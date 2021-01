Galiano: «La pandemia che "strappa" l'adolescenza dei nostri ragazzi»

Lascia di stucco leggere di studenti che, in questo Gennaio in cui si prometteva loro il ritorno in classe, stanno occupando i licei per protestare contro il protrarsi della didattica a distanza (nella foto di copertina, un'immagine della protesta a Milano). E non per il malcontento che li anima, ma perché l'occupazione è sempre stato lo strumento principe per affermare le proprie idee, ma anche per bigiare le lezioni. «Un paradosso è vero» conferma Enrico Galiano, 43 anni professore e scrittore «ma anche il sintomo di una sofferenza importante. Gli studenti non sono insofferenti alle regole, ma a quelle che non capiscono e loro non stanno capendo. Perché la scuola che dovrebbe essere al centro di tutto resta chiusa, mentre tutto il resto è aperto. Come mai la situazione è così pur essendoci stato abbastanza tempo (un anno) per organizzare trasporti e turni. Si sentono l'ultima ruota del carro: ci chiedono di fermarci a capire il loro stato d'animo. Poi certo i comportamenti a rischio per la salute non sono mai da avallare».

Cosa vuol dire per i ragazzi togliere la scuola per tutti questi mesi?

«Innanzitutto che una fetta non indifferente di studenti viene tagliata fuori perché non tutti possono partecipare alla DAD. E questa è una sperequazione, ineguaglianza che i giovani per primi percepiscono come ingiusta. Poi certo, tra loro c'è chi dice “ma non è giusto che il mio compagno non sia mai presente e lo promuovete lo stesso”; ma anche chi pensa che non sia giusto che il proprio compagno - magari perché sono in quattro fratelli in una stessa famiglia - sia tagliato fuori».

E a chi, invece, partecipa alla DAD cosa toglie fare lezione da casa?

«Il valore dello stare insieme in classe con gli altri che agevola l'apprendimento. Imparare non è guardare uno che dal video ti insegna qualcosa, ma il risultato di uno scambio umano. Poi certo, dobbiamo ancora imparare a usare bene la DAD. Se non fosse arrivato il vaccino, forse tra 10 anni avremmo avuto una classe insegnante capace a distanza di ricreare il grado di apprendimento che c'è in presenza. È come aver strappato ai ragazzi delle pagine dal libro dell'adolescenza (anche se, poi, ha permesso di scriverne delle altre). Tutte queste giornate in casa... Certo i giovani oggi hanno un milione di piattaforme su cui sentirsi e restare in contatto; ma non c'è paragone tra lo stare insieme all'aria aperta e farlo in presenza».