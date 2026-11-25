In tutto il mondo 201 milioni di donne e ragazze cristiane subiscono quotidianamente discriminazioni, abusi e violenze a motivo della loro fede. La denuncia arriva da Porte aperte/Open doors in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che ricorre il 25 novembre.

Come mette in evidenza la World Watch List 2026 stilata dall’organizzazione, ad essere particolarmente vulnerabili e perseguitate, in misura maggiore rispetto agli uomini, sono le donne convertite al cristianesimo da altre fedi, che spesso subiscono pressioni e varie forme di violenza all’interno della famiglia e delle mura domestiche, in contesti che rimangono invisibili dall’esterno. Per costringere donne e ragazze a rinnegare la nuova fede abbracciata, vengono usati i matrimoni forzati (84% dei Paesi), la violenza sessuale (82%), la violenza fisica (72%), la reclusione in casa (62%), la violenza psicologica (62%). Le donne cristiane inoltre possono subire divorzi forzati e la rinuncia coercitiva all’affidamento dei figli, con una ricaduta molto pesante quindi anche sulla vita dei bambini.

L’Africa subsahariana è la regione in cui le donne cristiane sono più esposte alla violenza. E dove in generale la persecuzione dei cristiani è una piaga particolarmente diffusa e radicata: su un totale di 4.849 cristiani uccisi a motivo della fede, 3.490 sono morti in Nigeria, dove formazioni armate e in modo particolare il gruppo jihadista Boko Haram seminano terrore e violenza, rapiscono le ragazze cristiane, abusano di loro, le vendono come schiave sessuali. Lo stupro è un’arma particolarmente crudele: anche quando le donne riescono a rientrare nelle loro comunità, vengono discriminate e isolate perché la violenza sessuale di cui sono state vittime viene considerata come un’onta, una vergogna, uno stigma.

Molto difficile è anche la situazione in Afghanistan: essere scoperte cristiane per le donne può significare andare incontro a percosse, arresti domiciliari, matrimoni forzati, stupri o delitti d’“onore”.In Asia centrale, in Medio Oriente e Nord Africa, Porte Aperte ha registrato casi in cui la conversione al cristianesimo delle donne viene considerato sintomo di una malattia mentale: alcune donne vengono così internate con la forza in ospedali psichiatrici, altre recluse in casa come in una prigione. La persecuzione delle cristiane è diffusa in tanto altri Paesi fra i quali il Pakistan, la Somalia, il Sudan, l’Iraq, l’Iran.

Nella Giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, Porte Aperte – organizzazione non profit cristiana che dal 1955 sostiene i cristiani perseguitati o discriminati nel mondo a causa della loro fede – chiede di non dimenticare coloro che la subiscono doppiamente a motivo del proprio genere e della propria fede: le loro storie non possono restare in silenzio.

Per informazioni su Fondazione Porte aperte Ets si può visitare il sito