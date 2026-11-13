MILENA HA 31 ANNI, un marito ferito nel corpo da un grave incidente e due bambini, di cui una bimba di 8 anni con una grave patologia alla mandibola. Alla precarietà lavorativa si sono aggiunte la sofferenza e lo sconforto. Il supporto della parrocchia non basta più per sostenere cure continue e bisogni quotidiani. In questo tunnel senza via d’uscita apparente, la famiglia vive nel timore del domani. Non lasciamo che la disperazione spenga ogni speranza. Il parroco ci chiede aiuto per ridare luce e dignità a questa giovane famiglia provata. Con il tuo contributo non donerai solo un sostegno economico concreto, ma anche un abbraccio di carità fraterna che ridà fiducia nel futuro. Apri il cuore alla Provvidenza e sostieni Milena e i suoi cari.