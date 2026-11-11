Nelle sue prime pagine l’evangelista Giovanni introduce un trittico di personaggi che si interfacciano con Gesù: un membro del Sinedrio, Nicodemo, che incarna il giudaismo ufficiale (3,1-21), una donna samaritana, “eretica” per gli ebrei (4,1-42) e, infine, un funzionario del re Erode Antipa (4,46-54), forse un pagano, se stiamo al racconto parallelo di Matteo (8,5-13) che parla di un centurione e del suo servo malato. Questa trilogia risulta, perciò, quasi emblematica del dialogo interreligioso di Gesù.

Abbiamo già fatto salire sulla ribalta in passato Nicodemo e la samaritana. Ora entra in scena il funzionario regio, in greco basilikós, che dalla Giudea sale in Galilea e, precisamente a Cana, ove Cristo aveva compiuto il miracolo del vino a un evento nuziale e ove si trova di nuovo. Anzi, alcuni esegeti pensano che questo episodio sia avvenuto subito dopo quelle nozze e che Giovanni l’abbia trasferito qui per comporre quella triade in crescendo a cui ci siamo sopra riferiti.

Il dialogo tra i due è essenziale e contiene anche una punta di polemica da parte di Gesù. La richiesta del funzionario è accorata: che il Maestro scenda «a guarire suo figlio perché sta per morire». Una domanda che riceve, però, una replica piuttosto sgarbata, simile a un rimprovero che sembra ignorare il dramma paterno: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Ma l’altro, pressato dal suo amore e dalla tragedia incombente, non si rassegna e ripete: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia».

Allora Cristo compie a distanza quel miracolo che sembrava quasi insperato e lo fa con una frase lapidaria: «Va’, tuo figlio vive!». Affidandosi solo a questa promessa, il funzionario si avvia sulla strada del ritorno e, quando è vicino a casa, gli vanno incontro i servi a gridargli: «Tuo figlio vive!». Si ha, poi, nel racconto giovanneo una nota sull’orario del miracolo, coincidente proprio con l’ora in cui Cristo aveva pronunciato quella frase di salvezza e di speranza, ossia un’ora dopo mezzogiorno (nel greco, secondo il computo tradizionale di allora, si parla della «ora settima»).

L’evangelista, infine, osserva che questo è il secondo dei sette “segni” del quarto Vangelo. Con tale vocabolo si definiscono i miracoli di Gesù che non sono legati solo al fatto prodigioso in sé assunto, ma rivelano un senso ulteriore più profondo e cristologico. Nel racconto parallelo (che, però, rimanda forse a un altro evento), del capitolo 8 del Vangelo di Matteo, il centurione professa la sua fede in modo ancor più esplicito, nonostante che Gesù sia pronto a venire a casa sua: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito».

Scatta, allora, la reazione a sorpresa dello stesso Cristo che, meravigliato per questa testimonianza, esclama: «In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!». E anche in questo caso, opera il miracolo a distanza: «Va’ e avvenga per te come hai creduto».