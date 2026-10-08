Dal 16 al 18 ottobre, il Castello e Parco di Masino, a Caravino (Torino), ospita la 34ª edizione della Tre Giorni per il Giardino, manifestazione organizzata dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. Il tema di quest’anno è “Il potere delle piante”, declinato attraverso incontri, laboratori e attività dedicate al giardino, all’orto e al frutteto. L’autunno, con i suoi colori, profumi e sapori, diventa così l’occasione per riflettere sulla capacità del mondo vegetale di adattarsi e trasformarsi, anche di fronte agli effetti del cambiamento climatico.

Saranno presenti oltre cento espositori specializzati, con piante rare e insolite, alberi, arbusti, fiori, frutti e aromatiche. Tra gli ospiti figurano Giovanni Delù e Fulvia Maria Grandizio, giardinieri dei giardini di Versailles, il climatologo Andrea Giuliacci, la saggista Erika Maderna e il naturalista e giardiniere Pietro Bruni. Delù parlerà della ricerca di specie alternative al bosso e della vulnerabilità di alberi come faggi e carpini, mentre Grandizio affronterà il tema dell’olfatto in giardino attraverso l’esperienza del Jardin du Parfumeur di Versailles.

Il programma comprende inoltre workshop di coltivazione, laboratori di intreccio vegetale e lavorazione dell’argilla e l’appuntamento con “Il giardiniere risponde”, dedicato alla cura delle piante e alla gestione del giardino. Non mancano gli approfondimenti scientifici: Giuliacci affronterà le dinamiche climatiche e i loro effetti sul mondo vegetale, mentre Pietro Bruni rifletterà sul rispetto dei tempi della natura, della biodiversità e della sostenibilità. Il gastronomo e forager Alessandro Di Tizio presenterà invece le piante spontanee commestibili e accompagnerà i visitatori in una passeggiata etnobotanica nei boschi di Masino.

Spazio anche alle erbe medicinali e alle tradizioni della medicina popolare con Erika Maderna, mentre Carlo Pagani, il Maestro Giardiniere, proporrà un incontro dedicato ai colori, ai profumi e ai sapori delle piante d’autunno. Per gli appassionati è in programma anche la presentazione del primo glossario dedicato al giardino, Le Parole del Giardino, curato dall’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Non mancano le proposte per i bambini e le famiglie, tra laboratori di intreccio e cesteria, attività sulla biodiversità e uno spettacolo teatrale accompagnato dalla musica dal vivo.

I biglietti sono acquistabili online, con accesso prioritario e prezzi ridotti rispetto all’acquisto in loco. Per programma completo e informazioni: www.tregiorniperilgiardino.it.