Una statua di Gesù, presente dal 1958 nell’istituto Marconi-Hack di Bari, è diventata improvvisamente un caso politico. Una docente ne ha chiesto la rimozione, ritenendo che la sua presenza non sia compatibile con la laicità della scuola pubblica. La dirigente scolastica ha invitato al dialogo, senza prendere decisioni affrettate. Ma intanto la polemica è esplosa, tra dichiarazioni indignate e prese di posizione contrapposte. Come spesso accade, il rischio è che il rumore dello scontro finisca per soffocare le ragioni di tutti.

Puntualmente la polemica scoppia sotto Natale. Questa volta non è il presepe ad essere sul banco degli imputati, ma una statua. Ma l’imputato resta lo stesso: la fede cristiana e i suoi simboli. Diciamo subito come la pensiamo: quella statua di Gesù dovrebbe rimanere dov’è. Non certo perché la scuola pubblica debba essere confessionale – non ci sogneremmo mai di dirlo –, ma perché la sacrosanta laicità non significa cancellare la storia, la cultura e la memoria di un Paese. Una scuola aperta a tutti, credenti e non credenti, non deve diventare uno spazio vuoto di simboli e di riferimenti. Deve piuttosto insegnare a comprenderli, a interpretarli e, quando necessario, anche a discuterli.

Gesù, del resto, non è soltanto una figura religiosa. Per i cristiani è il Figlio di Dio, il Salvatore. Ma la sua vicenda e il suo insegnamento hanno attraversato duemila anni di storia, plasmando profondamente la cultura, l’arte, il pensiero e la coscienza dell’umanità. L’amore per il prossimo, il perdono, l’attenzione agli ultimi, la dignità di ogni persona, persino del nemico, sono valori che parlano anche a chi non crede. Davvero la presenza di una sua immagine può essere considerata un ostacolo alla libertà?

Naturalmente, questo non significa ignorare le sensibilità di chi la pensa diversamente. Le ragioni della docente meritano di essere ascoltate senza pregiudizi, così come quelle degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti. La libertà religiosa comprende anche la libertà di non credere. Ma il rispetto delle differenze non si costruisce cancellandole. La vera inclusione non nasce dalla sottrazione, bensì dalla capacità di convivere con storie, convinzioni e sensibilità diverse.

Una scuola dovrebbe essere proprio il luogo in cui si impara questo esercizio. Quella statua potrebbe diventare l’occasione per una lezione di storia, di arte, di religione, di educazione civica. Per interrogarsi su chi sia Gesù, su che cosa abbia rappresentato per la nostra civiltà e su che cosa continui a dire all’uomo contemporaneo. Sarebbe certamente più educativo che farla sparire o trasformarla nell’oggetto di una battaglia ideologica.

E qui arriviamo al punto che più ci preoccupa: la politica ne resti fuori. O almeno rinunci alla tentazione di usare Gesù come una bandiera da agitare contro gli avversari. Cristo non appartiene alla destra né alla sinistra, né ha bisogno di difensori d’ufficio o di parte. Non può essere arruolato in una campagna elettorale, né essere ridotto a un simbolo identitario da contrapporre a qualcuno. Ha bisogno, semmai, di persone che, a prescindere dalla loro fede, prendano seriamente in considerazione il suo messaggio.

Perché c’è una contraddizione sulla quale dobbiamo riflettere. Ci indigniamo quando qualcuno propone di rimuovere una statua di Gesù. Ma ci indigniamo altrettanto quando viene umiliata la dignità di una persona, quando un povero viene abbandonato, quando uno straniero viene respinto o quando chi è fragile non trova ascolto? Nel Vangelo di Matteo al cap. 25, Gesù si identifica proprio con gli affamati, gli assetati, i forestieri, i malati, i carcerati. «L’avete fatto a me», dice a chi si è preso cura di loro. È un criterio molto concreto, che dovrebbe interpellare la coscienza di tutti, anche di chi oggi si proclama suo difensore. Non vorremmo che, nel tentativo di proteggere un’immagine di Cristo, finissimo per dimenticare il Cristo del Vangelo. Sarebbe il paradosso più grande: difendere la statua e ignorare ciò che rappresenta.

Lasciamo dunque che quella statua rimanga nella scuola di Bari. E lasciamo che siano la comunità scolastica, il dialogo e il rispetto reciproco a trovare una soluzione condivisa, senza pressioni e senza inutili crociate. Non abbiamo bisogno di nuove guerre di religione, ma di più umanità.