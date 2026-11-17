La Fondazione don Tonino Bello di Alessano è uno dei quattro nuovi Ambasciatore di terre di Puglia 2026. Un riconoscimento che valorizza l’impegno e l’eredità spirituale di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, testimone di pace, solidarietà e attenzione agli ultimi, e il lavoro di chi, a partire dal presidente Giancarlo Piccinni, continua a mantenerne vivi il messaggio e gli insegnamenti.

Insieme alla Fondazione saranno premiati il giornalista e scrittore Angelo Mellone, direttore della Direzione Intrattenimento Day Time della Rai, il prefetto di Sondrio Anna Pavone e la Gazzetta del Mezzogiorno, storico quotidiano fondato a Bari nel 1887. Il riconoscimento di «Eccellenza di Puglia» andrà invece a Salvatore Mazzotta, maestro dell’hairstyling italiano e formatore internazionale.

Il Premio, organizzato dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio di Regione Puglia, Senato della Repubblica e Camera dei deputati, si svolgerà sabato 21 novembre alle 17 nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano.

«La presenza pugliese in Lombardia rappresenta una componente importante della storia e dello sviluppo della nostra regione. Generazioni di pugliesi hanno contribuito, con il loro lavoro, le loro competenze, il loro spirito imprenditoriale e la loro ricchezza culturale, alla crescita economica e sociale del nostro territorio», sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ospiterà la manifestazione.

Dall'alto a sinistra in senso orario: Angelo Mellone, Anna Pavone, il presidente della Fondazione don Tonino Bello Giancarlo Piccini e il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza

Un legame tra territori e comunità sottolineato anche dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro: «Il Premio racconta il valore di una comunità che, anche lontano dalla propria terra, continua a custodirne i legami e a farne conoscere il volto più autentico». E aggiunge: «Il faro di Santa Maria di Leuca, simbolo del Premio, rappresenta bene questa identità: una terra con radici profonde, ma protesa verso gli altri, aperta al dialogo, all’incontro e all’accoglienza».

Per il presidente dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, il generale Camillo de Milato, la forza del riconoscimento sta proprio nella capacità di raccontare la Puglia attraverso le persone che ne rappresentano il talento e i valori: «La forza e l’identità di questo Premio, arrivato alla ventesima edizione, è quella di raccontare, da varie angolature, la nostra regione, a partire dai volti e dalle storie personali di chi l’ha resa nobile nel campo in cui è stato chiamato a operare».

La scorsa edizione del Premio

Un’iniziativa nata per dare visibilità a persone, enti e istituzioni che contribuiscono a far conoscere la Puglia anche oltre i confini nazionali. Come spiega il suo ideatore, Giuseppe Selvaggi: «In un mondo che tende a globalizzare tutto, premiare le professionalità, le persone, gli enti, le imprese e le istituzioni significa restituire valore al singolo valorizzando attraverso di loro il territorio a cui appartengono e in cui operano».

La serata sarà condotta dalla giornalista Nicla Pastore, con la partecipazione del soprano Carly Paoli e dell’Orchestra a plettro Città di Milano.

Nel corso delle precedenti edizioni il Premio è stato assegnato a numerosi nomi illustri del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e delle istituzioni. Tra i premiati figurano Lino Banfi, Checco Zalone, Renzo Arbore, Al Bano, Ron, Romina Power, i Negramaro e Teo Teocoli. Riconoscimenti anche ai registi Sergio Rubini ed Edoardo Winspeare, allo scrittore Marcello Veneziani, all’étoile della Scala Nicoletta Manni e al giornalista e ambasciatore Luca Attanasio, insignito nel 2022 del Premio «Eccellenza di Puglia» alla memoria. Tra le istituzioni e le realtà premiate anche l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e il Carnevale di Putignano.