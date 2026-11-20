Per Taranto si è chiusa un'epoca, ma non una vertenza. La decisione della Cassazione, che il 29 ottobre ha confermato definitivamente lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva, ha segnato un passaggio storico per una città che per oltre sessant'anni ha convissuto con le conseguenze ambientali e sanitarie della grande industria. Gli altiforni sono stati spenti e il cuore della produzione siderurgica tarantina si è fermato. Ma mentre una parte della comunità vede finalmente riconosciuto il diritto alla salute, per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie si apre una stagione di profonda incertezza.

Monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo di Taranto

La partita industriale è tutt'altro che conclusa. Per l'acquisizione degli stabilimenti sono arrivate le offerte del gruppo indiano Jindal Steel International e del gruppo italiano Arvedi, mentre si è ritirata la cordata guidata da Federacciai. Sul versante occupazionale, la richiesta di cassa integrazione straordinaria per 8.622 dipendenti e il mancato accordo con i sindacati al tavolo ministeriale raccontano tutta la fragilità di una transizione ancora senza garanzie sufficienti.

È una città sospesa tra il sollievo per la fine di una stagione di inquinamento e la paura di perdere il lavoro. Due diritti che per troppo tempo sono stati raccontati come inconciliabili, quasi che per vivere fosse necessario rinunciare a respirare o, per lavorare, accettare di ammalarsi.

È proprio contro questa contrapposizione che interviene monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo metropolita di Taranto. Per il presule, non si tratta di mettere gli uni contro gli altri, ma di riconoscere le responsabilità di chi, per anni, non ha saputo governare la crisi e accompagnare il cambiamento. «La salute è un valore non negoziabile», ricorda, ma altrettanto irrinunciabile è la dignità di chi ha lavorato per decenni in una fabbrica considerata strategica per il Paese.

Miniero ascolta le paure degli operai, le preoccupazioni delle famiglie, il disagio di chi continua a fare i conti con le conseguenze dell'inquinamento e la rassegnazione di una città che vede partire i propri giovani. E rilancia una richiesta precisa: una legge speciale per Taranto, che non resti l'ennesimo annuncio, ma si traduca in investimenti, infrastrutture, nuove opportunità industriali e servizi.

Perché il futuro non può essere soltanto quello che resta dopo la chiusura di una fabbrica. Deve essere quello che una comunità è finalmente messa nelle condizioni di costruire.

La salute e le ferite di una comunità

La recente pronuncia della Cassazione e il conseguente spegnimento dell'area a caldo segnano un passaggio storico per Taranto. Dopo decenni di inquinamento, malattie, lutti e battaglie per il diritto alla salute, una parte della città vede finalmente riconosciuta una propria richiesta fondamentale. Accanto a questo, però, c'è la preoccupazione di migliaia di lavoratori per il futuro.

Da Arcivescovo, che cosa sta raccogliendo in queste settimane dalla sua comunità? Quali sono le ferite, le paure e le attese che le persone le confidano?

La pronuncia della Cassazione era prevedibile, ma ha fatto emergere finalmente, in tutta la loro drammaticità, questioni che sono rimaste irrisolte per anni.

C'è molta preoccupazione per la dignità degli operai, che si tutela garantendo loro un lavoro, non lasciandoli dipendere da sussidi e condizioni di precarietà. Il territorio tarantino è ricco di potenzialità che non sono sempre state adeguatamente valorizzate e continua a vedere partire i suoi giovani in cerca di opportunità. Taranto, in particolare, perde progressivamente abitanti. È un paradosso per una città che ospita quella che è stata la più grande acciaieria d'Europa, ancora oggi considerata strategica per il Paese.

Dall'altra parte, è evidente la preoccupazione dei tarantini per la propria salute. Anche se lo stabilimento dovesse chiudere definitivamente domani, gli effetti dell'inquinamento continuerebbero a pesare sulla comunità: non soltanto nel quartiere Tamburi, il più colpito, ma in tutta la città.

Che cosa raccolgo, dunque? Ansia e preoccupazione, certamente, ma anche sollievo. E soprattutto la speranza che Taranto possa finalmente vivere un futuro diverso.

Non più salute contro lavoro: come ricostruire l'unità?

Nel suo recente messaggio alla diocesi ha invitato i fedeli a pregare perché a Taranto il diritto alla vita e alla salute non venga più contrapposto a quello al lavoro.

Come si ricompone una frattura che per decenni ha attraversato famiglie, quartieri e coscienze? E quale ruolo può svolgere la Chiesa per favorire il dialogo e la riconciliazione tra chi ha lottato per la salute e chi oggi teme di perdere il proprio sostentamento?

Guardi, la frattura è più apparente che reale. A Taranto, in quasi ogni famiglia c'è o c'è stato un lavoratore dell'ex Ilva e, purtroppo, in quasi ogni famiglia c'è o c'è stato un malato oncologico.

È stata la cattiva gestione della crisi ambientale a creare il conflitto tra salute e lavoro. La Cassazione ha finalmente stabilito, una volta per tutte, che la salute è un valore non negoziabile.

I tarantini ne sono consapevoli: sono tutti dalla stessa parte. Per ricostruire l'unità è necessario che chi governa si assuma le proprie responsabilità e garantisca un percorso dignitoso ai lavoratori che hanno servito il Paese in un'azienda che lo Stato stesso considera strategica.

