De mortuis nihil nisi bonum. Dei morti non si deve dire che bene. È una regola antica, che tuttavia non impedisce di raccontare una personalità in tutte le sue sfaccettature. Tanto più se si tratta di Corrado Augias, scomparso a 91 anni, uno degli intellettuali più popolari e influenti della televisione e dell’editoria italiana, con i suoi 45 libri tra romanzi e saggi. Un uomo che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia nazionale con l’eleganza di un gentiluomo d’altri tempi, un’ironia sottile e una cultura enciclopedica. Aveva, per usare un’espressione attribuita a Indro Montanelli, un vocabolario da «enciclopedia Treccani». E soprattutto sapeva usarlo.

Giornalista, scrittore, autore teatrale, conduttore televisivo, appassionato giallista (bellissimo Tre colonne in cronaca, scritto a quattro mani con la moglie e collega Daniela Pasti), Augias possedeva una qualità sempre più rara: sapeva raccontare la cultura senza annoiare. Dai misteri di Telefono giallo, che gli fece guadagnare la celebrità, alle conversazioni di Babele, sulla falsariga della celebre rubrica francese Apostrophe di Bernard Pivot – trasmissioni della Rai di Guglielmi ineguagliabili per finezza e popolarità – aveva costruito un rapporto di familiarità con milioni di italiani. L’ultimo libro, su Machiavelli, lo ha scritto con l’amatissima figlia Natalia, figlia d’arte e apprezzata giornalista Rai. Aveva tratti coerenti da scrittore civile, come quando restituì la Legion d’onore francese in polemica con Macron che l’aveva data anche al presidente egiziano Al Sisi, considerato politicamente responsabile dell’assassinio di Giulio Regeni.

Durante una puntata del programma Rai Telefono Giallo (Webphoto).

Era un laico, anzi, un laicista garbato. La distinzione non è secondaria. Il laico rivendica l’autonomia della sfera civile da quella religiosa. Il laicista tende a considerare la religione una costruzione umana da sottoporre al vaglio della ragione, spesso irridendola, manipolandola, insinuando il sospetto che dietro il mistero si nascondano l’ignoranza o il potere. Augias, con quella sua sufficienza garbata, apparteneva a questa seconda famiglia, quella dell’illuminismo francese. Con una particolarità: non disdegnava il dialogo con i credenti. Anzi, lo cercava, talvolta con autentica curiosità, talaltra con il gusto dell’abile schermidore.

Ne sono testimonianza i libri e i confronti con uomini di fede. Ma dialogare non significa necessariamente mettere in discussione le proprie certezze. E Augias, che amava presentarsi come uomo del dubbio, su alcuni argomenti sembrava averne assai pochi. Era sostenitore delle battaglie dell’Associazione Luca Coscioni, soprattutto sul fine vita e sull’autodeterminazione, posizioni distanti dall’antropologia cristiana, che considera la vita un bene indisponibile alla sola volontà individuale. Il suo laicismo di sinistra non era dunque una precisa visione filosofica e morale.

Anche nella produzione saggistica affioravano contraddizioni, furberie e faziosità. I suoi libri sul cristianesimo avevano spesso l’ambizione di smontare le interpretazioni tradizionali attraverso la storia e la scienza. Ma il rigore scientifico non sempre era all’altezza della pretesa, anche perché erano prive di un adeguato apparato critico e di un serio confronto con la letteratura specialistica. Nel volume Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo, per esempio, non azzeccò nemmeno il numero delle lettere. Non certo una sottigliezza per chi pretende di ricostruire scientificamente le origini cristiane. Fino ad episodi imbarazzanti come Disputa su Dio e dintorni, scritto con Vito Mancuso. Un passaggio del libro risultò ripreso da La creazione del biologo Edward O. Wilson senza citarne la fonte. Augias liquidò l’incidente con una battuta di consumata eleganza: «Una macchia sulla camicia bianca».

Dietro lo scientismo di Augias e la sua sufficienza garbata si intravedevano insomma alcune furbizie saggistiche. La capacità di presentare come acquisizioni della ricerca quelle che erano talvolta interpretazioni controverse, di confondere la divulgazione con la dimostrazione, di trasformare una suggestione in una certezza. Il successo editoriale faceva il resto. Il lettore veniva conquistato dalla prosa, dall’erudizione, dalla sicurezza dell’argomentazione. Ma la brillantezza non sostituisce le prove.

«L'aldilà? Se ci fosse, si saprebbe», diceva. Un aforisma televisivo che rivela il limite di un immanentismo convinto. Ma la fede non è una prova di laboratorio. È un dono, una scelta libera, anche una scommessa, per dirla con Pascal. Se l’esistenza di Dio fosse una certezza sperimentale, verrebbe meno proprio quello spazio di libertà nel quale matura la risposta dell'uomo. Strano che leggendo Dostoevskij nei Fratelli Karamazov gli sia sfuggito. Resta il paradosso di un intellettuale che ha dedicato tanta parte della propria vita a interrogarsi su Dio, pur dichiarando di non credere. Forse perché le grandi domande, anche quando si pensa di aver trovato le risposte, continuano ostinatamente a bussare alla porta. Ora ha finalmente anche le risposte, perché Dio nella sua infinita misericordia ha un debole anche per gli illuministi.