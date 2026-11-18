«Venne Giovanni il Battista e predicava». Ogni

Vangelo comincia con lui. Matteo lo presenta,

in una manciata di versetti, con una frase

che condensa il suo messaggio, con una citazione profetica e con la descrizione di cosa mangiava e di come vestiva. «E lui portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno a fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico». Poco più avanti, Gesù annuncerà come il regno dei cieli sia vicino a chi,giorno per giorno,deve mangiare e vestirsi. «Non preoccupatevi»,dirà: Dio veste e nutre.

Il Battista, certo, colpisce per austerità: vive con

poco perché concentrato su altro. Non testimonia col suo stile selvatico un disamore per la vita, ma l’amore per ciò che attende. Gesù mangerà di più e vestirà meglio, ma indicherà lo stesso Regno che predicava Giovanni, senza conoscere il quale i nostri «che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo?» diventano un’ossessione.

Dunque,come mangiamo,come vestiamo e quanto

affanno ci procura la vita sono questioni d’avvento.

Il cibo è vigore e sopravvivenza; il vestito è dignità e

biglietto da visita. Senza regno di Dio, per queste cose diventiamo matti.Non solo se ci mancano: anche chi è pieno di soldi affoga nelle preoccupazioni perciò che ha e per come appare. Convertirsi porta a occuparsene come di un’aggiunta, perché Dio, con ciò che ha in cuore di fare, sequestra ogni attenzione altrimenti dedicata a sé. Qui la sobrietà e l’ascesi non sono un’ideologia. Gesù a volte partecipa a banchetti, altre dimentica di mangiare; può vestire porpora o essere nudo; vive tutto come suo, perché con cuore, anima, mente e tutte le forze serve il Padre e il suo Regno vicino:

liberazione, guarigione, trasformazione del mondo.

Ed ecco, a proposito del Battista: Matteo annota che

un intero popolo si muove. La gente lascia città e villaggi, esce da ambienti consueti e da legami sociali cristallizzati e torna nel deserto, luogo del primo amore tra Dio e Israele. Quella voce e quel profilo coerenti attraggono, interpellano: Giovanni vive del nuovo, del futuro.

Certo non risparmia a chi lo avvicina parole pesanti:

pretende autenticità e disponibilità a un cambiamento radicale. Dio, che avrà i tratti di Gesù, viene come fuoco, immerge tutti e tutto nel suo Spirito. Fingere non serve a nulla e sarebbe un clamoroso autogol.

Tutto, così, sembra gridare che finché Dio non appare con la sua vertiginosa presenza, noi vivremo cibo, vestito, forma fi sica, denaro come affanno quotidiano.

Dovremo costruirci, guadagnare visibilità, darci un posto, sentirci capaci, riuscire. I figli del Regno, cui è intitolata la seconda domenica d’Avvento, si trovano invece nutriti e vestiti senza quasi rendersene conto; li distingue il sentirsi vivi, lieti, attivi, perché coinvolti in un lavoro di rinnovamento del mondo che Dio vuole, anima e coronerà. Hanno lasciato molto e trovato il centuplo, eppure sono presi non dal centuplo, ma da Colui che l’ha loro donato. E «neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro».

