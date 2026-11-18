Hanno scacciato il Maligno e tutti i malvagi più piccoli ci sono restati». Così, Goethe nel suo capolavoro Faust registrava il rifiuto di considerare Satana, rimanendo però avvinghiati dal male di tante persone diaboliche. Abbiamo già in altre occasioni sottolineato che nell’antico Israele si tendeva a rimandare a una possessione demoniaca tante malattie gravi come, ad esempio, l’epilessia. Nella serie dei nostri incontri di Gesù ne segnaliamo ora uno molto particolare, narrato da Marco in un lungo racconto (5,1-20).

Siamo nella «regione dei Geraseni, sull’altra riva del mare», il lago di Tiberiade, un territorio a prevalenza pagano che come città principale aveva Gerasa, l’attuale Jerash in Giordania, famosa per il suo splendido foro a corolla, ma per gli ebrei sede di impurità. «Venne incontro a Gesù dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo». Per tre volte si menziona la residenza di questo sventurato tra i morti, in una necropoli: per la Bibbia la morte è la fonte massima dell’impurità e si oppone al Signore della vita.

C’è, però, un ulteriore dato negativo. Quando Gesù interpella lo «spirito immondo» che strazia quest’uomo, ha come risposta: «Mi chiamo Legione», un altro termine negativo perché rimanda all’Impero romano oppressore. La liberazione di questo sventurato avviene con l’ingresso della «Legione» diabolica in una mandria di porci, altro evidente simbolo di impurità. Essi precipitano nel «mare» sopra evocato che – sempre secondo la Bibbia – è simbolo del caos e del male. A questo punto dobbiamo tirare le fila di un racconto complesso.

La sequenza simbolica negativa – terra pagana, sepolcri, morte, Legione, porci, mare – mette in scena il demoniaco che avvelena l’umanità, è il male che imperversa nella storia, sono tutte le varie presenze maligne che Isaia incarnava negli idolatri: «Abitavano nei sepolcri, passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne suina e cibi immondi nei loro piatti» (65,4). Il racconto è allora una sorta di parabola in azione sulla presenza satanica nell’umanità?

Lo è sicuramente, ma tenendo conto che essa è innestata su una guarigione reale operata da Gesù, quella di un pazzo furioso. Infatti, il ritratto di quell’infelice va proprio in questa direzione: «Nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene perché più volte era stato legato con ceppi e catene ma aveva spezzato le catene e infranto i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e i monti, gridava e si percuoteva con pietre». Nella scena finale, una volta guarito, è descritto «seduto, vestito e sano di mente».

La storia di questo malato mentale – associato nella concezione di allora alla possessione diabolica – attraverso il dialogo serrato tra Gesù e l’uomo stravolto, diventa una celebrazione non solo di una guarigione ma anche della vittoria di Cristo su Satana e sul male. Egli è, infatti, riconosciuto come «Figlio del Dio altissimo», trionfante sulle forze oscure del Maligno che tormentano la vicenda umana, ma è anche colui che salva da una sofferenza fisica così grave com’è il disagio mentale.