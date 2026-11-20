Dormivano in camere separate, in una casa di Swindon, un centinaio di chilometri a ovest di Londra. Lui russava, e così lei si ritirava altrove, convinta di riposare: è la ricostruzione del Guardian. Invece, per tredici anni, quella stanza è stata il luogo in cui qualcun altro disponeva del suo corpo mentre lei non c’era. Non c’era la sua coscienza, non c’era la sua volontà, non c’era il suo «sì». Joanne Young ha 49 anni, tre figli e, fino al 2023, aveva quella che chiunque avrebbe chiamato una vita normale.

Giovedì 19 novembre, nel tribunale di Winchester, una giuria ha giudicato colpevoli quattro uomini, di età compresa tra i 32 e i 62 anni, di aver abusato sessualmente di lei; due di loro anche di stupro. È la fine di un processo, non ancora della storia: le pene saranno comunicate il 21 e il 22 dicembre. I responsabili, in tutto, sono sei: i quattro condannati ora, un altro uomo di 47 anni che aveva ammesso le proprie colpe in una precedente udienza e l’ex marito, Philip Young, 50 anni, che si era dichiarato colpevole già a gennaio. È il primo processo di questo tipo di cui si abbia notizia nel Regno Unito. E in ogni cronaca torna lo stesso nome: Gisèle Pelicot.

Una casa, un annuncio, una rete

Philip Young è stato consigliere locale per i conservatori a Swindon tra il 2007 e il 2010. Per tredici anni, hanno stabilito le indagini e il processo, ha drogato la moglie e poi ha invitato altri uomini ad avere rapporti con lei, senza che lei ne sapesse nulla. Li cercava su internet, con annunci pubblicati su siti e app come Craigslist, Grindr e FabSwingers: sconosciuti di qualsiasi età e origine, ha spiegato l’accusa, purché vivessero vicino a casa.

Fotografava e filmava, quasi sempre nella loro abitazione, e le immagini finivano in rete: almeno cinquecento volte. Non è stata Joanne a far emergere la verità, perché Joanne non sapeva. Le indagini sono partite nel 2023, quando la polizia rintracciò per un’altra indagine immagini pornografiche estreme che l’uomo aveva condiviso online. Da quel filo, tirato, è venuto fuori tutto il resto. A gennaio Young si è dichiarato colpevole di 48 gravi reati sessuali contro l’ex moglie, tra cui undici stupri.

In aula Joanne ha raccontato di essersi risvegliata a metà, bendata e immobilizzata, e di aver intravisto uno sconosciuto nella propria camera. Quello che accadeva mentre la sua coscienza era spenta lo ha scoperto soltanto dopo, attraverso le prove raccolte dagli inquirenti: un archivio di immagini che lei non aveva mai visto e di cui, per anni, non aveva mai sospettato l’esistenza. Anche i video mostrati alla giuria erano stati girati dallo stesso Young, ai piedi del letto: è attraverso quello sguardo che i giurati hanno visto ciò che la vittima non poteva ricordare.

Il consenso che nessuno ha chiesto

Il processo di Winchester ruotava attorno a una domanda che sembra elementare: qualcuno ha chiesto a Joanne se fosse d’accordo? I quattro imputati non si conoscevano tra loro e rispondevano di episodi diversi, avvenuti tra il 2016 e il 2023. Hanno sostenuto, in sostanza, di essere stati ingannati da Young e di aver creduto che la donna fosse consenziente. La giuria non ha accolto la loro versione. Per il pubblico ministero James Foster, della Procura della Corona, hanno commesso quegli atti senza nemmeno prendersi la briga di verificare se lei acconsentisse.

Fuori dal tribunale Joanne ha scelto parole nette. Ha detto che la persona di cui si fidava di più al mondo l’ha tradita nel modo più tremendo possibile, che la vicenda ha avuto un impatto devastante su di lei e sui suoi figli e le è costata la vita com’era prima, che nessuno le ha mai chiesto il permesso. E ha posto una questione che va oltre l’aula: il consenso deve venire dalla persona stessa, nessuno può darlo al posto suo e nessuno dovrebbe poter contare sulla parola di un altro. Ha chiesto al governo britannico di mettere il tema tra le priorità. Anche la figlia ha chiesto di cambiare la legge.

L’eco di Mazan

Come Gisèle Pelicot, Joanne Young ha rinunciato all’anonimato che la legge le garantiva. È la scelta che la donna francese spiegò a Famiglia Cristiana: un processo a porte chiuse l’avrebbe rinchiusa in una gabbia con i suoi aguzzini, da sola dentro una sorta di inferno; aprire quelle porte significava parlare anche per tutte le altre. «La vergogna deve cambiare lato», disse, ed è la frase che compare sulla copertina del suo libro, Un inno alla vita. L’associazione contro la violenza domestica Refuge ha citato proprio quelle parole per commentare il verdetto inglese.

In Francia, nel dicembre 2024, Dominique Pelicot fu condannato a vent’anni di carcere, insieme ad altri cinquanta uomini, con pene tra i tre e i quindici anni, per aver violentato Gisèle tra il 2011 e il 2020, mentre lei era sotto sottomissione chimica. Allora molti credettero di aver visto un’aberrazione isolata. Fu lei stessa a metterci in guardia: la sottomissione chimica, disse, è una forma di violenza diffusa. L’operazione Medusa dell’Europol, resa nota a luglio, lo ha confermato: 57 arresti, 156 persone identificate tra aguzzini e vittime, una rete di uomini in mezzo mondo che si scambiavano consigli e immagini. Il caso Young non è un’altra eccezione: è un’altra prova.

Quello che resta

C’è un dato che inquieta più dei dettagli: la normalità. Una famiglia con tre figli, un marito che era stato amministratore locale, una casa come tante. Il male, qui, non arriva da fuori: abita il luogo in cui si dorme, si cucina, si cresce. E si serve di strumenti ordinari, un sito di annunci, un’app, una chat. La rete non ha inventato la violenza: l’ha resa più facile da organizzare, da condividere, da replicare. Le reti criminali si smantellano con le indagini e con la cooperazione tra polizie; quelle del pregiudizio, del possesso e dell’indifferenza si sciolgono altrove, nell’educazione al rispetto dell’altro, nello sport, a scuola, in famiglia, nelle comunità.

Joanne Young

Joanne dice di non sentirsi mai completamente al sicuro, ma di lavorare duramente per ricostruire la sua vita con l’aiuto dei suoi cari. Ha detto di essere determinata a non farsi definire dalle scelte di chi l’ha abusata e ha invitato le donne che hanno vissuto qualcosa di simile a rivolgersi alle autorità, perché possono essere credute e capite.

Una donna che per tredici anni non ha saputo, ora sa, e sceglie di dirlo con il suo nome e con il suo volto. È un gesto che costa, e che restituisce qualcosa a chi viene dopo: la possibilità di credere che parlare serva. Il 21 e il 22 dicembre un giudice stabilirà quanti anni di carcere valgono quei tredici anni. Ma la sentenza più importante è forse già scritta nella frase che due donne, a due anni di distanza e ai due lati della Manica, hanno consegnato alle altre: la vergogna non è di chi ha subìto. Ha cambiato lato.

Se hai bisogno di aiuto

È possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, oppure rivolgersi ai centri antiviolenza della rete Di.Re. In caso di emergenza e pericolo immediato, chiama il 112.