In Italia si continuano a usare troppi antibiotici, spesso anche quando non sono necessari. Nel 2025 il consumo è diminuito del 4,9% rispetto all'anno precedente, ma resta del 12% superiore alla media europea. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in occasione della Giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici, che si celebra oggi, 18 novembre.

Per richiamare l'attenzione sul problema, l'AIFA e il Ministero della Salute hanno lanciato la campagna Te lo direbbe anche un bambino, che ricorda agli adulti alcune regole fondamentali: gli antibiotici non curano le infezioni virali, non devono essere assunti senza prescrizione e non possono essere utilizzati ogni volta che compaiono febbre, tosse o mal di gola.

Il rischio non riguarda soltanto gli effetti di una cura inutile. L'impiego eccessivo o inappropriato di questi medicinali favorisce l'antibiotico-resistenza, cioè la diffusione di batteri capaci di sopravvivere a farmaci che prima riuscivano a eliminarli. Un fenomeno che rende alcune infezioni sempre più difficili da trattare e che, secondo le stime europee, è associato a oltre 35mila decessi ogni anno nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo.

I 5 ERRORI DA NON FARE QUANDO SI PRENDONO GLI ANTIBIOTICI

Prenderli per curare raffreddore e influenza. Gli antibiotici agiscono contro i batteri, non contro i virus, e sono inutili per trattare queste infezioni virali. Assumerli senza prescrizione medica. Anche quando i sintomi sembrano familiari, soltanto il medico può valutare se sia necessaria una terapia antibiotica. Interrompere o prolungare autonomamente la cura. La durata del trattamento va rispettata anche quando i sintomi migliorano, senza modificarla di propria iniziativa. Utilizzare antibiotici avanzati da precedenti terapie. Un farmaco prescritto in passato potrebbe non essere adatto a una nuova infezione, anche se i sintomi sono simili. Modificare le dosi o saltare le somministrazioni. Assumere quantità diverse da quelle prescritte o non rispettare gli intervalli può compromettere l'efficacia del trattamento.

A COSA SERVONO GLI ANTIBIOTICI E PERCHÉ NON FUNZIONANO CONTRO I VIRUS?

Gli antibiotici sono medicinali utilizzati per curare determinate infezioni provocate dai batteri. Possono eliminarli oppure impedirne la moltiplicazione, aiutando l'organismo a combattere l'infezione. Non hanno invece alcuna efficacia contro i virus.

Raffreddore, influenza e Covid-19 sono malattie virali e non si curano con gli antibiotici. Anche molti mal di gola e casi di bronchite acuta hanno origine virale e non richiedono questi medicinali.

Ci sono naturalmente delle eccezioni. In alcuni casi, durante o dopo un'infezione virale, può svilupparsi una complicanza batterica che rende necessaria una terapia antibiotica. Ma stabilirlo spetta al medico.

Un errore comune è pensare che una febbre particolarmente alta o una tosse che dura da diversi giorni siano sufficienti per giustificare l'assunzione di un antibiotico. La febbre, però, è un sintomo e non permette da sola di distinguere un'infezione batterica da una virale. Nemmeno il colore giallo o verde del muco è una prova sufficiente della necessità di una terapia antibiotica.

CHE COS'È L'ANTIBIOTICO-RESISTENZA E PERCHÉ È PERICOLOSA?

L'antibiotico-resistenza si verifica quando alcuni batteri riescono a sopravvivere all'azione di antibiotici che normalmente dovrebbero eliminarli. Non è quindi il nostro organismo ad abituarsi ai farmaci, ma sono i batteri a diventare resistenti.

Come succede? Alcuni batteri sono già naturalmente resistenti a determinati antibiotici, mentre altri possono sviluppare o acquisire questa capacità. Quando assumiamo un antibiotico, i batteri sensibili al medicinale vengono eliminati, mentre quelli resistenti possono sopravvivere, moltiplicarsi e diffondersi.

Più gli antibiotici vengono utilizzati, soprattutto quando non sono necessari, più si favorisce la diffusione dei batteri resistenti. È per questo motivo che prenderli per un'infezione virale, come l'influenza, non soltanto è inutile, ma può contribuire a rendere più difficile curare future infezioni batteriche.

L'antibiotico-resistenza può riguardare chiunque, anche chi assume raramente antibiotici. I batteri resistenti, infatti, possono trasmettersi da una persona all'altra, anche attraverso il contatto con mani o superfici contaminate, e provocare infezioni difficili da curare. Per questo l'uso scorretto degli antibiotici non rappresenta soltanto un rischio individuale, ma un problema di salute pubblica.

