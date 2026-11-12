Lc 17,26-37 - Venerdì della XXXII Settimana del Tempo ordinario

«Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano». È la vita di tutti i giorni, quella che Gesù descrive nel Vangelo di oggi, ricordando i tempi di Noè e quelli di Lot. Ma a un certo punto accade una tragedia che sveglia queste persone dalla loro illusione di essere eterne. Non leggiamo questa pagina per spaventarci. La leggiamo perché Gesù vuole dire a ciascuno di noi che non possiamo vivere distratti, come se tutto iniziasse e finisse qui, come se la cosa più importante fossero le piccole beghe in cui consumiamo le nostre giornate. Mangiare, bere, lavorare, costruire non sono cose sbagliate. Il problema nasce quando diventano tutto, quando ci assorbono al punto da farci dimenticare il perché viviamo.

Avere consapevolezza che la nostra vita è incastonata in qualcosa di più grande ci aiuta a ridimensionarci, a ritrovare la giusta misura delle cose, a tornare a guardare ogni cosa dando a ciascuna la sua priorità. Chi sa di essere di passaggio non si lascia schiacciare dalle cose che passano.

Potremmo tradurre così questa pagina: se tu dovessi morire in questo istante, varrebbe davvero la pena tutto quello che hai fatto finora? Varrebbe davvero la pena tutto quello che hai fatto da questa mattina? Se tu dovessi morire adesso, qual è la cosa che avresti dovuto fare e non hai fatto? Una parola che non hai detto, un perdono che non hai dato, un abbraccio che hai rimandato, una telefonata che non hai mai fatto. Forse sei ancora in tempo. Non sono domande per farci paura, ma per farci vivere sul serio. È una bella domanda da portare con noi nella preghiera di oggi, lasciando che metta ordine nel nostro cuore e ci restituisca all’essenziale.