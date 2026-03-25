Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese questa mattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.45, poco prima dell’inizio delle lezioni, nei corridoi della scuola, davanti all’aula. La docente, Chiara Mocchi, 57 anni, sarebbe stata colpita al collo ed è stata soccorsa in condizioni molto serie. Trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente.

Il giovane, studente di terza media, è stato fermato subito dopo da un insegnante e da alcuni collaboratori scolastici. Restano da chiarire i motivi del gesto. I carabinieri, intervenuti insieme alla polizia locale, parlano di un’azione isolata, «non riconducibile a finalità terroristiche».

La notizia ha richiamato davanti alla scuola numerosi genitori. «Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono corsa subito qui», racconta la madre di un’alunna. «Ci hanno detto che il ragazzo ha accoltellato l’insegnante, non sappiamo se in classe o in corridoio». Secondo alcune testimonianze, all’aggressione avrebbero assistito solo pochi studenti.

Sull’episodio è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: «È un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo la mia vicinanza alla docente, ai suoi familiari e alla scuola», ha dichiarato, sottolineando la necessità di contrastare la diffusione di armi tra i giovani.