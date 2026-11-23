La scomparsa di Corrado Augias, intellettuale raffinato, scrittore, giornalista e protagonista indiscusso della divulgazione culturale italiana, invita a una riflessione che oltrepassa il doveroso riconoscimento del suo contributo al dibattito pubblico. La sua figura rappresenta, infatti, una delle espressioni più significative di quella tradizione laica e razionalista che ha attraversato la modernità, riconoscendo nella ragione critica lo strumento privilegiato di interpretazione dell'esistenza.

Augias ha incarnato una cultura della conoscenza fondata sull'indagine storica, sulla verifica documentale, sulla libertà intellettuale e sull'autonomia del giudizio. Dichiaratamente non credente, ha dedicato tuttavia una parte considerevole della propria produzione letteraria al cristianesimo, alla figura di Gesù, alla storia della Chiesa e agli interrogativi religiosi che accompagnano da secoli l'umanità.

E proprio qui emerge un interrogativo fondamentale: è possibile indagare il mistero religioso senza riconoscere alla dimensione spirituale una propria legittimità conoscitiva?

La domanda non riguarda soltanto Augias, ma investe una questione antropologica più ampia: il rapporto tra razionalità, interiorità, esperienza spirituale e apertura alla trascendenza.

La ragione illuministica e il rischio dell'autosufficienza



L'Illuminismo ha consegnato alla civiltà occidentale un patrimonio irrinunciabile: l'esercizio del pensiero critico, l'emancipazione dai dogmatismi, il riconoscimento della libertà individuale e il primato della ricerca razionale.

Tuttavia, quando la ragione da strumento di conoscenza diventa criterio esclusivo di ogni verità possibile, rischia di trasformarsi essa stessa in un paradigma autoreferenziale.

È il paradosso di una razionalità che, nata per liberare l'uomo dai sistemi chiusi, può finire per costruirne uno nuovo, escludendo preventivamente ciò che non risulta interamente riconducibile alle categorie dell'osservazione empirica o della ricostruzione storico-critica.

Occorre allora distinguere la ragione dal razionalismo riduzionista. La prima costituisce una facoltà essenziale dell'essere umano; il secondo rappresenta una posizione filosofica che tende a restringere l'orizzonte della conoscenza a ciò che può essere spiegato attraverso determinati procedimenti razionali.

La spiritualità, per contro, non esige necessariamente la rinuncia alla ragione. Può costituire, piuttosto, un ulteriore ambito di interrogazione dell'esperienza umana, nel quale entrano in gioco significato, coscienza, libertà, finitudine e trascendenza.

Lo psichismo umano non si esaurisce nella razionalità

La psicologia contemporanea ha progressivamente superato le concezioni dell'individuo come soggetto esclusivamente razionale.

La persona è una realtà complessa, nella quale interagiscono processi cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, simbolici ed esistenziali. Anche l'esperienza spirituale può concorrere alla costruzione del significato personale, pur senza costituire una dimensione vissuta allo stesso modo da tutti gli individui.

Già Carl Gustav Jung aveva attribuito particolare rilievo alla funzione simbolica e all'esperienza religiosa nella vita psichica. Viktor Frankl, attraverso la logoterapia, aveva individuato nella ricerca del significato una motivazione fondamentale dell'esistenza. La psicologia umanistica e quella transpersonale hanno successivamente approfondito, con approcci e livelli di validazione differenti, il rapporto tra coscienza, autorealizzazione ed esperienze di trascendimento del sé.

Questi contributi non dimostrano scientificamente l'esistenza di una realtà soprannaturale, ma rendono difficile sostenere che l'intera esperienza umana possa essere compresa mediante la sola razionalità analitica.

In questa prospettiva si può parlare di psichismo razionale-spirituale, intendendo con tale espressione una visione integrata della persona, nella quale ragione e apertura spirituale non si escludono reciprocamente, ma possono concorrere alla comprensione dell'esistenza.

Non si tratta di una categoria diagnostica universalmente riconosciuta, bensì di una proposta interpretativa di carattere psicologico e antropologico.

