«Quando ci si trova davanti a qualcuno che soffre, aiutare dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo». Nelle parole di Antonio Narciso, 21 anni, foggiano, studente di Giurisprudenza e Ingegneria gestionale, c'è il senso di una scelta compiuta senza esitazioni. Quella di mettere da parte la paura e la propria sicurezza per aiutare persone sconosciute, travolte da una tragedia.

Antonio era in Spagna per una vacanza. Doveva raggiungere Madrid da Cordoba e poi volare a Edimburgo. Invece si è ritrovato a pochi passi dal luogo di un terribile incidente ferroviario. Per una coincidenza non era salito sul treno coinvolto nello schianto, ma su quello successivo. Quando ha compreso la gravità di quanto accaduto, ha deciso di intervenire. Ha mostrato il tesserino dell'associazione di Protezione civile Prima Vela di Foggia, della quale è volontario, e si è unito a quanti stavano cercando di soccorrere i feriti.

Antonio, che cosa hai provato quando ti sei trovato davanti a una tragedia che fino a pochi minuti prima non avresti mai immaginato?

«È stata una situazione di grande emergenza, con tante persone che avevano bisogno di aiuto. Sono momenti molto forti, difficili da dimenticare. Quello che mi è rimasto dentro sono soprattutto le parole delle persone che abbiamo aiutato. Alcune ci ringraziavano e ci dicevano che erano felici di essere ancora vive. Sentire quelle parole, dopo quello che avevano passato, mi ha colpito profondamente».

Hai avuto paura? E come hai trovato la forza di metterti subito a disposizione?

«Sono volontario della Protezione civile e sono abituato a pensare che, quando qualcuno ha bisogno, bisogna intervenire. Per me è stato naturale. Ho sentito che quella era la cosa giusta da fare. Non potevo restare a guardare mentre altre persone soffrivano e avevano bisogno di aiuto».

Eppure anche tu avresti potuto essere tra le vittime. Soltanto per una coincidenza non eri su quel treno.

«È vero. Avevo pensato di prendere proprio quel convoglio, ma alla fine non ci sono salito. Il mio treno, partito da Cordoba, aveva accumulato 22 minuti di ritardo, mentre quello coinvolto nell'incidente era partito prima. A pensarci adesso fa davvero impressione. È stata una coincidenza fortunata».

Quando hai capito che era successo qualcosa di grave?

«Durante il viaggio, alcuni chilometri prima del luogo dell'incidente, ho sentito il nostro treno sobbalzare, quasi singhiozzare. Poi c'è stata una frenata improvvisa, con il rumore dei freni sulle rotaie. Il macchinista aveva visto del fumo e ha deciso di fermarsi, anche se apparentemente la linea sembrava libera. È stata una fortuna».

Come sei passato dall'essere un semplice passeggero a diventare uno dei volontari impegnati nei soccorsi?

«A bordo hanno chiesto se ci fossero medici oppure persone con certificazioni di primo soccorso o brevetti di Protezione civile. Ho subito mostrato il mio tesserino e mi sono messo a disposizione. Insieme ad altri ragazzi abbiamo raggiunto il luogo dell'incidente per cercare di dare una mano».

Qual è stata concretamente la tua attività?

«Ho collaborato con altri volontari nell'organizzazione delle automobili messe a disposizione dai cittadini che arrivavano dai paesi vicini per accompagnare i feriti negli ospedali. In quel momento era fondamentale riuscire a organizzare gli spostamenti e aiutare quante più persone possibile. Ognuno faceva quello che poteva».

C'è un'immagine di quelle ore che continui a portare dentro di te?

«Ricordo soprattutto le persone che ci ringraziavano per averle aiutate. Erano felici di essere vive. Un ragazzo che era con me è entrato direttamente nel convoglio incidentato. Quando è tornato ci ha raccontato di aver visto una situazione terribile, con molte persone morte. Sono racconti che ti rimangono dentro».

In mezzo a tanta sofferenza hai visto anche una grande solidarietà. Che cosa ti ha colpito maggiormente?

«Il fatto che nessuno si sia tirato indietro. C'era chi portava bottiglie d'acqua, chi cercava di assistere i feriti e chi metteva a disposizione la propria automobile. Tutti volevano rendersi utili. In quei momenti non conta da dove vieni o quale lingua parli. Conta soltanto aiutare chi è in difficoltà».

La tua esperienza nella Protezione civile ti ha insegnato il valore del servizio. Che significato dai oggi alla parola altruismo?

«Credo che significhi proprio questo: esserci quando qualcuno ha bisogno. Io non ho fatto nulla di straordinario. Mi sono messo a disposizione perché sentivo che era giusto farlo. E lo hanno fatto anche tantissime altre persone, senza chiedere nulla in cambio».

Dopo quanto accaduto, hai avuto modo di rassicurare la tua famiglia e le persone che erano in pensiero per te?

«Sì. A Madrid siamo stati sottoposti a controlli medici, comprese le analisi del sangue, e fortunatamente non abbiamo avuto problemi. Siamo stati contattati anche dalla Farnesina per sapere come stavamo e se avessimo bisogno di assistenza. Ho ricevuto inoltre una telefonata da Roma dell'onorevole Lasalandra, che si è messo a disposizione. Ho apprezzato molto queste attenzioni».

Un'esperienza del genere può cambiare il modo di guardare alla vita. Che cosa porterai con te?

«Sicuramente il ricordo di quelle ore e delle persone che abbiamo aiutato. È qualcosa che mi ha segnato e che non dimenticherò facilmente. Continuerò comunque il viaggio che avevo programmato, ma porterò con me quello che è successo».

Molti, leggendo la tua storia, potrebbero definirti un piccolo eroe. Tu come ti senti?

«Non mi sento assolutamente un eroe. Gli eroi sono altre persone. Io ho semplicemente fatto quello che mi sentivo di fare. Come me, tante altre persone si sono messe a disposizione senza chiedere nulla in cambio. Quando ci si trova davanti a qualcuno che soffre, aiutare dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo».