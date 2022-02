Anziani, in Lombardia un terzo vive da solo. Il futuro? Più vacanze e compagnia

Quasi un terzo degli anziani lombardi vive da solo. Ma questo non vuol dire che si sentano soli. Anzi, la solitudine percepita è maggiore nei piccoli centri, dove una quota minore di anziani vive da sola in casa, e si riduce fortemente a Milano, dove la percentuale dei “solitari” è maggiore della media regionale. Il senso di solitudine, percepito, inoltre, è del 5% tra i “giovani-anziani” (quelli che vanno dai 65 ai 70 anni) e arriva al 20% tra gli ultra ottantenni.

È uno dei dati più interessanti emersi da Più fragili dopo la tempesta? Ricerca sugli anziani in Lombardia: bisogni, desideri, risorse, l’indagine svolta sugli anziani lombardi dopo due anni di emergenza sanitaria, promossa da Spi Cgil Lombardia, Fnp Cisl Lombardia, Uilp Uil Lombardia che, in collaborazione con ARS (Associazione per la Ricerca Sociale di Milano) hanno costituito un Osservatorio regionale sulla terza età.

L’indagine è stata presentata martedì mattina alla Casa della Cultura di Milano e rappresenta la prima ampia ricognizione dopo due anni di pandemia: i dati sono stati raccolti tra luglio e settembre dell’anno scorso. Questi primi risultati saranno poi confrontati con quelli che saranno raccolti dopo l’estate prossima e presentati all’inizio del 2023. Un altro dato molto importante emerso è che il 14% degli anziani ultraottantenni vive in una sorta di un’autoreclusione domestica importante. Questo significa che oltre centomila anziani lombardi si trovano a vivere confinati in casa, con evidenti problemi nella fruizione dei necessari servizi quotidiani.

«Gli anziani», ha spiegato Federica Trapletti di Spi Cgil Lombardia nell’introdurre i lavori, «continuano ad essere considerati un peso per la società anziché adeguare il welfare sociale agli anziani. Vengono visti solo dal punto di vista del bisogno assistenziale e non come risorsa. Per questo è necessario ripensare i tempi, gli spazi e i servizi. A distanza di un anno da questa prima indagine ne svolgeremo un’altra per verificare se la situazione mostra segni di miglioramento». Trapletti ha concluso indicando qual è la sfida per il futuro in una società dove gli anziani rappresentano sempre di più una quota importante di popolazione: «Non bisogna aggiungere solo anni alla vita, e questo è il compito della scienza, ma vita agli anni, e questo è compito nostro, dalle istituzioni al mondo del Terzo settore alla società civile. Quello che manca nel pensare e attuare il welfare per gli anziani è una regia pubblica e un coordinamento. La ricerca vuole essere un contributo proprio in questa direzione».

A illustrare i dati c’erano Sergio Pasquinelli, Giulia Assirelli, Francesca Pozzoli dell’Associazione per la Ricerca Sociale di Milano. Il punto di partenza sono i dati Istat: gli ultra 65enni in Lombardia, sono circa 2,3 milioni (pari al 22,9% della popolazione) e aumentano al ritmo di 40 – 50 mila all’anno. Dal 2000 ad oggi la percentuale di anziani è aumentata del 25% (nel 2002 era pari al 18,2%) e secondo le previsioni demografiche elaborate dall’Istat potrebbe arrivare a quota 32% entro il 2050.

Lo studio, ha sottolineato Assirelli, ha coinvolto oltre 1000 anziani residenti in Lombardia, di età compresa tra i 65 e gli 85 anni: si tratta di un campione ampio, costituito secondo quote che ne garantiscono la rappresentatività rispetto alla popolazione anziana complessiva. Analizzando i risultati, si può dividere il “pianeta anziani” in due parti: quello dei “giovani anziani”, sessantacinquenni/settantenni e quella dei “grandi anziani”, gli ultraottantenni. I “giovani anziani” si distinguono per una maggiore istruzione e predisposizione alla socialità, per una vita dinamica e per una significativa familiarità con le tecnologie.