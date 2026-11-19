Giovedì 19 novembre in tarda mattinata, quando la notizia è arrivata a Palazzo Madama, i senatori si sono alzati in piedi. Un lungo applauso bipartisan. È morto Corrado Augias, aveva 91 anni. A darne notizia per prima è stata la Repubblica, il giornale che contribuì a far nascere. La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre in Campidoglio, a Roma.

Non capita spesso che un’aula politica si fermi per un giornalista. Capita quando quell’uomo, per oltre sessant’anni, è entrato nelle case degli italiani senza mai alzare la voce: con una cultura che non pesava e la pazienza di chi sa che capire richiede tempo.

Da Tolone alla Libia, da Roma al palcoscenico

Era nato a Roma il 26 gennaio 1935, in una famiglia di origine francese, di Tolone, e più lontanamente sarda per parte di padre. Carlo, il padre, era ufficiale della Regia Aeronautica e prestò servizio in Libia, dove il figlio trascorse l’infanzia. La madre era figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo; Augias fu battezzato cattolico, come i genitori. Un’origine di frontiere e di fedi che si toccano: forse è da lì che gli veniva l’abitudine di guardare ogni cosa da più lati.

Si laureò in Giurisprudenza alla Sapienza, ma la strada fu un’altra. Nei primi anni Sessanta frequentò l’avanguardia teatrale romana, collaborò con il Teatro dei 101 e scrisse per la scena: una sua opera, «Direzione Memorie», fu interpretata da Gigi Proietti. Nel 1960 era entrato in Rai come funzionario; il giornalismo venne dopo. Corrispondente da Parigi e da New York, vide da vicino gli anni in cui il mondo cambiava pelle.

Il giallo, i libri, la Torre

Il grande pubblico lo scoprì negli anni Ottanta. «Telefono giallo», che condusse dal 1987 al 1993, portava in televisione i casi di cronaca nera e le vicende giudiziarie rimaste senza risposta, e metteva al centro gli spettatori a casa, con le loro telefonate e le loro testimonianze. Fu un modo nuovo di fare cronaca in tv: meno urlata, più ragionata. Poi, nel 1990, «Babele», un programma interamente dedicato ai libri e agli scrittori.

Nel 1994 lasciò la Rai per Telemontecarlo, dove condusse il talk show politico «Domino»; nello stesso anno fu eletto al Parlamento europeo come indipendente nelle liste del Pds, e vi rimase fino al 1999. Tornò poi in Rai con i programmi culturali di una lunga stagione, da «Enigma» a «Quante storie». Nel 2023, dopo oltre sessant’anni, lasciò viale Mazzini per La7, dove ha condotto fino agli ultimi giorni «La Torre di Babele».

C’è una simmetria che, a rileggerla oggi, commuove. Il suo programma sui libri degli anni Novanta si chiamava «Babele», l’ultimo «La Torre di Babele»: la torre dove gli uomini smisero di capirsi. Augias ha passato la vita a fare l’esatto contrario, a costruire ponti tra linguaggi che non si parlano: la cronaca e la storia, la letteratura e la politica, chi crede e chi non crede.

La penna e le lettere

Accanto alla televisione, la carta. Dalla metà degli anni Settanta collaborò con il neonato quotidiano la Repubblica, di cui divenne firma storica; scrisse anche per L’Espresso e Panorama. Dal 2001 al 2021 tenne la rubrica delle lettere, la «Posta di Augias»: quasi seimila risposte in vent’anni. Rispondere a un lettore, per un uomo come lui, voleva dire prima di tutto prenderlo sul serio.

Come scrittore fu altrettanto prolifico. Aprì con una trilogia di romanzi, tra il 1981 e il 1985, che comprende «Quel treno da Vienna», «Il fazzoletto azzurro» e «L’ultima primavera», da cui fu tratta la miniserie «Guerra di spie». Seguirono altri romanzi e, con la moglie Daniela Pasti, «Tre colonne in cronaca». Poi i saggi, la serie più fortunata: i «segreti» delle città, da Parigi a New York, da Londra a Roma e Istanbul, fino al Vaticano; un’appassionata difesa della lettura, «Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi».

