Dopo aver dominato il mondo con il fiato leggero dei suoi vent’anni, con i riccioli che si è tentati di spettinare, e con quella tenuta mentale da veterano che ha stupito il mondo, portando anche i tifosi Ferrari ad adottarlo nonostante guidi una Mercedes, sul traguardo del Gran Premio del Messico 2026 che lo ha consegnato alla storia Andrea Kimi Antonelli ha finalmente pianto, asciugandosi gli occhi nei guantoni blu.

Nessuno, prima, aveva mai dominato un Mondiale di Formula 1 a vent’anni, l’ultimo italiano a vincerlo era stato Alberto Ascari, 73 anni fa, e ne aveva 34. E ora il mondo acclama il suo secondo nome, Kimi, più del primo. Quel nome all’anagrafe ha una storia e un “ispiratore”, Enrico Bertaggia, ex pilota, amico storico della famiglia Antonelli, che abbiamo stanato dall’altra parte del mondo, a Las Vegas, dove lavora, pronto a fare il tifo per il suo amico geniale.

Bertaggia, ci svela il segreto di quel nome che ora pare un destino?

«Con la famiglia Antonelli c’è una amicizia di lunga data, ho una pista qui a Las Vegas dove facciamo con le macchine delle driving experience, un po’ come si fa in Italia con i kart: appassionati di guida affittano e pagano per girare dieci minuti in pista. Quando venivo in Italia per gare mi appoggiavo sempre alla struttura del papà di Antonelli, che ha una scuderia Gt a Casalecchio di Reno, alla periferia di Bologna. Era l’estate del 2006, eravamo in vacanza a Riccione, tra le chiacchiere rilassate di una cena tra amici, con Marco e Veronica, la mamma di Kimi, molto avanti nella gravidanza, tanto che si scherzava sul fatto che sembrava ci fosse un casco in quel bel pancione così grande e rotondo. Nelle chiacchiere domandai: “Ma se nasce un futuro pilota come lo chiamiamo?”. Marco rispose: “Non so, tu che dici?”. Io azzardai: “A me piace Kimi (il nome proprio di Raikkonen, nel 2007 poi ultimo pilota Ferrari a vincere il Mondiale, ndr.), è corto e suona bene con un cognome lungo”. Non avrei mai indicato nomi come Ayrton, mi sarebbe parso oltraggioso (il riferimento è a Senna morto nel 1994 a Imola, ndr.), Kimi invece mi piaceva davvero. Il papà ha approvato, la mamma non era per niente convinta: “Ma che nome è? Ma dai, io lo voglio chiamare Andrea”. Ne abbiamo riso. Non ho meriti, hanno deciso loro, dopo da soli».

Lei capisce di auto e di piloti, quando ha intuito la marcia in più di Kimi?

«Quando siamo andati le prime volte insieme a girare con i kart, lui avrà avuto cinque anni e guidava il minikart, quello per i bambini, e stava dietro a noi che avevamo un kart più potente: aveva già aveva dentro l’attitudine, che poi si è sviluppata. Io penso che, in questo sport, campioni si nasca, nel senso che il talento è innato, ma non basta a raggiungere determinati obiettivi: bisogna applicarsi e Kimi ha lavorato tantissimo. Il vero valore aggiunto per lui è stata la famiglia che lo ha reso quello che è come ragazzo, non come pilota. Una famiglia vera, unita, che rappresenta per i figli (Kimi ha una sorella, Maggie, di 11 anni, ndr.) un vero pilastro: io son contento per lui e per i suoi genitori per la soddisfazione del titolo mondiale, ma la cosa che apprezzo di più è il suo essere ragazzo intelligente, semplice, umile, simpatico, perbene. Per questo servono guide nella vita: papà Marco non ha mai smesso di fare il padre, di riprendere suo figlio se lo riteneva necessario anche se era sul punto di diventare campione del mondo, perché nel loro orizzonte il figlio viene prima dei risultati. Mamma Veronica, poi, il più delle volte quando Kimi corre si chiude in una stanza a vedere niente, perché da mamma si preoccupa del rischio».

Enrico Bertaggia con Kimi Antonelli al tempo dei Kart

Pur conoscendolo da sempre l’ha sorpresa la sua precoce maturità?

«Direi di no perché constato la maturità di Kimi ogni volta che gli parlo. Non potevo, però, aspettarmi l’ultimo miglio: l’evoluzione che ha avuto quest’anno come guida, come controllo di macchina. Chi si aspettava che potesse interpretare queste monoposto così meglio di grandissimi piloti più esperti di lui come Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, Max Verstappen, quattro titoli mondiali, come George Russell, il compagno di scuderia, che Kimi ha smontato come un lego, benché guidassero la stessa macchina?».

Ha un aneddoto che le ha dato in passato un’idea di quello che avrebbe potuto fare?

«Già al tempo dei Go-kart si vedeva il talento, ma io sono più legato ai momenti privati: veniva con il papà a vedere le nostre gare, stava fuori con noi, con i meccanici. A volte a tavola a fine cena, quando era stanco, prima di crollare, si lasciava prendere sulle ginocchia e mi diceva: “Ti voglio bene”. E allora ci scherzavo: “Adesso lo dici, ma quando sarai grande e diventerai un pilota famoso ti ricorderai ancora di me?”. Non si è mai dimenticato: Austin è a due ore e mezza di aereo da Las Vegas e sono andato a vedere le gare, abbiamo cenato insieme ogni sera e mi chiama ogni volta che ha voglia di sentirmi. Anche adesso che sono tutti sorpresi e vedono solo il genio del volante io vedo ancora la persona: la sua capacità di adattamento è una forma di intelligenza, è un ragazzo che ascolta e impara. Ma un talento così nasce ogni 10 anni».

Riuscirebbe a descrivere la sua genialità al volante a chi non sa di motori?

«Ha una sensibilità di guida estremamente evoluta, raffinata. Ci si arriva per gradi: si comincia con i kart, poi Formula 4, F3, F2. È un percorso a ostacoli: il talento è nel Dna, ma poi il primo ostacolo è la parte finanziaria, il secondo è come dicono qui il “commitment”, l’impegno, e a 14-16 anni un ragazzo potrebbe preferire far altre cose che andarsi ad allenare. Il percorso di Antonelli lo condenserei in tre parti: il talento innato, la famiglia seria e la Mercedes che ci ha creduto, mentre altri no (l’allusione è alla Ferrari cui fu proposto ma ritenuto troppo piccolo, troppo giovane per l’Academy Ferrari, mentre Mercedes lo ha preso nel suo settore junior quando aveva 12 anni, ndr)».

Dove ha visto la gara del titolo?

«In Tv, avrei voluto andare in Messico, ma non sono riuscito per problemi di visto. Ma festeggiamo a Las Vegas, brindando a Cola perché qui non avendo ancora 21 anni non può bere alcolici, neppure sul podio: ad Austin si è fatto la doccia col succo di mela o qualcosa di simile. Ma non è che dove non ci sono queste regole si lasci andare, è un atleta molto professionale, ha un preparatore che lo segue ogni giorno, mangia come si deve. Gli auguro di vincere almeno dieci titoli mondiali, solo allora sarò soddisfatto (ride) e anche di guadagnare bene, perché no? Ma più di tutto di non cambiare mai la bella persona che è».