Augias davanti al mistero: la conoscenza senza l'adesione



Il percorso intellettuale di Corrado Augias rende particolarmente interessante questa distinzione.

Nei suoi numerosi lavori dedicati al cristianesimo, egli ha interrogato le fonti, ricostruito vicende storiche, discusso interpretazioni teologiche e dialogato con studiosi credenti e non credenti. Non sarebbe corretto, pertanto, descriverlo come un intellettuale estraneo alla dimensione religiosa. Al contrario, la sua curiosità verso il sacro è stata costante.

Eppure, per quanto emerge dalle sue posizioni pubbliche, tale interesse non si è tradotto in un'adesione personale alla fede. È proprio questa distanza tra l'indagine del religioso e l'accoglienza della trascendenza a sollecitare una riflessione.

Si può conoscere la storia del cristianesimo senza credere nel Cristo della fede; si può studiare la mistica senza condividerne i presupposti; si può riconoscere la forza culturale della religione senza accettarne la verità teologica.

Ma resta aperta una domanda: la conoscenza del fenomeno religioso esaurisce davvero la possibilità di comprenderne il significato esistenziale?

La prospettiva cristiana risponderebbe negativamente, distinguendo la conoscenza su Dio dalla relazione con Dio. Una distinzione che non invalida la ricerca storica, ma ne riconosce i confini epistemologici.



Verso un'antropologia integrale: oltre la contrapposizione tra fede e ragione



Il pensiero di san Giovanni Paolo II, particolarmente nell'enciclica Fides et Ratio, offre una chiave interpretativa significativa: fede e ragione non sono facoltà antagoniste, ma vie differenti e potenzialmente convergenti nella ricerca della verità.

L'antropologia cristiana integrale non mortifica l'intelligenza, né chiede all'uomo di rinunciare al dubbio. Al contrario, riconosce alla ragione una dignità fondamentale, rifiutando però che essa possa pretendere di esaurire ogni dimensione dell'essere.

L'essere umano non è soltanto un soggetto che analizza, misura, confronta e deduce. È anche un essere che ama, soffre, spera, contempla, ricerca significati e si confronta con l'enigma della propria finitudine. La domanda sul senso ultimo dell'esistenza non può essere dunque semplicemente liquidata come residuo di una coscienza prescientifica.

Al tempo stesso, il riconoscimento della dimensione spirituale non autorizza a considerare la non credenza una carenza psicologica o una forma di immaturità personale. La libertà di coscienza rimane parte essenziale della dignità umana.

La sfida consiste piuttosto nel costruire un dialogo nel quale la ragione non si trasformi in razionalismo esclusivo e la fede non degeneri in fideismo.



L'eredità di Augias e la domanda che rimane



La morte di Corrado Augias segna la conclusione di un'esistenza intellettualmente feconda, caratterizzata da una straordinaria curiosità culturale e da un costante esercizio del pensiero critico.

Sarebbe ingeneroso ridurre questa eredità alla sua dichiarata non credenza. Ma sarebbe altrettanto limitante rinunciare a interrogare criticamente i presupposti filosofici della sua visione del mondo.

La sua figura ci consegna una questione che attraversa l'intera modernità: la ragione è sufficiente a spiegare l'uomo oppure, proprio quando raggiunge i propri confini, è chiamata a riconoscere l'esistenza di ulteriori domande?

La psicologia, nella sua attenzione alla complessità della persona, può contribuire a mantenere aperto questo interrogativo, distinguendo ciò che è scientificamente indagabile da ciò che appartiene alla riflessione filosofica e alla libera esperienza della fede.

Forse il lascito più fecondo di un intellettuale dichiaratamente laico consiste anche in questo: ricordarci che il confronto tra credenti e non credenti non deve concludersi con la vittoria dell'uno sull'altro, ma può diventare occasione per approfondire la comprensione dell'umano.

Perché una ragione autenticamente libera non dovrebbe temere le domande che la oltrepassano. E una fede autenticamente matura non dovrebbe temere le domande della ragione.

La grandezza dell'uomo non risiede soltanto nella capacità di conoscere ciò che è visibile, ma anche nel coraggio di interrogarsi sul significato di ciò che non può interamente possedere.