Negli ultimi anni i libri si sono fatti più personali. In «La vita s’impara» (Einaudi, 2024) ha ripercorso l’infanzia in Libia, il ritorno a Roma, gli anni della formazione; nel 2026 è uscito «Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo», pensato per i giovani e per gli adulti. Nell’autobiografia scrisse che la vita, appunto, s’impara e va un po’ meglio, «però s’è fatto tardi»: una frase che ora pesa in modo diverso.

Un ateo davanti a Dio

È qui che la sua storia incrocia da vicino quella dei credenti. Augias si è sempre dichiarato ateo. È stato favorevole alla legalizzazione dell’eutanasia, ha condiviso le battaglie dell’Associazione Luca Coscioni e dei Radicali italiani. Posizioni molto lontane dal mondo cattolico. Eppure ha dedicato una parte consistente del suo lavoro alla storia delle religioni. Il suo punto di vista non lo ha mai nascosto.

Il caso editoriale fu «Inchiesta su Gesù», scritto nel 2006 con il biblista Mauro Pesce e pubblicato da Mondadori. Il libro ricostruiva la figura del Nazareno attraverso le fonti storiche, con un approccio critico-storico che metteva tra parentesi la dimensione teologica. Fu un bestseller e fu un terreno di scontro: parte del mondo cattolico accusò gli autori di attaccare frontalmente la fede. Augias rispose che il libro studiava Gesù come si studiano Alessandro Magno e Giulio Cesare, nel rispetto delle convinzioni di chi crede. Chi crede può legittimamente non condividere l’impostazione: per un cristiano Gesù non è un personaggio storico tra gli altri.

Seguirono altri libri a due voci, quasi sempre con interlocutori diversi da lui: «Inchiesta sul cristianesimo» (2008) con Remo Cacitti, «Inchiesta su Maria» (2013) con Marco Vannini e, soprattutto, «Disputa su Dio e dintorni», uscito da Mondadori nel 2009 con il teologo Vito Mancuso. Lo presentano come una disputa «d’altri tempi» tra il non credente Augias e il credente Mancuso: un dialogo serrato che parte da Dio, dalla sua esistenza e dalla sua importanza per la vita, e passa per l’evoluzione, il rapporto tra fede e scienza, l’eutanasia, l’accanimento terapeutico. Augias vi sosteneva che dopo la morte non c’è un’altra vita; Mancuso gli rispondeva dall’altra sponda. Una presentazione del libro osservava che il lettore finisce per far proprie, a turno, entrambe le voci: abitano in ogni persona che pensa.

Anche fuori dai libri, il garbo era il suo stile. Nel 2017, rispondendo sulle pagine di Repubblica a un lettore ateo, scrisse di essere anche lui «tranquillamente ateo» e di non odiare nessuno, aggiungendo che l’età, in questo, aiuta. Alla predicazione di Gesù, ricordano alcune cronache di oggi, riconosceva una forza rivoluzionaria, soprattutto nell’accento sulla misericordia: un messaggio che, a suo giudizio, parlava più a fondo dell’idea di una resurrezione fisica, nella quale non credeva.

Cosa abbia pensato nelle ultime ore non lo sappiamo, e non ci spetta immaginarlo: sappiamo come ha parlato per tutta la vita. Ai credenti ha lasciato qualcosa di prezioso. Ha mostrato che si può discutere di Dio senza alzare la voce, che il dubbio e la fede non sono due eserciti ma due stanze della stessa casa, e che prendere sul serio le domande dell’altro non significa rinunciare alle proprie risposte. Non ha mai chiesto ai credenti di credere meno: chiedeva a tutti di sapere meglio ciò in cui credono, o non credono.

L’ultimo maestro lento

Con lui se ne va anche un’idea di giornalismo e di televisione. Augias opponeva la lentezza della riflessione alla frenesia dell’informazione: preferiva spiegare a rincorrere, e preferiva il libro al commento istantaneo. Nel 1999 gli hanno dedicato un asteroide, il 75225 Corradoaugias, che gira senza clamore tra Marte e Giove. Un corpo che procede con calma: gli somiglia.

Gli italiani gli devono molto, e soprattutto un’abitudine ormai rara: fare una domanda e aspettare, con pazienza, la risposta.