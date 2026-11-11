Lc 17,20-25 - San Giosafat, Vescovo e Martire – Memoria

«Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!».

La risposta che Gesù dà ai farisei nel Vangelo di oggi contiene una lezione immensa. Tutti noi siamo alla ricerca dell’essenziale. Tutti noi aspettiamo che accada la cosa più importante della nostra esistenza: il regno di Dio, cioè il cuore del perché la vita valga davvero la pena di essere vissuta. E spesso lo immaginiamo come qualcosa di straordinario, di clamoroso, che un giorno arriverà a cambiare tutto. Gesù invece ci dice che c’è già. Il vero problema è che non abbiamo occhi per accorgercene. Tutto ciò che stiamo cercando è adesso, davanti a noi. Lo cerchiamo altrove, nel futuro, in un’altra situazione, in un’altra vita, e intanto ci sfugge quella che stiamo vivendo.

Viviamo sempre in attesa di qualcosa, e così non abitiamo mai davvero il presente. Diciamo a noi stessi: sarò felice quando le cose andranno meglio, quando avrò risolto quel problema, quando avrò più tempo. Ma quel “quando” rischia di non arrivare mai. Se avessimo questa consapevolezza, vivremmo intensamente tutto quello che abbiamo davanti, il bene e il male, ciò che ci piace e ciò che ci costa fatica. Perché sapere che il regno di Dio è proprio adesso, e che noi ci siamo dentro, dovrebbe farci vivere la nostra esistenza con più passione, con più intensità, senza aspettare altro.

Dio non ci aspetta in un altrove lontano. Ci aspetta nel volto di chi ci sta accanto, nel lavoro di oggi, nella fatica di questa sera, nella gioia inattesa di un momento qualunque. Il regno non fa rumore. Cresce in silenzio, come un seme. E chi impara a riconoscerlo scopre che la vita, così com’è, è già abitata da Dio.