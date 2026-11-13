Il 7 dicembre, per la città di Milano, non è solo il giorno della Prima alla Scala, ma anche quello della consegna degli Ambrogini d’oro, una medaglia che viene assegnata a persone che si sono distinte per il loro impegno sociale, o nella ricerca scientifica, o per la crescita artistica della comunità milanese, in Italia e nel mondo.

Il 12 novembre scorso la Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune ha indicato i 43 nomi che saranno insigniti degli Ambrogini d’oro nell’edizione 2026. In particolare, saranno consegnate 7 Medaglie d’Oro alla Memoria. Tra queste – oltre a Luca Attanasio, ambasciatore ucciso in Congo nel 2012, ed Elena Pero, “voce” del tennis su Sky – figurano anche Chiara Costanzo e Achille Barosi, i due ragazzi milanesi che perirono nel

L'Ambrogino d'Oro, benemerenza che la città di Milano rilascia nel giorno del patrono Sant'Ambrogio.

rogo di Crans-Montana. La città nelle sue istituzioni ha voluto ancora una volta testimoniare la propria vicinanza a chi è restato vittima di un tragico evento e ai loro cari, che ancora oggi, a distanza di quasi un anno, stanno combattendo una battaglia legale senza sconti per ottenere piena giustizia, vivendo nel frattempo un lutto insensato per la perdita di un figlio, un amico, un compagno di scuola.

Riceverà un Ambrogino d’oro anche il Centro ustioni dell'ospedale Niguarda, che ha affrontato l’emergenza dei giovani feriti nella tragedia attivando il piano di maxi-emergenza e fornendo cure intensive e altamente specializzate.

Da un evento tragico e insensato come quell’incendio nella cittadina svizzera nascono, però, anche iniziative lodevoli, come NEXT Crans-Montana, un’associazione che riunisce famiglie italiane dei ragazzi sopravvissuti all'incendio del 1° gennaio.

L’obiettivo è trasformare l'esperienza di queste famiglie in risultati che valgano per tutti. NEXT Crans-Montana opera su tre fronti: la cura di chi ha subito ustioni gravi, la prevenzione e la formazione dei giovani sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione, l'accertamento della verità e la giustizia legali su quanto accaduto quella notte.

«Quello che abbiamo imparato accanto ai nostri figli deve diventare un patrimonio di tutti: un percorso di cura per chiunque subisca un'ustione grave in Italia, una cultura della sicurezza per i ragazzi che frequentano i luoghi di aggregazione, la verità su quella notte e il ricordo delle vittime» dichiara Maria Odette Goglio, Presidente di NEXT Crans-Montana.

I genitori di Achille Barosi, una delle vittime della strage di capodanno a Crans-Montana (Ansa).

Il primo impegno di NEXT Crans-Montana è il patrocinio di «Mai soli», il progetto di Fondazione Ospedale Niguarda ETS con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la presa in carico globale e continua del paziente grande ustionato. Superata la fase acuta, chi ha subito un'ustione grave affronta per anni bisogni clinici, riabilitativi e psicologici e le cicatrici continuano a modificarsi, soprattutto nell'età dello sviluppo. «Mai soli» accompagna i ragazzi e le loro famiglie dall'ospedale al ritorno alla quotidianità con una presa in carico multidisciplinare e di lungo periodo.

A sostegno di questa prima iniziativa, mercoledì 16 dicembre 2026 alle ore 20.30 la Sala Verdi del Conservatorio di Milano ospiterà «Note a margine», spettacolo di e con Nicola Piovani. Si tratta di una serata esclusiva organizzata per una raccolta fondi a favore del Centro Ustioni dell'Ospedale Niguarda e del progetto «Mai soli». I biglietti sono ancora disponibili su Vivaticket.