“Uno al mese”, il titolo scelto da Avviso Pubblico per il suo quarto dossier, presentato a Roma nella sede della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è anche una statistica. Dal 2 agosto 1991 al 30 settembre 2026, infatti, sono stati 412 i provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose che hanno colpito 292 enti locali, tra cui tre capoluoghi di provincia (Reggio Calabria, Foggia e Caserta) e sei aziende sanitarie.

Il Dossier pubblicato da Avviso pubblico sui Comuni sciolti per mafia

In 35 anni, dunque, lo Stato è dovuto intervenire mediamente una volta al mese per interrompere una gestione amministrativa compromessa.

Il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà, ha subito sottolineato che il fenomeno non è essere una «clava» politica: «Gli scioglimenti non vengono fatti a caso e non sono indicativi di una propensione di una parte politica o dell'altra. Lo dicono i dati». Montà ha poi indicato un dato allarmante: nel 77 per cento dei comuni sciolti si sono registrati atti di intimidazione, spesso precedenti allo scioglimento, che possono aver allontanato gli amministratori «per bene» dalla responsabilità di governo.



Claudio Forleo dell'Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico, ha evidenziato criticità strutturali. Innanzitutto, il fenomeno degli scioglimenti plurimi: 86 enti sono stati sciolti più di una volta, 60 per due volte, 25 per tre e un caso limite, Marano di Napoli, arrivato a cinque scioglimenti. Un dato che interroga sull’efficacia a lungo termine dell'intervento statale. La geografia del fenomeno conferma una forte concentrazione: il 90% degli scioglimenti avviene in Calabria, Campania e Sicilia, con un'incidenza che sale al 96% includendo la Puglia. Tuttavia, il rapporto segnala come la presenza mafiosa si stia radicando anche al Nord. La vulnerabilità maggiore si registra nei piccoli comuni: il 72% degli enti sciolti ha meno di 20.000 abitanti, un terreno fertile per le mafie a causa della carenza di personale qualificato e di presidi di legalità.



L'analisi dell'Istat, presentata da Ludovica Ioppolo, ha poi aggiunto anche il contesto in cui gli scioglimenti avvengono. I Comuni destinatari del provvedimento sono mediamente più poveri rispetto agli già svantaggiati contesti regionali di appartenenza. Lo dimostrano indicatori come le entrate tributarie pro capite, la capacità di riscossione e la percentuale di raccolta differenziata, tutti significativamente inferiori alla media. Un divario che si accentua nei Comuni sciolti più volte, evidenziando una sofferenza amministrativa che le precedenti gestioni commissariali non sono riuscite a sanare completamente.



La sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro, ha illustrato le linee guida della riforma del Tuel (Testo unico degli enti locali) a cui sta lavorando il Governo e che dovrebbe arrivare presto al Consiglio dei ministri. La riforma punta a introdurre strumenti di affiancamento e monitoraggio per prevenire lo scioglimento quando le criticità non sono ancora così gravi da giustificarlo. «L'obiettivo non è depotenziare l'azione dello Stato, ma renderla più efficace», ha chiarito Ferro, annunciando anche l'introduzione di forme di contraddittorio nella fase di accesso ispettivo e un rafforzamento delle gestioni commissariali.

A questo proposito il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, dopo aver definito il rapporto tra mafia e politica, un fenomeno di «assoluta neutralità ideologica» da parte delle organizzazioni criminali, che cercano il controllo degli apparati tecnico-burocratici, spesso più facili da infiltrare, ha lanciato una proposta concreta. Quella di concentrare le stazioni appaltanti a livello regionale per sottrarre la gestione degli appalti alla pressione mafiosa nei piccoli Comuni.

Dal canto suo la senatrice Vincenza Rando, già presidente di Avviso Pubblico, ha sottolineato l'urgenza della riforma, ma ha messo in guardia dal rischio di indebolire la legislazione antimafia. Il suo disegno di legge, in fase di deposito, propone l'istituzione di un albo di commissari prefettizi con specifiche competenze e la creazione di tavoli permanenti per ricucire il rapporto di fiducia tra Stato e comunità locali. «Non si può pensare a una riforma solo sulla gradualità dello scioglimento», ha affermato, «se non mettiamo principi finalizzati a una rigenerazione politica e amministrativa». La sua proposta include un fondo per la rigenerazione, destinato alla formazione del personale e al rafforzamento dei servizi sociali, per restituire fiducia e prospettive a territori feriti.

Perché lo scioglimento non è una punizione e non deve essere percepito così dalla popolazione. È un doloroso strumento di prevenzione. Come aveva ricordato in apertura Montà, la legge del 1991 «non è nata per far cadere i comuni, ma per consentire alla democrazia di riprendere il suo corso». La sfida che attende il Parlamento è quella di costruire un sistema che, accanto alla necessaria azione di contrasto, sappia accompagnare le comunità locali in un percorso di vera rigenerazione, restituendo loro il diritto di essere amministrate e rappresentate, libere da ogni condizionamento criminale.