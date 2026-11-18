Quando Dio è dove non lo cerchi

C’è un modo di vivere che sembra non avere nulla da rimproverare: non fare del male, rispettare le regole, occuparsi delle proprie cose. Ma è davvero sufficiente non fare nulla di male per poter dire di aver vissuto bene? Il Vangelo della festa di Cristo Re apre una domanda scomoda. Quando Gesù parla del giudizio finale, non ricorda le grandi imprese della storia, ma racconta di persone che avevano fame, sete, che erano straniere, malate o in carcere. E di altre persone che, davanti a loro, hanno fatto qualcosa oppure sono passate oltre.

Nella I lettura, Ezechiele presenta Dio come un pastore che cerca la pecora smarrita, fascia quella ferita e si prende cura della malata. Non è il sovrano che difende il proprio potere, ma colui che si fa carico del fragile. Nel Vangelo, Gesù porta questa immagine a una conclusione sorprendente: il Re dell’universo si identifica proprio con coloro che rischiano di non essere visti.

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare». Quel piccolo pronome, “io”, cambia tutto. Gesù non dice solo che i poveri devono essere aiutati, ma che ciò che facciamo a loro riguarda Lui. La sua presenza non è confinata nei luoghi in cui siamo abituati a cercarlo: ci raggiunge nella vita concreta, dove qualcuno ha bisogno di essere accolto e curato.

Questo mette in discussione anche la nostra idea di fede. Possiamo pensare di sapere dove si trova Dio, riconoscerlo nelle celebrazioni e nelle pratiche religiose, senza immaginare che possa venirci incontro attraverso persone che non avremmo scelto di incontrare. Il Vangelo non contrappone la preghiera alla carità, ma impedisce di separarle: non possiamo pretendere di incontrare Cristo ignorando il mondo in cui egli ha scelto di rendersi presente.

Il giudizio di Matteo, inoltre, non riguarda solo il male che facciamo, ma anche il bene che non riusciamo a vedere. Non sempre si sceglie consapevolmente di essere indifferenti. A volte si è semplicemente presi dalle proprie occupazioni, convinti che certe situazioni non ci riguardino o che qualcun altro se ne occuperà. Eppure, anche le omissioni raccontano qualcosa del nostro modo di stare al mondo. Il bene, naturalmente, non si esaurisce nei gesti individuali. Dare da mangiare a chi ha fame è necessario, ma occorre anche interrogarsi sulle ragioni della povertà; stare accanto a un malato è importante, ma lo è anche costruire servizi accessibili a tutti. La carità non è una parentesi nella vita quotidiana: riguarda anche le scelte con cui organizziamo la società e decidiamo quali bisogni meritino attenzione.

Alla fine del racconto quelli che hanno aiutato e quelli che non lo hanno fatto chiedono a Gesù: «Quando mai ti abbiamo visto?». Nessuno aveva riconosciuto la sua presenza. Eppure, gli uni lo avevano incontrato senza saperlo, mentre gli altri gli erano passati accanto senza accorgersene. La differenza non stava nella capacità di riconoscere il sacro, ma nel modo di rispondere alla realtà che avevano davanti.

La festa di Cristo Re ci invita così a ripensare la grandezza. Il potere rende qualcuno importante agli occhi di tutti; Gesù si identifica con chi rischia di non contare agli occhi di nessuno. La domanda decisiva è: quanto la sua presenza riesce a cambiare il mio modo di guardare il mondo?