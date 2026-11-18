«È un ricordo che non si attenua e non si attenuerà mai quello di Sammy». Ha esordito così il presidente dalla Repubblica Sergio Mattarella che mercoledì mattina 18 novembre in sala Ricci ha accolto in udienza privata i suoi genitori, Laura Lucchin e Amerigo Basso, l’amico di sempre Riccardo Zanolli, don Simone Bruno, direttore delle Edizioni San Paolo, Chiara Pelizzoni, giornalista di Famiglia Cristiana e coautrice con i genitori del libro San Paolo, Sammy, una vita da abbracciare e il già caporedattore del settimanale e scrittore, Alberto Chiara.

Sammy, a detta del presidente Mattarella, è un esempio di valore “di come si interpreta la vita” ed ecco perché il suo messaggio va perpetrato. Papà e mamma erano commossi e grati: «Sammy ha avuto tantissime persone che in vita e ancora oggi gli hanno voluto bene. Dava amore a profusione e ne riceveva altrettanto. Succede tuttora. Nel libro abbiamo raccolto, con l’aiuto di Chiara, un mosaico di testimonianze, dei suoi rapporti plurimi e delle esperienze che ha fatto con tante persone».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i genitori di Sammy Basso, Amerigo Basso e Laura Lucchin, che gli hanno presentato il libro "Sammy. Una vita da abbracciare"(foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Riccardo, che oggi è vicepresidente dell’Associazione A.I.Pro.Sa.B. ha ricordato come «siamo stati amici da sempre, dalla prima superiore fino al giorno in cui è mancato. Eravamo insieme a fare festa con gli amici. Sammy aveva la mia età, ma è sempre stato più maturo. Insieme abbiamo vissuto l’età adulta della nostra vita».

“Un fascino magnetico” quello di Sammy a detta di Mattarella, che si conferma. Le persone lo conoscono, lo ricordano, lo vivono anche attraverso la testimonianza dei genitori e il lavoro dell’Associazione che continua la ricerca sulle laminopatie. Sammy che “seminava spiritualità”. Del resto, Sergio Mattarella, ancora in vita, l’aveva nominato Cavalliere della Repubblica e l’anno in cui è mancato nel discorso del 31 dicembre l’ha ricordato per il suo esempio glorioso di una vita che vale sempre la pena di essere vissuta. E lui lo sapeva bene avendo convissuto con la progeria, altrimenti detta “malattia dell’invecchiamento precoce” ultrarara.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Laura Lucchin (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Al termine dell’incontro, durato circa mezz’ora, tante strette di mano di stima e vicinanza. «Il presidente Sergio Mattarella» ha commentato don Simone Bruno «ci ha accolto con uno stile di autenticità affetto e calore. Ha incoraggiato più volte i genitori di Sammy e il nostro gruppo, in particolare le edizioni San Paolo, a continuare la promozione dei valori che il progetto legato al libro Sammy Basso, una vita da abbracciare contiene. Ha ripetuto più volte che c’è bisogno di una voce, di una figura oggi che sia in grado di incarnare una dimensione di reciprocità, di incontro autentico con le altre persone. Sammy per San Paolo Edizioni ha rappresentato proprio questo faro che illumina quello che il futuro oggi non riesce ancora a mostrarci, questo faro che sconfigge quelle tenebre in cui è avvolta la società attuale in preda alle guerre e ai conflitti costanti. Una luce che potrà condurci a vedere anche un orizzonte nuovo, diverso».

Un entusiasmo che ha pervaso tutti i presenti, rapiti dalla disponibilità del Presidente e dalla sua autenticità. «Tra i doni che Sammy ci lascia in eredità ne segnalo in particolare tre: una fede profonda e liberante, frutto di un'appassionata ricerca di senso che l'ha portato a Dio» ha commentato a fine udienza Alberto Chiara, «la capacità di vivere appieno l'esistenza assumendo e trasfigurando il limite, non maledicendolo, la cura nelle relazioni che lo portava a tessere amicizie ovunque e con chiunque».

Un antidoto a una società perennemente in conflitto, un esempio luminoso di relazioni buone. La sua capacità di trovare un punto di luce anche nelle fatiche è di monito e d’aiuto a chi lo incontra. Sammy che del suo limite ha fatto una forza, trasformando la sua vita in un capolavoro.