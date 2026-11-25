Venti Paesi, 544 milioni di abitanti, osservati sulla base di 39 indicatori riuniti in otto dimensioni. È il Report L20, un lavoro nato per raccontare gli ultimi della terra. «Nel 2021 l’Italia ha ospitato il G20, l’incontro tra i Paesi più grandi, i più ricchi, e pertanto i potenti del mondo. Nel luglio dello stesso anno si è tenuto a Reggio Calabria, all’interno del Parco Ecolandia, il primo incontro degli L20 (L da last) ovvero degli Ultimi 20 Paesi in base agli indicatori socio-economici». A spiegarlo è Tonino Perna, economista e professore emerito di Sociologia economica presso l’Università degli studi di Messina, uno dei fondatori del comitato che, oltre a insegnare, si occupa di lavoro minorile, rapporto Nord-Sud e cooperazione.

«Abbiamo scelto gli L20 utilizzando un mix di graduatorie internazionali a partire dall’Indice Sviluppo Umano dell’Onu. Nel novembre 2022 partecipammo a Bali all’incontro dei Paesi non Allineati. Abbiamo creato un Comitato scientifico e un gruppo di lavoro per redigere il Report L20».

Alla lista presente nella pubblicazione, come Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Eritrea, Haiti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambico, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Yemen si sono unite Siria e Libano a causa delle guerre e delle crisi sociali presenti. Spesso questi Paesi, a causa dei conflitti in aree confinanti, si stanno prendendo cura di rifugiati, aggravando la loro già precaria situazione, hanno specificato i curatori del volume che ad Assisi, dal 16 al 17 novembre, è stato presentato alla Cittadella in un convegno promosso da Pro Civitate Christiana, Felcos (Fondo enti locali per la cooperazione e lo sviluppo umano), l’associazione Ejicplp África, con il sostegno della Regione Umbria e del Comune di Assisi.

Il curatore, Ugo Melchionda, sottolinea che il divario economico fra G20 e L20 è passato da 1:10 di venti anni fa a circa 1:22. Lo scenario intanto osserva a tinte chiare quella terza guerra mondiale a pezzi che papa Francesco aveva indicato come già presente ai tempi del suo Pontificato.

L’impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz sugli L20, il petrolio alle stelle come i fertilizzanti e la caduta delle produzioni agricole, aumentano l’instabilità già presente, come i traumi di chi è nato in una realtà in guerra e non conosce altra condizione. Una riflessione a parte poi è dedicata all’informazione, spesso ignora interi continenti o stigmatizza solo alcune problematiche dimenticando di riferirne le cause storiche, le potenzialità, le risorse umane e materiali e l’impatto socioeconomico in questi Paesi, come le conseguenze del cambio climatico.

Diminuzione degli aiuti alla cooperazione e aumento delle spese militari ad esempio per l’acquisto degli F35, sono alcune delle varianti che segnano scelte di privilegio verso una politica di guerra al posto del sostegno di progetti umanitari. Ma ci sono anche altre notizie, aggiunge il prof Perna, «esiste un’Africa sub sahariana che usa la tecnologia rispetto alle proprie esigenze: il money transfer che bypassa le banche e gli alti tassi d’interesse sulle rimesse e l’uso di massa dei telefoni mobili che hanno permesso di bypassare la rete telefonica fissa. Il nostro obiettivo rimane quello di guardare il mondo dai "margini”, per leggere il mutamento economico, sociale, ambientale e politico, da quest’altra faccia del nostro pianeta. Voglio ringraziare Tonio Dall’Olio, lui che per primo ci ha accolti ed ha sposato il progetto di Last Twenty». Dare voce agli ultimi, conoscere la loro storia, la cultura, e i loro bisogni, un’esigenza che interessa anche noi, popoli del Mediterraneo in primis.