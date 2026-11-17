Si chiama Johan ed è una bambola svedese pensata per la Doll Therapy. È alta 65 centimetri e pesa circa un chilo e mezzo: come un bambino piccolo. Il corpo morbido e imbottito, il baricentro spostato verso il basso e la postura raccolta fanno sì che, quando la si prende in braccio, sembri davvero un neonato. Ha grandi occhi espressivi e un viso rassicurante: è capace di risvegliare il desiderio di accudire.

La storia di queste bambole comincia in Svezia, alla fine degli anni Novanta. A idearle è Britt-Marie Egedius-Jakobsson, psicoterapeuta, che ne realizza una prima versione per il figlio autistico. L’esperienza si rivela così significativa da suggerirle che quella bambola morbida, con sembianze infantili, possa diventare uno strumento utile anche in altri contesti. Nasce così la cosiddetta Empathy Doll: non un giocattolo, ma un oggetto capace di suscitare tenerezza e desiderio di accudimento. Nel tempo, l’intuizione si è rivelata utile anche nell’assistenza alle persone con demenza e Alzheimer, dando origine alla Doll Therapy: un approccio di cura che ha mostrato risultati incoraggianti e che oggi si punta a diffondere su scala internazionale.

A sostenere questa esperienza c’è anche Gianluca Guidi, attore, cantante e regista teatrale, figlio d’arte: è infatti figlio di Johnny Dorelli e dell’attrice Lauretta Masiero. In questi giorni è a Roma, al Teatro Vittoria, dove interpreta Giordano Bruno nello spettacolo L’ultima notte di Giordano Bruno, scritto e diretto da Stefano Reali, in scena fino al 22 novembre.

Cresciuto tra palcoscenici e camerini, Guidi è stato un caregiver e sa bene che cosa si prova ad avere a che fare con una persona che soffre. Lauretta Masiero, infatti, si ammalò di Alzheimer intorno al 1999. Guidi le è stato accanto per dodici anni, fino alla morte, nel 2010. «Sono favorevole a tutto ciò che può alleviare la sofferenza di chi è colpito da questa malattia», spiega. E si domanda: «Forse, se mia madre avesse avuto una bambola come questa svedese…».

Nel caso di sua madre, i primi segnali riguardarono la parola e la capacità di comunicare. Poi arrivarono i cambiamenti nella memoria e nel rapporto con le persone: talvolta riaffioravano all’improvviso ricordi lontani, altre volte diventava difficile riconoscere persino una vicina di casa. «La malattia le ha tolto progressivamente l’attenzione, la lucidità, le capacità fisiche», racconta. Per chi assiste una persona con Alzheimer, aggiunge, i consigli servono a poco: è un’esperienza che coinvolge ogni aspetto della vita e che lascia spesso senza punti di riferimento. «È come se fosse una rappresentazione teatrale dalla quale, a un certo punto, venga tolto un personaggio: gli altri continuano a recitare, ma la storia perde i suoi riferimenti, i suoi appoggi. È uno sfilamento della coscienza», rileva. Che cosa può fare, allora, una bambola? «Risveglia un sentimento, un’emozione», osserva Guidi. Non restituisce ciò che la malattia ha sottratto, ma può offrire un’occasione di contatto, riattivare un gesto di cura, aprire uno spazio di relazione là dove le parole diventano sempre più difficili.

IPA39270548 - Milano, Archivio personaggi anni '90.nella foto : Lauretta Masiero, Gianluca Guidi ...fotostore (Alberto Terenghi Arc/ipa-agency.)

È proprio su questa possibilità che lavora Ornella Casati, presidente di Drive-in Formazione (di cui Gianluca è direttore artistico) e direttrice del Distretto Municipio 9 dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. «La Doll Therapy è già utilizzata da tempo nelle strutture residenziali, ma portarla nelle case significa raggiungere persone che spesso vivono situazioni di agitazione, ansia o difficoltà nel riposo, insieme a familiari che si trovano ad affrontare da soli la quotidianità della malattia», rileva. «Qualche anno fa abbiamo avviato il primo corso di Doll Therapy rivolto all’assistenza domiciliare». Perché la bambola non si consegna semplicemente al paziente: occorre sapere quando proporla, come accompagnare l’incontro e quando riporla. Per questo vengono formati operatori e caregiver.

«Il gesto dell’accudimento», evidenzia Casati, «è tra quelli che possono conservarsi più a lungo nelle persone con demenza. C’è chi prende la bambola in braccio, la culla, le parla, le dà un nome; chi le accarezza i capelli o la tiene con sé. In alcuni casi il paziente vi riconosce una persona cara, in altri semplicemente trova un’occasione per esprimere tenerezza. Finora il progetto ha coinvolto circa 35 persone e l’obiettivo è estenderlo progressivamente ad altre famiglie milanesi». Un sostegno importante è arrivato anche dal Rotary club Milano Precotto san Michele, che ha contribuito a finanziare l’acquisto delle bambole. Si tratta infatti di strumenti specializzati e costosi, non sempre alla portata delle singole famiglie: il progetto permette di metterli a disposizione di chi ne ha bisogno, insieme alla formazione necessaria per utilizzarli. «Perché la cura possa entrare davvero nelle case non bastano la disponibilità e l’affetto dei familiari: servono anche strumenti adeguati e una rete capace di accompagnarli», chiosa la dottoressa Casati.