Il dramma dei lavoratori e delle loro famiglie

Dietro i numeri della crisi ci sono persone, famiglie, mutui, figli e progetti di vita. La richiesta di cassa integrazione straordinaria per migliaia di dipendenti, a cui si aggiunge la condizione particolarmente fragile dei lavoratori dell'indotto, rischia di produrre un'emergenza sociale di dimensioni enormi.

Che cosa significa oggi, per la comunità tarantina, convivere con questa incertezza?

Come dicevo, c'è molta preoccupazione, anche perché intorno al siderurgico non si è sviluppato un tessuto industriale alternativo. Del resto, la crisi economica sta mettendo in difficoltà anche comparti industriali ben più avanzati del nostro.

I problemi, comunque, non sono iniziati oggi: ci sono operai che si trovano in cassa integrazione da anni. Per questo ritengo che la politica abbia la responsabilità, e direi anche la colpa, di aver lasciato colpevolmente che si arrivasse a questo punto.

Quale futuro industriale per Taranto?

Le offerte presentate da Jindal e Arvedi riaprono la partita sul futuro degli stabilimenti.

Al di là dei nomi e delle diverse proposte industriali, quali condizioni dovrebbero essere irrinunciabili per il futuro della siderurgia tarantina? È possibile immaginare una produzione compatibile con la salute, fondata sulla decarbonizzazione, sulla sicurezza dei lavoratori e sul rispetto dell'ambiente?

Ho parlato con gli operai, che mi hanno descritto uno stabilimento obsoleto, segnato da anni di manutenzione carente. Alcuni esperti mi hanno spiegato quanto sarebbe costosa un'eventuale ambientalizzazione degli impianti e quanto tempo richiederebbe.

C'è poi un altro aspetto che non si può ignorare: la volontà dei tarantini, che hanno espresso con chiarezza la propria contrarietà a nuovi insediamenti industriali particolarmente impattanti, come, ad esempio, un rigassificatore.

«È tempo di risarcire la città»: che cosa significa concretamente?

Lei ha parlato della necessità di una legge speciale per Taranto e ha affermato che è arrivato il momento di risarcire una comunità che ha pagato un prezzo altissimo. Come fare in modo che Taranto possa finalmente tornare a essere protagonista delle decisioni sul proprio futuro, anziché continuare a subirle?

Abbiamo bisogno di una classe politica che si assuma fino in fondo il compito che le è stato affidato: tutelare nel miglior modo possibile gli interessi dei cittadini.

Risarcire Taranto significa innanzitutto pretendere investimenti, collegamenti efficienti, nuove infrastrutture e insediamenti industriali innovativi.

Sa che l'autostrada si ferma alle porte della città? Che i collegamenti ferroviari sono molto carenti e che non esistono collegamenti diretti con gli aeroporti di Bari e Brindisi? L'aeroporto di Grottaglie, poi, non dispone di voli passeggeri.

Abbiamo un nuovo ospedale di cui si parla da oltre dieci anni e che non è ancora operativo. Eppure siamo in una città in cui l'incidenza delle malattie tumorali, anche infantili, è superiore alla media nazionale e dove molti pazienti sono costretti ad andare altrove per curarsi.

Da anni si parla anche dell'importanza dell'università, che però fatica ancora a decollare. E abbiamo un porto dalle enormi potenzialità, di cui si discute da decenni, ma che potrebbe dare un contributo decisivo al rilancio dell'economia del territorio.

Risarcire Taranto significa metterla nelle condizioni di costruire un futuro finalmente emancipato dalla dipendenza dalla grande industria inquinante. Una legge speciale per Taranto, che non si risolva nell'ennesima serie di annunci, è ciò che questa città merita.

Quale speranza per i giovani e quale compito per la Chiesa?

Al di là dell'emergenza industriale, Taranto deve fare i conti con il rischio di perdere un'intera generazione, tra disoccupazione, incertezza e giovani costretti a cercare altrove il proprio futuro.

In questo scenario, quale messaggio sente di rivolgere ai ragazzi e alle famiglie tarantine? E quale impegno può assumersi concretamente la Chiesa locale per accompagnare questa fase di transizione, sostenere chi è più fragile e contribuire alla costruzione di una nuova idea di città?

L'esodo è cominciato da tempo. Adesso partono anche i genitori che, raggiunta la pensione, comprensibilmente scelgono di raggiungere figli e nipoti.

Rischiano di restare soprattutto i giovani che non hanno completato gli studi o che non hanno avuto la possibilità di partire. Questo impoverisce ulteriormente un territorio già sofferente.

Attraverso i nostri centri Caritas abbiamo il polso della crisi economica e ci prepariamo ad affrontare ogni emergenza, come abbiamo fatto durante la pandemia.

Io sono il pastore di questa città. Il mio compito è stare vicino a tutti e annunciare la speranza che nasce dalla fede. A chi amministra spetta invece la responsabilità di immaginare e costruire una città nuova.

Taranto e i suoi cittadini hanno già dato molto, e il prezzo pagato è sotto gli occhi di tutti. Credo sia giusto restituire alla città e ai suoi abitanti quella dignità che hanno perduto a causa di una politica che da anni si è dimostrata incapace di governare il cambiamento.

Sono certo che i tarantini sapranno attraversare con coraggio questa burrasca, come fece il nostro patrono san Cataldo, purché prendano coscienza che, al di là del mare, c'è un porto sicuro ad attenderli.