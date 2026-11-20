In Italia ogni anno si registrano circa 14.000 nuovi casi di tumore al pancreas, una patologia in progressivo aumento, particolarmente aggressiva, e venuta alla ribalta anche perché ha colpito diversi personaggi noti dello sport e dello spettacolo, tra cui Gianluca Vialli, Paola Marella, Eleonora Giorgi, Enrica Boinaccorti. Solo il 20% dei tumori al pancreas sono potenzialmente operabili alla diagnosi. Circa il 50% dei carcinomi del pancreas è già metastatico (Stadio IV) alla diagnosi, mentre tra i pazienti diagnosticati in senza metastasi visibili (localizzati e potenzialmente operabili o localmente avanzati), circa il 70%–80% sviluppa metastasi o recidiva a distanza nel corso della malattia, portando la quota complessiva dei casi che diventano metastatici intorno all'85%–90%. La sopravvivenza globale a 5 anni dalla diagnosi è circa 10%. Dati dolorosi ma necessari per capire come mai la notizia di un nuovo farmaco, il daraxonrasib, che secondo uno studio è in grado di raddoppiare la sopravvivenza di malati per cui non esistono altre cure, ha suscitato tanto entusiasmo e tante aspettative. Mesi preziosi di vita che tengono accesa la speranza, e per i quali si è disposti a fare di tutto, soprattutto perché questo farmaco al momento non è stato approvato nè dall’Ema né dall’Aifa, quindi è reperibile solo a pagamento, e ha un costo esorbitante di 39.000 euro per una confezione di capsule sufficiente a un mese di cura. A sollevare il caso è stato di recente l’appello di una giovane donna, mamma di due gemelli di tre anni, Jessica Scarpa, di Olginate, Lecco, che ha aperto una sottoscrizione per trovare i soldi per procurarsi il farmaco, fino a quando è intervenuto l'assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, per confermando la disponibilità di Regione Lombardia per consentire a Jessica di accedere al trattamento attraverso un finanziamento straordinario. Cerchiamo di capirne di più su questo farmaco e sull’impatto che potrebbe avere anche in Italia se entrasse nel SSN con il professore Stefano Crippa, chirurgo addominale specializzato nel tumore al pancreas e ricercatore dell’ospedale San Raffaele di Milano

Jessica Scarpa, la donna di Olginate, nel Lecchese, malata di tumore metastatico al pancreas che aveva fatto un appello per trovare i soldi necessari a curarsi con il Daraxonrasib, che potrebbe allungare la sua aspettativa di vita e quindi il tempo da trascorrere con i suoi gemelli di tre anni. (ANSA)

«Il daraxonrasib è un farmaco ad azione molecolare, un inibitore che colpisce la proteina Ras coinvolta nella proliferazione delle cellule tumorali del pancreas. Questa proteina è il prodotto di una mutazione genetica del gene KRAS , che risulta mutato nella quasi totalità dei pazienti con tumore pancreatico. Si tratta di una mutazione nota da moltissimi anni, contro la quale la ricerca scientifica sta cercando da tempo di individuare una strategia terapeutica efficace. Dal punto di vista scientifico, il risultato rappresenta un enorme successo, perché apre la strada a un potenziale controllo della biologia del tumore del pancreas. Poi c'è l'aspetto clinico. Finora è stato condotto un unico studio, mentre altri sono ancora in corso. Parliamo di uno studio clinico internazionale randomizzato di fase III, quindi con un elevato livello di evidenza scientifica, che ha coinvolto circa 500 pazienti con tumore pancreatico metastatico già sottoposti a un primo trattamento chemioterapico, dopo il quale la malattia era progredita. Il 91,8% dei pazienti presentava una specifica mutazione del gene RAS. Il daraxonrasib ha aumentato la sopravvivenza globale da 6,6 a 13,2 mesi e quella libera da progressione da 3,5 a 7,3 mesi, rispetto ai pazienti sottoposti alla chemioterapia standard. Quindi non è che la malattia scompare, ma che ritarda la progressione e aumenta il tempo della sopravvivenza».

L'intervento chirurgico ad Ancona per la rimozione di una neoplasia alla testa del pancreas con l'utilizzo del robot (ANSA)

Da pochi giorni il daraxonrasib è stato raccomandato dal comitato tecnico dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) come un farmaco da autorizzare. Autorizzazione che quindi non è ancora arrivata. Quando arriverà verrà discusso il prezzo a livello nazionale e partirà una contrattazione con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), anche perché l’azienda produttrice non ha attivato un programma per uso compassionevole ovvero un programma per cui può iniziare a distribuire anche gratuitamente il farmaco.

«Capisco quanto possa essere la speranza in questo tipo di malati, ne vedo ogni settimana, umanamente lo comprendo, ma da medico e ricercatore mi sento di avanzare qualche riserva sulle alte aspettative che sta sollevando. Perché:

-mancano dati di sopravvivenza valutando i pazienti per esempio a un anno dall’inizio dello studio (un vantaggio iniziale potrebbe essere “perso” in un secondo momento)

- il trattamento chemioterapico è stato eterogeneo e forse non assolutamente ottimale

- mancano dati sulla terapia effettuata nel gruppo Daraxonrasib a progressione di malattia».

Una confezione di Rasonque, il nome del prodotto con cui viene commercializzato il Daraxonrasib

«Non sappiamo a un anno quanti pazienti sono vivi nell'uno e nell'altro gruppo, perché talvolta capita che tu trovi un farmaco in oncologia che magari sembra migliorare un po' le cose all'inizio, ma poi quando tu fai una fotografia un pochino più in là nell'evoluzione della malattia vedi che la differenza è minima. Il tutto condito da un grosso problema che è quello del costo, perché la somministrazione di questo trattamento per un mese per un singolo paziente è di quasi 40.000 euro quindi ai prezzi attuali di commercio un anno di terapia per un singolo paziente costerebbe circa 480.000 euro».

Un'ecografia addominale, uno dei metodi per diagnosticare un tumore al pacras (Getty Images)

Il compito dell’Aifa, come avviene spesso in casi come questo, è provare a negoziare appunto con l'azienda Revolution Medicines il costo del trattamento stesso. Cioè l'obiettivo è quello di dire all'azienda, invece di far pagare il trattamento 39.000 euro al mese al paziente, fatelo pagare molto, molto meno, visto il numero potenziale dei pazienti coinvolti. Ed entra in gioco il tema della sostenibilità.

La sede dell'Aifa, Agenzia italiana del farmaco (Getty Images)

Il caso della regione Lombardia ha sollevato diverse polemiche tanto che lo stesso Bertolaso, in una nota ha precisato che: «Abbiamo scelto di aiutare per Jessica perché, di fronte a una concreta possibilità di cura, non potevamo rimanere indifferenti. Siamo altrettanto consapevoli che non può essere questa la soluzione per tutti. Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B, né può essere necessario ottenere attenzione mediatica per accedere a una terapia. Il nostro impegno per Jessica deve diventare un'occasione per costruire, insieme alle istituzioni nazionali e alle associazioni, un percorso che offra le stesse opportunità agli altri pazienti nelle medesime condizioni cliniche».

Su questo interviene anche il professo Stefano Crippa: «Da medico ribadisco che c’è una questione di disparità di trattamento, perché nella stessa condizione di Jessica Scarpa ci sono molti altri pazienti che non hanno avuto la forza di arrivare sul giornale a pubblicizzare la propria situazione, per altro indubbiamente drammatica. E da medico ritengo che non ci sian pazienti che hanno più diritto di altri, l’accesso alle cure deve essere lo stesso per tutti».