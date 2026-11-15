Lc 18,35-43 - Lunedì della XXXIII Settimana del Tempo ordinario

«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». La guarigione del cieco, raccontata nel Vangelo di oggi, ci dice diverse cose importanti. La prima è che c’è qualcuno che annuncia a quest’uomo: «Passa Gesù, il Nazareno!». È proprio questo annuncio a far nascere il grido che cambierà la sua vita. Nessuno può cercare Dio se prima qualcuno non gliene ha parlato. Anche noi siamo chiamati a essere questo annuncio per chi vive nel buio. E poco importa se forse le stesse persone che gli avevano annunciato Gesù ora lo rimproverano e cercano di metterlo a tacere. Lui grida ancora più forte. Ha capito che la vera preghiera è gridare a Dio con tutto il cuore, senza vergogna, senza lasciarsi zittire da nessuno. E Gesù si ferma. Interrompe il suo viaggio, lo fa chiamare, e poi è Lui a domandargli: «Che cosa vuoi che io faccia per te?».

È una domanda che spiazza, perché Gesù sa bene di che cosa ha bisogno quell’uomo. Eppure, vuole sentirlo dalla sua bocca. Quante volte noi diciamo al Signore: «Sia fatta la tua volontà». Ma quando cominciamo davvero a fidarci di Lui, scopriamo che è Lui a dire a noi: «Sia fatta la tua volontà».

Dio non è un padrone che impone, ma un Padre che ascolta. Prende sul serio il nostro desiderio, perfino quello che non abbiamo il coraggio di confessare a noi stessi. Il cieco non gira intorno alla questione. Risponde con semplicità: «Signore, che io veda di nuovo!». Ed è così che quest’uomo riacquista la vista. Ma il miracolo non finisce lì, perché il Vangelo dice che «cominciò a seguirlo glorificando Dio». Chi è stato guarito davvero non torna semplicemente alla vita di prima. Si mette in cammino dietro a Colui che gli ha ridato gli occhi, e la sua esistenza diventa una lode. Non potete immaginare quante persone ho incontrato cambiate da Gesù in questo modo e proprio per questo ora vivono come se fossero incontenibili di gratitudine anche se continuano a combattere le stesse battaglie di tutti.