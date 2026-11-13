Lc 18,1-8 - Sabato della XXXII Settimana del Tempo ordinario

Il Vangelo di oggi ci parla della «necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai». E lo fa attraverso una strana parabola: quella di un giudice disonesto che, per togliersi di torno l’insistenza di una vedova che chiede giustizia, alla fine la accontenta. È il modo tutto umano che Gesù si inventa per dirci una cosa importante. Anche quando abbiamo idee strane su Dio, anche quando non lo riconosciamo come Padre e magari ne abbiamo un’immagine sbagliata, distorta, come se somigliasse a un giudice disonesto, anche in quel caso non dovremmo smettere di pregare. Se perfino un giudice così alla fine cede, quanto più ascolterà il nostro grido un Padre che ci ama davvero!

Perché si prega? O perché si ha molta fiducia, o perché si è molto disperati. In entrambi i casi si prega perché si sente di non bastare a sé stessi. Ma il vero segreto è non smettere mai di pregare, in tutti i modi possibili che conosciamo. A volte lo facciamo con le parole che abbiamo imparato da bambini. Altre volte lo facciamo spontaneamente, con quello che ci viene dal cuore. Altre volte con il nostro corpo, con un gesto, con un silenzio. Altre volte prendendoci del tempo, sottraendolo alle mille cose da fare. Altre volte ancora offrendo qualche piccola mortificazione. Tutti i modi possibili per pregare sono leciti.

C’è un’unica cosa che non è lecita: smettere di stare dentro questa grande relazione che è la preghiera. Perché la preghiera non è prima di tutto ottenere qualcosa, ma rimanere in contatto con Qualcuno. E anche quando ci sembra che il cielo sia chiuso, il solo fatto di continuare a bussare tiene aperta la porta del nostro cuore. Chi prega, anche male, anche con fatica, non è mai davvero solo.