Di fronte alla sofferenza che picchia duro, la fede si manifesta in gesti concreti. Enio ha 42 anni, una moglie e dei figli. Convive da sempre con l’anemia falciforme, una malattia del sangue cronica e invalidante che porta dolore e continui ricoveri. Nonostante la fatica, lavora e sostiene anche il fratello, colpito dalla stessa patologia. Oggi però il peso è diventato insostenibile: una grave malattia polmonare ha colpito sua moglie, gettando la famiglia nell’angoscia e nei debiti. La parrocchia, che cammina al loro fianco da sempre, fa il possibile, ma da sola non può farcela. Enio non chiede miracoli, solo un sostegno per proteggere i suoi cari nella tempesta. Tendiamo la mano a questa famiglia: ogni donazione è una carezza di speranza che dona sollievo e dignità.