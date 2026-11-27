Uno degli episodi più recenti di islamofobia nel nostro Paese è riportato oggi dalle cronache: Simone Carabella, preparatore atletico ed ex paracadutista, lo scorso ottobre a Civitavecchia avrebbe assunto atteggiamenti provocatori e di scherno nei confronti dei musulmani raccolti in preghiera nella struttura che ospita l’associazione culturale Iqrah, consumando mortadella e pubblicando sui social le immagini girate in diretta. Video in cui un fedele aveva nel montaggio il volto coperto dall’immagine di un maiale. Dopo la segnalazione dell’episodio all’autorità giudiziaria e gli accertamenti della Digos romana, che sta verificando altri fatti analoghi nella provincia, Carabella ha ricevuto dal Comune del litorale romano un foglio di via per un anno tramite provvedimento del questore di Roma, firmato dopo l’istruttoria della divisione anticrimine.

L’episodio è uno dei 73, successi fra l’aprile 2024 e il mese di novembre di quest’anno, censiti nel Rapporto numero zero sull’islamofobia in Italia, presentato nei giorni scorsi dall’Unione delle Comunità islamiche d’Italia. In cui i fatti sono documentati da fonti giornalistiche e social. Oltre alle minacce scritti sui muri delle moschee, anche molestie, insulti a donne che portano il velo, odio online, affissioni offensive... E il sommerso sembra essere molto più ampio: per il presidente dell’Ucoii Yassine Baradai «la stragrande maggioranza di chi subisce, tace. Questo Rapporto nasce perché nessuno debba più tacere e dà forma documentata a ciò che le nostre comunità ci raccontano ogni giorno: uno spaccato di esperienze concrete, senza la pretesa di racchiudere la complessità del fenomeno nei numeri. Distinguendo la critica dall’ostilità».

Abbiamo chiesto all’antropologa Barbara Ghiringhelli, docente all’università Iulm di Milano e collaboratrice con l’Ufficio nazionale Cei per l’ecumenismo e il dialogo Interreligioso, di commentare i dati emersi dal Rapporto Ucoii.

Barbara Ghiringhelli

«Affronta un fenomeno da non trascurare né sottovalutare, che chiede invece consapevolezza e conoscenza. L’attenzione su queste realtà non deve mai calare e tradursi nella volontà non solo di denunciare, ma di intervenire con strumenti di contrasto contro ogni forma di xenofobia – verso i musulmani, come verso gli ebrei e le altre minoranze religiose ed etniche – includendo crimini ed episodi d’odio, discriminazione e bullismo su base etnica o religiosa», evidenzia la professoressa. «Gli episodi raccolti mostrano come non bastano solo le norme, ma serve un lavoro orientato all’educazione e alla conoscenza, superando narrazioni spesso semplificatrici o polarizzanti, dai libri di testo all’online. È una realtà da guardare oltre gli episodi estremi, nella sua dimensione quotidiana». Infatti «molti studi hanno evidenziato come i media e il discorso pubblico abbiano trasformato l’11 settembre e la successiva guerra al terrore in un’occasione per indirizzare paura, odio e semplificazioni verso una religione e una cultura, invece di distinguere fra terrorismo, fondamentalismo e Islam in senso più ampio. Spesso si è fatto coincidere il nemico con l’Islam, incanalando paure e ostilità sui musulmani. Ancora oggi, rispetto a casi come quelli analizzati dall’Ucoii, prevalgono rappresentazioni parziali ed emotive, più attente a fare impatto che ad analizzare il problema in sé».

⁠⁠Nel nostro Paese l’islamofobia è riconosciuta o si tende a non evidenziarla, e perché? Va di pari passo con un razzismo strisciante?

«L’Italia, come gran parte dell’Occidente, vive una fase di riemersione di ideologie polarizzanti, e non è immune da discriminazioni quotidiane verso chi è percepito come “diverso”, comprese le persone di fede islamica. Sul lavoro, negli ospedali, nelle scuole e in generale nello spazio sociale e pubblico, si registrano ancora comportamenti discriminatori su base religiosa ed etnica, favoriti da una conoscenza delle altre tradizioni culturali e religiose spesso superficiale e stereotipata. L’altro è accanto a noi – la presenza degli stranieri è strutturale, non emergenziale – ma fatica a essere conosciuto davvero. Finché l’altro interessa solo per la sua funzione e non come persona, prevale la tendenza a restare nella propria comfort zone, scegliendo e accettando ciò che è più simile perché ritenuto più rassicurante. Occorre invece investire sulla capacità di dialogo, di relazione e di lettura critica della realtà».

⁠⁠Come si potrebbe lavorare in ambito ecclesiale per un dialogo interreligioso più impattante sul tessuto sociale, più visibile e presente?

«Ritengo prioritario l’impegno delle comunità religiose a lavorare al proprio interno non solo per sensibilizzare, ma per educare e preparare i fedeli all’incontro e al dialogo. Il 25 giugno scorso è stato sottoscritto da 15 referenti delle religioni presenti in Italia un Patto, La via italiana del dialogo. Le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Cattolici e altre confessioni cristiane, esponenti delle comunità musulmane (tra cui l’Ucoii), ebrei, buddhisti, sikh, induisti hanno assunto 9 impegni e altrettante azioni. Tra gli impegni spicca quello di “contrastare ogni forma di pregiudizio, oppressione, discriminazione ed estremismo: prendere posizioni nette e chiare, sia all’interno delle nostre Comunità di fede che all’esterno, contro l’odio e le persecuzioni per motivi religiosi, come ad esempio l’antisemitismo, l’islamofobia e ogni altra forma…”. Tra le azioni, quella di “promuovere progetti condivisi di conoscenza delle nostre tradizioni e di educazione alla pace e alla cittadinanza, contrastare il clima d’odio tra persone di etnie e religioni diverse”. È molto importante che ile Patto prenda vita nei territori. In ambito cattolico va ricordata la nota Un cammino si speranza, approvata da Papa Leone XIV per il sesto decennale di Nostra aetate (dichiarazione del Vaticano II sulle relazioni della Chiesa cattolica con le religioni non cristiane, ndr), che ribadisce la condanna di fondamentalismo, discriminazione, persecuzione, antisemitismo e islamofobia, rilanciando il dialogo interreligioso».