Lc 21,34-36 - Sabato della XXXIV Settimana del Tempo Ordinario

«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita». I cuori appesantiti di cui ci parla oggi il Vangelo di Luca descrivono vere e proprie patologie esistenziali. Sono modi di vivere che ci impediscono di vivere davvero. Possiamo essere schiacciati dalla vita, sepolti dalle preoccupazioni. Possiamo vivere alienati, come un ubriaco che non sa più dove si trova. Oppure possiamo vivere sfiniti, come chi è sempre in movimento senza mai arrivare fino in fondo a nessuna meta.

Corriamo tanto, ma non sappiamo più verso dove. Eppure, prima o poi, ci troveremo tutti davanti al momento in cui dovremo rendere conto della nostra esistenza. Gesù lo dice con chiarezza: quel giorno potrebbe piombarci addosso all’improvviso. È un invito a essere svegli. Per questo aggiunge: «Vegliate in ogni momento pregando». E l’unico modo che abbiamo per prepararci all’incontro definitivo con Dio, il giorno della nostra morte, è imparare a stare nel presente. Non nel passato che ci tormenta, non nel futuro che ci angoscia, ma nell’oggi che ci è dato. È solo lì che possiamo amare, perdonare, ringraziare. Il resto non è nelle nostre mani.

Si racconta che un giorno, durante la ricreazione, san Giovanni Bosco chiese a Domenico Savio: «Che cosa faresti se sapessi di dover morire oggi?». E Domenico rispose: «Continuerei a giocare». È una risposta che noi probabilmente non avremmo mai dato. Significa che quando il presente è vissuto bene, con il cuore leggero e in pace con Dio, allora può essere anche l’ultimo istante senza che questo ci spaventi. Non ci sarà nulla da correggere in fretta, nessuna cosa importante lasciata a metà. Chi vive così non sarà mai preso alla sprovvista, perché in ogni momento è già davanti a Dio.