La vita che non abbiamo osato

Un uomo parte per un viaggio e affida ai suoi servi i propri beni, consegnando a ciascuno una somma diversa, secondo le sue capacità. Due di loro si mettono al lavoro e fanno fruttare quanto hanno ricevuto; il terzo, invece, scava una buca e nasconde il denaro nella terra. Non perde nulla, non rischia nulla, non commette errori. Eppure, quando il padrone ritorna, è proprio lui a essere rimproverato. Come mai?

Il punto è che il talento, nel racconto di Gesù, non indica una particolare capacità personale, ma una ricchezza affidata alla responsabilità di qualcuno. Possiamo riconoscere in questo patrimonio il dono della fede, la Parola di Dio, la grazia del Vangelo: tutto ciò che abbiamo ricevuto non per tenerlo al sicuro, ma perché possa generare vita. I primi due servi lo hanno capito e, pur partendo da condizioni diverse, ricevono la stessa lode: «Bene, servo buono e fedele». Non conta quanto abbiano guadagnato rispetto agli altri, ma il fatto che abbiano accolto la fiducia del padrone e abbiano avuto il coraggio di agire. Il terzo servo, invece, è prigioniero della paura. «Signore, so che sei un uomo duro», dice, rivelando l’immagine che si è costruito del suo padrone. Lo immagina esigente, pronto a punire ogni errore, e così finisce per non fare nulla. Ha preferito la sicurezza alla possibilità, la conservazione alla vita. Forse è proprio questa la sua colpa: non aver compreso che la fiducia ricevuta chiedeva una risposta, non una semplice custodia.

Anche noi, a volte, possiamo comportarci così con il Vangelo. Lo custodiamo nelle nostre parole, nelle abitudini e nelle tradizioni, ma rischiamo di lasciarlo fuori dalla vita, come un tesoro prezioso che nessuno può toccare. Ma una Parola che non raggiunge le persone, non illumina le loro domande e non diventa attenzione per chi soffre rimane sterile. Si può conservare intatta la memoria di Gesù e, nello stesso tempo, smettere di seguirlo davvero.

La I lettura (Proverbi 31,10-13.19-20.30-31) ci presenta una donna che, attraverso il lavoro quotidiano e la cura dei poveri, trasforma ciò che possiede in un bene per gli altri. È un’immagine semplice e concreta di una vita che porta frutto: non grandi imprese, ma gesti capaci di rendere migliore l’esistenza di qualcuno. Anche i talenti del Vangelo chiedono questo: diventare qualcosa di buono nella vita degli altri. Non tutti abbiamo le stesse possibilità, le stesse capacità o le medesime occasioni. Per questo il confronto tra i servi non riguarda la quantità dei talenti ricevuti, ma il modo in cui ciascuno ha risposto alla fiducia del padrone. La fedeltà non consiste nel ripetere tutto come è sempre stato, né nel rinunciare a ogni rischio pur di non sbagliare; significa cercare, dentro le situazioni concrete della vita, come far crescere ciò che ci è stato affidato.

E allora la domanda diventa inevitabile: che cosa stiamo facendo del Vangelo che abbiamo ricevuto? Qualcuno, incontrandoci, trova più speranza, più fiducia, più libertà? Oppure tutto è rimasto esattamente com’era, come quel talento nascosto sotto terra? Forse non sono soltanto gli errori a impoverire la nostra vita, ma anche le occasioni perdute per paura di sbagliare. Il terzo servo non ha distrutto il tesoro: ha semplicemente impedito che servisse a qualcosa. E questa è una possibilità che riguarda anche noi, ogni volta che preferiamo una fede senza rischi a una fede capace di mettersi in gioco, perché l’amore, quando è autentico, non si limita a conservare ciò che ha ricevuto: lo fa vivere.