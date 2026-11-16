Lc 19,1-10 - Santa Elisabetta d’Ungheria, Religiosa - Memoria

«Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là». La storia di Zaccheo è piena di dettagli che sarebbe bello portare nella nostra preghiera di oggi. Anzitutto Zaccheo è una causa persa. Un perduto, un irrecuperabile, uno di cui tutti pensano di sapere già come andrà a finire. Eppure trova un sicomoro su cui arrampicarsi per poter vedere Gesù. A volte evangelizzare significa proprio questo: diventare dei sicomori per gli altri.

Non grandi discorsi, non prediche, ma un’amicizia, un piccolo legame, il tempo perso con qualcuno che sembra una causa persa. Un sicomoro non fa niente di straordinario: sta lì, offre un appoggio, permette a qualcuno di guardare un po’ più in alto. E chi lo sa che proprio a partire da quell’amicizia Gesù non decida di entrare nella casa di quella persona e di cambiarle la vita, così come accade a Zaccheo?

Gesù si ferma proprio sotto quell’albero, alza lo sguardo e gli dice: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). Non gli chiede prima di cambiare. Non gli pone condizioni. Entra e basta. E Zaccheo si scopre talmente amato da uno che non ha preteso nulla per varcare la sua soglia, che decide di cambiare vita. Lo fa per gratitudine, non per senso di colpa. Il senso di colpa ci schiaccia, ci fa sentire sbagliati, ma raramente ci cambia davvero. La gratitudine invece ci rimette in piedi. I veri cambiamenti nascono sempre da una sovrabbondanza di amore.

È così che Gesù cambia la vita delle persone: le inonda d’amore fino al punto da renderle talmente libere da poter scegliere perfino il contrario di quello che hanno vissuto fino a quel momento. Zaccheo, che aveva accumulato, comincia a restituire. Chi aveva preso, impara a dare. Non perché qualcuno glielo abbia imposto con un senso di colpa, ma perché finalmente si è sentito guardato con amore. Ed è questo che Gesù viene a fare anche con noi: «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».