondo nasce da un’intenzione buona. Giocare insieme ai figli è una delle cose migliori che un genitore possa fare, anche davanti a uno schermo. Dipende però da quale gioco, dal suo contento e da quanto tempo siamo disposti a dedicarci.

GTA VI porta il bollino PEGI 18 per violenza, sesso, droga e acquisti in-game. È una satira cruda, spietata, scritta per chi ha l’età e gli strumenti per coglierla. Un bambino di otto anni la satira non la vede. Vede uno che ruba un’auto, investe un passante e riparte, e lo vede seduto accanto a papà o mamma che ridono. In quel momento la presenza dell’adulto funge da lasciapassare: se ci sono loro, allora va bene. È questo che il bambino si porta a letto. E buonanotte.

Le norme parlano chiaro, non è una questione di legalità, ma di educazione. Il bollino, del resto, rimane un consiglio: un negoziante italiano può vendere il gioco a un ragazzino senza violare alcuna legge. Il filtro vero è uno solo e abita in casa.

Chi sta giocando a GTA sa che cosa c’è dentro meglio di qualunque esperto. Proprio per questo è la persona giusta per dire a un figlio: “Questo è mio, per te c’è altro, e quando sarà il momento ci giocheremo insieme”. E poi magari spegnere, e accendere un gioco che si può fare davvero in due. Adulto e minore.

I ragazzi intanto guardano. Ci sentono ripetere che lo schermo va dosato, che sia uno smartphone o un tablet, ma ci vedono riorganizzare la settimana per un videogioco. Nulla di scandaloso, purché vedano anche il momento in cui la console si spegne.

A prescindere dalla smania degli adulti appassionati, un bambino può aspettare qualche anno per GTA. Non perde niente di che, anzi, guadagna un genitore con cui giocare ad altro.