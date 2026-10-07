Immagina di dover lottare ogni giorno da sola. Quando il marito l’ha lasciata, Monica si è ritrovata sulle spalle solo debiti, il mutuo di casa e una bambina di 9 anni da crescere. Non si è persa d’animo: si è tirata su le maniche e ha portato avanti la sua bancarella della frutta, lottando unicamente per amore di sua figlia. Poi, l’inaspettato: una diagnosi di tumore e un intervento di isterectomia.

Oggi Monica non ha solo una salute fragile, ma il terrore costante di non farcela e di lasciare sola la sua bambina, senza alcuna rete di supporto attorno. Non voltiamoci dall’altra parte. Insieme possiamo alleggerire questo peso enorme e regalarle il tempo e la possibilità di curarsi. Aiutiamo Monica e la sua bambina: ogni nostro contributo fa davvero la differenza.