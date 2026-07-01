C’è un momento esatto in cui la montagna smette di difendersi e inizia a consumare se stessa. Quest’anno, sulle Alpi svizzere, quel confine invisibile è stato varcato il 29 giugno. Gli scienziati lo chiamano «Glacier Loss Day», il giorno della perdita irreparabile: è la data in cui le riserve di neve fresca accumulate in inverno si esauriscono, lasciando il ghiaccio fossile, stratificato nei secoli, nudo sotto il sole. Da quel giorno, ogni litro d’acqua che scorre a valle non è il ciclo naturale che si rinnova, ma l’emorragia di un corpo millenario. Una ferita aperta nel cuore dell'Europa.

Guardare oggi i ghiacciai alpini evoca la solennità di una resa che interroga la nostra civiltà. C’è una precisione chirurgica e tragica nei dati pubblicati dall’Istituto federale di ricerca WSL e dalla rete di monitoraggio GLAMOS.

Quello a cui assistiamo non è un lento mutamento geologico, ma un crollo verticale che stravolge la percezione del tempo. Dal 2000 al 2025, il volume dei ghiacciai svizzeri si è ridotto del 40 per cento, passando da 74,9 a 45,1 chilometri cubi. Quasi metà del patrimonio di ghiaccio si è liquefatto nello space di una sola generazione, sotto gli occhi di padri che oggi non sanno cosa racconteranno ai figli.

Il glaciologo Matthias Huss ha tradotto questa crisi in un’immagine che toglie il fiato: in queste settimane di canicola precoce, i ghiacciai elvetici stanno perdendo acqua di fusione a un ritmo equivalente a una piscina olimpionica svuotata ogni sei secondi.

Una dissipazione continua, il battito accelerato e impazzito di un organismo in profonda sofferenza. Attualmente, i giganti bianchi si stanno sciogliendo a un ritmo doppio rispetto alla media del decennio 2010-2020, sfiorando i record del catastrofico 2022, quando le Alpi persero il 6 per cento della loro massa in soli dodici mesi.

Ma la meteorologia spiega solo l’ultima spinta verso il baratro; è il nostro modello di sviluppo a determinare la tendenza. L'inverno ha tradito le aspettative, con un manto nevoso ad aprile ai minimi storici.

A marzo, la polvere del Sahara ha teso la trappola perfetta: il vento ha trasportato la sabbia del deserto sulle vette, sporcando il candore della neve. Quel velo scuro ha ridotto l'effetto albedo, la capacità naturale del ghiaccio di riflettere i raggi solari. Invece di respingere il calore, le Alpi hanno iniziato ad assorbirlo. L’ondata di calore di giugno ha fatto il resto, trasformando le vette in una fornace.

Qui il giornalismo scientifico si salda con l’urgenza etica. La fusione precoce non è un fenomeno estetico per cartoline sbiadite, ma una minaccia alla sicurezza idrica del continente. E racchiude un paradosso drammatico individuato dal WSL: tra giugno e agosto del 2022, nonostante lo scioglimento sia stato più intenso rispetto all'estate canicolare del 2003, il volume d'acqua defluito a valle è stato inferiore. Com’è possibile? La superficie dei ghiacciai si è ridotta a tal punto che non c’è più abbastanza materia da fondere. Tra il 2003 e il 2022 sono scomparsi 200 chilometri quadrati di ghiaccio, un’area vasta come il Cantone di Zugo. La fontana d'Europa si sta esaurendo perché sta finendo la materia prima.

Questa realtà impone di guardare oltre i numeri. C’è una dimensione profondamente umana e sociale in questo declino, che richiama la responsabilità verso la «casa comune» di cui parla Papa Francesco. I ghiacciai sono i regolatori delle nostre pianure, i custodi silenziosi che dissetano l’agricoltura nei mesi di siccità e i motori dell'energia pulita. Vederli svanire significa assistere alla rottura del patto di solidarietà tra la terra e l'uomo, tra le generazioni che hanno custodito questo equilibrio e quelle future che erediteranno un paesaggio impoverito.

Il "canto del cigno" dei ghiacciai è un avvertimento severo. Le grotte azzurre che crollano, i laghi glaciali che si formano come lacrime artificiali e le pareti di roccia che si sbriciolano per il cedimento del permafrost sono lo specchio del nostro debito ecologico.

Se il riscaldamento globale proseguirà con l'inerzia attuale, entro il 2100 delle Alpi resteranno solo piccoli brandelli di ghiaccio sterile, reliquie di un mondo passato. Non c’è più tempo per la distrazione. Quella striscia di ghiaccio antico che si dissolve sotto il sole di giugno non è solo acqua che se ne va: è un pezzo della nostra memoria, della nostra sicurezza e del nostro futuro che si liquefa nell'indifferenza.