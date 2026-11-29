Mt 4,18-22 - Sant’Andrea Apostolo – Festa

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». La festa di un apostolo è sempre una festa molto bella, perché è la festa di uno degli amici di Gesù. Del resto gli apostoli sono prima di tutto persone amate da Lui, persone con cui ha costruito un vero rapporto di amicizia. Andrea, che oggi festeggiamo, è esattamente questo: un amico del Signore.

Il Vangelo di Matteo ce lo presenta in un modo semplice, quasi di passaggio. Gesù, camminando lungo il mare di Galilea, vede due fratelli: Simone, chiamato Pietro, e Andrea. Di lui non si dice granché, se non che è il fratello di Pietro. Eppure c’è qualcosa di molto bello in questa santità che non viene ricordata per chissà quale impresa straordinaria, ma per una relazione importante. Andrea è prima di tutto un fratello. La sua santità è cresciuta dentro una fraternità, nella vita condivisa, nel lavoro di ogni giorno, gettando insieme le stesse reti. Il Vangelo di Giovanni aggiunge un dettaglio. È proprio Andrea, dopo aver incontrato Gesù, ad andare per primo da suo fratello Simone per dirgli: «Abbiamo trovato il Messia». E lo conduce da Lui.

Senza Andrea, forse, Pietro non avrebbe mai incontrato Gesù. La prima cosa che fa chi ha scoperto qualcosa di bello è condividerlo con chi ama. Non tiene per sé la gioia dell’incontro, ma la porta a casa, nella sua famiglia. Sembra quasi che il Vangelo voglia dirci questo: se nella tua vita hai qualcuno che senti davvero come un fratello o una sorella, qualcuno a cui vuoi bene sul serio, allora sei già nella condizione di diventare santo.

La santità non nasce nell’isolamento, ma nei legami. Si impara a voler bene a Dio imparando a voler bene a qualcuno. E a volte il dono più grande che possiamo fare a chi amiamo è proprio quello di Andrea: accompagnarlo da Gesù.