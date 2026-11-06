Sarà che l’Australia è proprio dall’altra parte del mondo rispetto all’Italia, eppure il buon gusto dovrebbe essere arrivato anche lì. Non in grandi quantità, a quanto pare. E quando si tratta di cucina, noi italiani diventiamo particolarmente suscettibili alle stranezze e alle brutture. Al punto che preferiamo perdere il lavoro piuttosto che cedere al cattivo gusto.

Davide Tamburella, uno chef italiano che lavorava al ristorante La Costa, nel Queensland, in Australia, non ce la faceva proprio a mettere fette di ananas (magari sciroppate!) sulla pizza. È un po’ come indossare i calzini con i sandali: è questione di gusto, non si fa e basta, fidatevi di noi italiani.

Lo chef italiano Davide Tamburella, licenziato da un ristorante nel Queensland, in Australia, per essersi rifiutato di aggiungere ananas alla pizza (Ansa).

La richiesta, tuttavia, gli giungeva con una certa frequenza dagli avventori di quella parte d’Australia (dove, coltivando ananas in quantità industriale, lo prevedono in moltissime ricette) e lui, tenendo il punto, respingeva le richieste motivandole: si trattava di «un insulto alla sua cultura». Al terzo rifiuto il proprietario del ristorante Elliot Ingram – che certo pensava agli incassi persi e non alla qualità del cibo del suo esercizio commerciale – licenzia lo chef italiano perché la sua strenua opposizione in una di queste occasioni gli ha fatto perdere una decina di migliaia di euro in un evento dedicato. Tamburella lo invita a «verificare quanto sia importante, per gli italiani, non mettere l'ananas sulla pizza». Niente da fare, il gestore è irremovibile, e anche la Fair Work Commission, il tribunale che vigila sui diritti dei lavoratori, respinge il ricorso presentato dallo chef italiano.

Il licenziamento ha avuto delle conseguenze non da poco sulla situazione dello chef italiano: aveva avviato tre anni fa la procedura per il visto che permette di vivere in Australia a tempo indeterminato,

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una preziosa documentazione che si ottiene solo grazie alla sponsorizzazione di un datore di lavoro. La perdita del posto ha di fatto azzerato la procedura burocratica.

Davide Tamburella si è messo alla ricerca e ha trovato un lavoro in un altro ristorante: dovrà rifare da capo la richiesta per il visto, ma almeno qui la dignità della cucina italiana è al sicuro: nel menù non c’è la pizza con l’ananas.