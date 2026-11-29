Mentre in Italia aumentano le infezioni respiratorie tipiche della stagione autunnale, torna a far parlare di sé il Covid. A richiamare l’attenzione delle autorità sanitarie internazionali è una nuova variante del coronavirus, denominata PJ.2.1, la cui diffusione è in crescita soprattutto in Canada e negli Stati Uniti, ma che circola anche in Europa. Il 19 novembre l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’ha inserita tra le varianti sotto monitoraggio. Ma quali sono i sintomi? È più contagiosa delle precedenti?

Cos’è la nuova variante canadese e quanto è pericolosa

Appartenente alla famiglia Omicron, la variante PJ.2.1 presenta diverse mutazioni nella proteina Spike, quella che il coronavirus utilizza per entrare nelle cellule umane. Le prime sequenze genetiche disponibili risalgono alla fine di maggio 2026. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato una notevole capacità del virus di legarsi ai recettori delle cellule umane, ma questo non significa necessariamente che sia più contagioso.

L’Oms considera al momento basso il rischio aggiuntivo per la salute pubblica, pur precisando che le informazioni disponibili sono ancora limitate. Non ci sono, infatti, evidenze sufficienti per stabilire se la nuova variante provochi forme più gravi della malattia rispetto a quelle già in circolazione.

Quali sono i sintomi e come distinguere il Covid dall’influenza

Al momento non sono stati individuati sintomi specifici della variante PJ.2.1. Secondo l’Oms, tra le manifestazioni più comuni del Covid ci sono febbre, brividi e mal di gola, a cui possono aggiungersi:

tosse;

mal di testa;

dolori muscolari;

stanchezza;

congestione nasale e raffreddore;

nausea, vomito e diarrea;

alterazione o perdita del gusto e dell’olfatto.

Molti di questi sintomi sono comuni anche all’influenza e ad altre infezioni respiratorie. Per questo non è possibile distinguere con certezza le due malattie sulla base dei soli disturbi: per verificare se si tratta di Covid è necessario ricorrere a un tampone.

Covid, qual è la situazione in Italia

Secondo l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato il 27 novembre, nella settimana dal 16 al 22 novembre si sono registrate in Italia circa 532 mila infezioni respiratorie acute. Non si tratta, però, esclusivamente di casi di Covid: il dato comprende anche l’influenza e le infezioni causate da altri virus.

Il coronavirus è stato rilevato nell’8,5% dei campioni analizzati dalla rete di sorveglianza, mentre i tassi di positività in ambito ospedaliero sono risultati più elevati tra gli over 65. Questi dati non permettono di stabilire quanto sia diffusa la nuova variante canadese nel nostro Paese.

«Non siamo di fronte a una nuova emergenza pandemica», ha precisato il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’Università degli Studi di Milano, invitando tuttavia a non sottovalutare i rischi che il Covid continua a rappresentare per le persone più vulnerabili.

I vaccini sono ancora efficaci? Come proteggersi

I primi risultati delle analisi di laboratorio sono incoraggianti: gli anticorpi prodotti in seguito alla somministrazione dei vaccini aggiornati hanno mostrato di essere in grado di neutralizzare la nuova variante. Restano da valutare i livelli di efficacia nella popolazione.

In Italia è già in corso la campagna vaccinale anti-Covid per la stagione 2026-2027. Il richiamo è raccomandato in particolare alle persone dai 60 anni in su, ai soggetti fragili, alle donne in gravidanza e agli operatori sanitari. La vaccinazione è gratuita anche per chi non rientra nelle categorie a rischio.

Restano valide le consuete precauzioni: arieggiare gli ambienti, lavarsi frequentemente le mani, utilizzare la mascherina nei contesti a maggiore rischio di contagio e, in presenza di sintomi, evitare il contatto con anziani e persone fragili.

Chi è a rischio di complicanze dovrebbe rivolgersi tempestivamente al proprio medico in caso di sintomi. In presenza di difficoltà respiratorie o dolore persistente al petto è invece necessario richiedere assistenza medica urgente.