COME SI SCEGLIE L'ANTIBIOTICO GIUSTO? A COSA SERVE L'ANTIBIOGRAMMA?

Non tutti gli antibiotici funzionano contro gli stessi batteri. Alcuni agiscono su un numero ristretto di microrganismi, mentre altri, definiti “ad ampio spettro”, sono efficaci contro una varietà maggiore di batteri. La scelta dipende dal tipo di infezione, dalla sua gravità e dalle condizioni del paziente.

In alcuni casi il medico può richiedere esami microbiologici per individuare il batterio responsabile, come l'urinocoltura per determinate infezioni delle vie urinarie. Una volta isolato il microrganismo, il laboratorio può eseguire un antibiogramma, un test che permette di verificare a quali antibiotici risulta sensibile o resistente.

L'esame non è sempre necessario: per molte infezioni comuni il medico può individuare una terapia appropriata sulla base della valutazione clinica e delle linee guida. L'obiettivo è scegliere l'antibiotico più indicato, non necessariamente quello ad ampio spettro.

SI PUÒ INTERROMPERE L'ANTIBIOTICO QUANDO CI SI SENTE MEGLIO?

Dopo pochi giorni di terapia, la febbre può scomparire e i sintomi migliorare sensibilmente. Anche quando ci si sente meglio, però, è importante rispettare le indicazioni del medico, senza sospendere autonomamente l'antibiotico.

La durata della cura varia in base al tipo di infezione, al farmaco utilizzato e alle condizioni del paziente. In alcuni casi bastano pochi giorni, mentre in altri sono necessari trattamenti più lunghi.

Occorre inoltre rispettare le dosi e gli intervalli tra le somministrazioni. Se si dimentica di prendere l'antibiotico, non bisogna raddoppiare automaticamente la dose successiva, ma seguire le indicazioni del foglio illustrativo o chiedere consiglio al medico o al farmacista.

POSSO PRENDERE GLI ANTIBIOTICI AVANZATI DA UNA CURA PRECEDENTE?

È uno dei comportamenti sui quali insiste maggiormente la campagna dell'AIFA. Conservare una confezione avanzata e utilizzarla quando ricompaiono sintomi simili può sembrare una soluzione comoda, ma comporta diversi rischi.

Due infezioni apparentemente uguali possono avere cause differenti. L'antibiotico conservato potrebbe non essere efficace contro il microrganismo responsabile della nuova infezione, oppure la quantità disponibile potrebbe non essere sufficiente per il trattamento prescritto.

Gli antibiotici avanzati da precedenti terapie non devono quindi essere riutilizzati senza una nuova valutazione medica, né condivisi con altre persone.

ANTIBIOTICI AI BAMBINI: QUANDO SONO DAVVERO NECESSARI?

La Giornata europea del 2026 dedica particolare attenzione ai bambini, ricordando l'importanza di un uso corretto degli antibiotici fin dai primi anni di vita. Raffreddore, influenza e molte infezioni respiratorie sono causati da virus e non richiedono questi farmaci. Spetta al pediatra valutare quando una terapia antibiotica sia necessaria.

Ai bambini non devono essere somministrati antibiotici avanzati da precedenti cure né dosaggi destinati agli adulti. Le quantità prescritte, spesso calcolate anche in base al peso, non vanno modificate autonomamente.

In presenza di difficoltà respiratorie, disidratazione, marcata sonnolenza o un peggioramento delle condizioni generali, è necessaria una valutazione medica tempestiva. Nei lattanti sotto i tre mesi, una febbre di 38 °C o superiore richiede una valutazione urgente.

COME EVITARE CHE GLI ANTIBIOTICI PERDANO EFFICACIA?

Per ridurre il rischio di antibiotico-resistenza è importante anche prevenire le infezioni. Lavarsi regolarmente le mani, seguire le vaccinazioni raccomandate e adottare comportamenti che limitino la diffusione dei microrganismi contribuisce a ridurre la necessità di ricorrere agli antibiotici.

La responsabilità, però, non è soltanto dei pazienti. Sono fondamentali anche prescrizioni appropriate, esami diagnostici quando necessari, misure di prevenzione delle infezioni ospedaliere e sistemi di sorveglianza per monitorare la diffusione dei batteri resistenti.