C’è chi ha cominciato da bambino, seguendo il papà tra gli scaffali di un supermercato, e chi ha risposto alla richiesta di un amico, ritrovandosi poi circondato da una comunità sempre più grande. C’è chi prepara la Colletta tutto l’anno e chi, da volontario, ha imparato a fare un po’ di tutto: accogliere le persone, riempire scatoloni, caricare furgoni e trasportare alimenti. Storie diverse, unite da un gesto semplice: chiedere agli altri di donare qualcosa per chi è in difficoltà.

Sabato 14 novembre torna la Giornata nazionale della Colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Ets, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario, essendo nata in Francia nel 1986. L’iniziativa è arrivata nel nostro Paese nel 1997 e, edizione dopo edizione, è diventata uno degli appuntamenti più importanti della solidarietà italiana. In 12 mila supermercati sono impegnati oltre 160 mila volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, per invitare le persone ad acquistare prodotti non deperibili da destinare a chi è in difficoltà attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali.

Alcuni volontari mentre preparano i materiali per la Colletta Alimentare 2026 nella sede del Banco di Verona

Tra loro c’è anche Mauro Morelli, 54 anni, responsabile regionale della Colletta alimentare per Abruzzo e Molise, che ha partecipato ad almeno venti edizioni ricoprendo incarichi diversi: «Il contenuto di quella giornata è sempre lo stesso: un gesto di pace, innanzitutto in me stesso», racconta. Per lui c’è qualcosa di particolarmente significativo nel fatto che migliaia di persone, in tutta Italia, si mettano nella posizione di chiedere, proprio come fanno quotidianamente coloro che hanno bisogno di aiuto. Un gesto che ricorda a tutti la propria fragilità e il bisogno degli altri: «Cessa almeno per un giorno l’odio, la violenza verbale, la sopraffazione che continuamente vediamo nel mondo e attorno a noi».

Davide Cavallo testimonial della Colletta Alimentare: «Dopo aver rischiato di morire, in ospedale ho scoperto quanto può far bene un piatto caldo» Davide Simone Cavallo, 22 anni, è uno studente universitario milanese della Bocconi. La notte del 12 ottobre 2025 è stato brutalmente aggredito e accoltellato in zona Corso Como, a Milano, durante un tentativo di rapina riportando gravi lesioni. Dopo mesi di ospedale e riabilitazione, ha scelto di perdonare i suoi aggressori, arrivando ad abbracciarli in tribunale. In questa video intervista spiega perché ha deciso di sostenere la Colletta Alimentare

Anche Chiara Pasquali, 35 anni, di Catania, vive la Colletta da oltre dieci anni nella segreteria organizzativa provinciale. Il suo posto, il giorno dell’iniziativa, è in magazzino, dove coordina trasporti e richieste dei volontari. Sa bene che la fatica organizzativa e le tante incombenze possono mettere alla prova anche i caratteri più diversi. Per questo, racconta, c’è una consuetudine a cui non rinuncia: ritagliarsi un’ora per andare a fare la spesa anche lei: «Un piccolo gesto», spiega, «che ci fa sollevare lo sguardo da noi stessi e costruisce la pace».

I materiali per la Colletta Alimentare 2026

A Crema, invece, Beatrice Madona, 29 anni, ha praticamente ereditato la passione per la Colletta dal papà, capo équipe in un supermercato della città. Da bambina ha partecipato con entusiasmo, insieme agli amici, fino a diventare capo zona: «È un’occasione per incontrare persone diverse, ma accomunate dal desiderio di esserci. Come ha detto un amico di mio marito, cerchiamo la felicità, eppure basta un gesto così semplice per trovarla». Per Annalisa Filice, 43 anni, calabrese, la Colletta è anzitutto un’esperienza personale di carità: «Si diventa testimoni di una speranza che spesso l’uomo in crisi non riesce più a trovare», spiega. Negli anni, aggiunge, «mi ha permesso di muovermi spontaneamente verso l’altro, povero o no, con sentimenti di compassione e commozione».

Quattro testimonianze che restituiscono il significato di un anniversario che, per Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare Ets, non è soltanto una ricorrenza da festeggiare, ma soprattutto un’occasione per guardare al futuro. «È un punto di partenza», sottolinea, «sono oltre cinque milioni le persone che ogni anno partecipano donando alimenti e prendendosi cura di qualcuno che non conoscono». Ma il valore della Colletta, osserva Piuri, va oltre il sostegno materiale: «Questi trent’anni ci hanno consentito di diventare più consapevoli del bisogno, un bisogno materiale che in realtà ci permette di incontrare le persone, fare loro compagnia e cercare di rispondere alle necessità che hanno».

Marco Piuri, 66 anni, presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS

Non a caso l’edizione di quest’anno è legata alla Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domenica 15 novembre, per volontà di papa Leone XIV che nel suo messaggio ricorda che nella carità non devono esserci distinzioni tra chi dona e chi riceve, tra chi vive una difficoltà e chi offre il proprio tempo, le proprie competenze e aiuto. «La Colletta alimentare rappresenta un gesto di pace universale e condiviso», afferma Piuri, «non è semplicemente donare un alimento ma dedicare del tempo a chi rischia di rimanere invisibile».

L’Italia che emerge dall’esperienza del Banco è un Paese che ha fame e dove, come ricorda l’Atlante della fame 2026 di Azione contro la fame, 5,4 milioni di persone non possono permettersi un pasto proteico almeno ogni due giorni. «La povertà alimentare continua a riguardare una parte consistente della popolazione: quasi sei milioni di persone, appartenenti a poco più di due milioni di famiglie», spiega Piuri.

A preoccupare sono soprattutto i nuclei con figli minori, ma anche un fenomeno sempre più evidente: quello dei working poor, i “lavoratori poveri”, persone che, pur avendo un impiego, percepiscono un reddito insufficiente per sostenere dignitosamente le spese quotidiane. Accanto a loro restano le categorie tradizionalmente più esposte, dagli anziani soli alle persone straniere e immigrate. «Quando ci prendiamo cura di qualcuno dovremmo avere in mente che può darsi che sia il nostro vicino di casa», conclude Piuri.

L’iniziativa

Sabato 14 novembre torna in tutta Italia, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, la Giornata nazionale della Colletta alimentare che quest’anno compie 30 anni e ha per tema “Gesti che costruiscono pace”. L’iniziativa coinvolge 12 mila supermercati in tutta Italia e oltre 160mila volontari. La Colletta si inserisce nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale dei poveri indetta da papa Leone XIV per il 15 novembre. Per quanto riguarda i numeri, sono 8.600 le tonnellate di alimenti donate nel 2025 con oltre 5 milioni di italiani che hanno donato.

Per info e donazioni qui: https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare