Lc 19,45-48 - Presentazione della Beata Vergine Maria – Memoria

«Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». La storia paradossale dei sette fratelli che prendono in moglie la stessa donna senza lasciare discendenza è usata dai sadducei per mettere in ridicolo l’idea della risurrezione. Il limite del loro ragionamento è molto semplice: immaginano la risurrezione come una riproposizione in bella copia della nostra vita di qui. Proviamo a usare un’immagine.

È come se un chicco di grano immaginasse il suo futuro come un chicco di grano ad alta risoluzione. Ma il futuro del chicco è diventare spiga, cioè un’altra cosa, non la stessa cosa di prima. La risurrezione è un’altra cosa rispetto a questa nostra vita. Gesù lo dice chiaramente: quelli che risorgono «sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio». In questa vita ci siamo dati delle regole, abbiamo seguito delle norme che talvolta erano più l’espressione del nostro possesso che del disegno di Dio. Lì, nella vita eterna, tutto sarà attraversato dalla vera libertà.

Nessuno potrà dire di una donna: «È mia». Nessuno potrà dire di un altro: «Mi appartiene». Credo che in questa pagina del Vangelo ci sia una celebrazione straordinaria della libertà. È bello che oggi la Chiesa celebri anche la Presentazione di Maria al Tempio. Un’antica tradizione, raccolta nel Protovangelo di Giacomo, racconta che Gioacchino e Anna portarono la loro bambina al Tempio per offrirla al Signore. Due genitori che non dicono «è nostra», ma la restituiscono a Colui da cui l’hanno ricevuta.

Maria non appartiene a nessuno se non a Dio, e proprio per questo sarà la donna più libera della storia, capace di dire il suo sì senza che nessuno possa trattenerla. È l’anticipo di ciò che il Vangelo di oggi promette a tutti. Chi appartiene a Dio è libero. A chi combatte battaglie civili, ideologiche e culturali vorrei dire: prendete sul serio Gesù e il Vangelo. È l’unico che promette una libertà radicale a tutti, senza alcuna discriminazione.