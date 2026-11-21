«I vostri figli non sono figli vostri… dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono»: in queste parole della bellissima poesia di Khalil Gibran

si trova la ragione della sentenza che ha condannato i genitori di Francesco Gianello, morto a a causa di un tumore, a due anni di reclusione per omicidio colposo per aver seguito il Metodo Hamer.

La motivazione dirà naturalmente anche cose di carattere più tecnico. L’omicidio volontario per dolo eventuale, ipotizzato al principio dall’accusa, avrebbe significato che i genitori non avevano voluto la morte del figlio, però ne avevano accettato l’eventualità in conseguenza della terapia scelta.

La sentenza di primo grado invece attribuisce ai genitori una colpa, verosimilmente la negligenza e l’ignoranza ingiustificabili delle terapie notoriamente efficaci. Dopo la cosiddetta cura Hamer, visto il grave peggioramento del bambino, era intervenuto il ricovero ospedaliero con le terapie scientificamente validate, ma purtroppo tardive.

L'avvocato Jacopo Roetta ha difeso Luigi Gianello e Martina Binotto, papà e mamma di Francesco, morto a 14 anni nel 2024 per un osteosarcoma al femore, entrambi condannati per omicidio colposo, Vicenza. (ANSA)

La vicenda mi tocca particolarmente. Da bambino avevo avuto anch’io un osteosarcoma; ero stato curato all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove anche Francesco sarebbe stato accolto. Sono sopravvissuto, dopo interventi e cure dolorosi cui mi avevano condotto mio padre e mia madre; ricordo che anche a loro erano state proposte strade magiche o ciarlatanesche.

La Corte deve dunque aver ritenuto che l’arbitrio della scelta dei genitori è stato ingiustificabile in rapporto alla situazione e alle comuni conoscenze. È una vicenda intrisa di dolore, una tragedia per sé stessa irrimediabile.

L’ammonimento che ne viene a tutti noi è in simile contesto drammaticamente importante: i nostri figli non sono nostra proprietà, hanno diritto alla vita, alla salute, ai migliori trattamenti. Un attaccamento pur autentico, ma esasperato e disperato, non può rendere lecita una scelta diversa