Chirurgo di eccellenza, professore associato di Chirurgia generale, padre di cinque figli, ricercatore sostenuto da Fondazione Airc e impegnato a testimoniare l’importanza della ricerca per la cura contro il cancro. Quando chiediamo a Stefano Crippa come faccia a tenere tutto insieme, lui risponde con semplicità: «Tutto sta nel sapersi organizzare, e anche nel sapere delegare. In famiglia, dove posso contare sulla collaborazione di mia moglie Claudia, anche lei medico ginecologa, e anche in ospedale, dove, anche per esigenze di carichi di lavoro e di tempo, ho imparato a fidarmi dei miei collaboratori, accorgendomi, come avevo già sperimentato con i miei figli, che più dai fiducia, più le persone intorno a te crescono e si responsabilizzano».

Un po’ di responsabilità deve essersela sentita addosso sin da bambino. Figlio unico molto desiderato, nove anni prima di lui era nato un bambino con una gravissima malformazione incompatibile con la vita: il tempo di un nome, Stefano, e poco più. Poi altri aborti spontanei, gravidanze extrauterine, tanto dolore e la perdita della speranza. Infine quel bambino, Stefano anche lui che, sin da piccolo, pur frequentando l’autodromo di Monza, dove lavoravano alcuni componenti della famiglia, e sognando di fare il pilota di Formula 1, coltiva anche un altro desiderio, molto più concreto e sicuramente nobile: curare le persone, diventare un medico. Già al liceo aveva letto un intero manuale di chirurgia, altro che libri fantasy o horror! Non era però nei suoi programmi adolescenziali quello di occuparsi dell’organo più ostico per chirurghi e medici, quello più complesso anche a livello oncologico, cioè il pancreas.

«Dopo la laurea in Medicina in Bicocca sono andato a fare la specializzazione a Verona, una delle migliori scuole chirurgiche italiane. Il mio professore capì che in me c’era stoffa – in fondo, fare il chirurgo è una sorta di arte, per cui occorre anche tanta manualità – e interesse per le sfide. Così mi ha mandato a studiare in uno dei centri più rinomati al mondo per la cura dei tumori al pancreas, il Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School di Boston. Prima, però, mi sono sposato: mia moglie è venuta con me e a Boston è nato il nostro primo figlio, Francesco, che ora ha 19 anni. Poi sono arrivati, uno dopo l’altro, gli altri, ma tutti nati in Italia: Giacomo, Sofia, Filippo e Matilde, la più piccola, che ha 11 anni».

Sin dagli anni di studio avevo capito che un medico, anche se è un chirurgo, per fare la differenza deve fare ricerca e avevo già avuto accesso a piccoli finanziamenti. Quando sono approdato al San Raffaele di Milano, dove lavoro nella divisione di chirurgia del pancreas e dei trapianti (nella sua carriera ha eseguito oltre mille interventi, ndr), ho conosciuto colleghi che portavano avanti progetti finanziati da Airc. In particolare, per medici come me, che fanno ricerca traslazionale, è stata definita una nuova figura: Next Generation Clinical Scientist. Si tratta di ricercatori che trasferiscono nella pratica clinica, attraverso studi sui pazienti, ciò che viene scoperto in laboratorio». Nello specifico, la sua ricerca studia i tumori cistici del pancreas, definiti IPMN (neoplasie papillari mucinose intraduttali). «Sono molto frequenti, si riscontrano in circa il 10% delle persone che si sottopongono a Tac o risonanze addominali. Solo una quota di queste lesioni può nel tempo cambiare, acquisire delle caratteristiche di maggiore aggressività e trasformarsi in lesioni con displasia ad alto grado. Si tratta ancora di tumori benigni ma che possono evolvere e diventare carcinomi. Riuscire a individuare quali lesioni trattare sarebbe la forma più efficace di prevenzione del tumore al pancreas vero e proprio, la cui incidenza sta aumentando per cause non ancora del tutto individuate».

Consapevole dell’apporto fondamentale di Airc alla ricerca, il professor Stefano Crippa non si tira indietro quando deve partecipare a eventi di sensibilizzazione, dalle charity dinner ai programmi televisivi. «Fare donazione approfittando dei banchetti nei giorni della Ricerca è perfetto; ma, in aggiunta, attivare un sostegno fisso, anche solo di pochi euro al mese, lo è ancora di più. Per Fondazione Airc è importante sapere con certezza su quali fondi può fare affidamento, così da poter dare continuità ai progetti di ricerca piuttosto che dover fare i conti con donazioni una tantum». Il cancro, e quello al pancreas non fa eccezione, è una malattia molto “democratica”: la ricerca andrà a beneficio di tutti.