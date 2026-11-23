Domenica, dopo aver letto i giornali sulla tragica morte di Gianni De Gennaro, mi sono ritrovato con più dubbi di prima. E, stranamente, non è una sensazione spiacevole. Anzi, direi che è una buona notizia.

Avevo cominciato a leggere cercando di capire chi fosse davvero quest’uomo: un servitore dello Stato, un protagonista di prim’ordine della lotta alla mafia, un uomo che ha attraversato alcuni dei passaggi più delicati della storia repubblicana? Oppure qualcuno che, dietro una carriera prestigiosa, potrebbe aver avuto responsabilità ancora tutte da accertare nella vicenda dei depistaggi sulla strage di via D’Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino? Era un buono o un cattivo? Mission impossible.

Il ritratto di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, significativamente intitolato “De Gennaro, gli occhi di uno Sbirro che hanno visto troppo”, restituisce il profilo di un uomo che ha attraversato la storia della Repubblica e le guerre di mafia. Nello stesso quotidiano, l’intervista di Luciano Violante aggiunge un tassello importante: l’ex presidente della Camera racconta un rapporto cominciato nel 1982, su indicazione di Giovanni Falcone, e diventato negli anni quasi fraterno. Ricorda il ruolo di De Gennaro nella collaborazione di Tommaso Buscetta e lo colloca tra coloro che hanno contribuito a salvare la Repubblica dalla mafia. Poi pronuncia una frase destinata a far discutere: «Il processo può uccidere».

Ma ci sono anche ricostruzioni che raccontano l’altra faccia della vicenda, quella giudiziaria, e danno conto delle pesantissime contestazioni della Procura di Caltanissetta. Su Repubblica, Salvo Palazzolo entra nel merito dell’inchiesta e delle ipotesi investigative. I magistrati ipotizzano un rapporto tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo accusato di avere costruito il falso pentito Vincenzo Scarantino e di avere contribuito a inquinare le indagini sulla strage. Al centro delle contestazioni ci sono anche la gestione del collaboratore di giustizia Salvatore Totuccio Contorno, la presunta distruzione di documenti e il tentativo di impedirgli di parlare con i magistrati. I pm ipotizzano persino un depistaggio aggravato dall’aver favorito Cosa nostra. Anche Riccardo Arena, su La Stampa, ricostruisce l’ipotesi della Procura: un presunto patto tra De Gennaro e La Barbera, un rapporto di reciproca protezione che sarebbe nato ai tempi della vicenda Contorno e si sarebbe protratto fino ai misteri dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Un’ipotesi investigativa che, però, deve fare i conti con una circostanza tutt’altro che secondaria: la gip Giulia Zappalà ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pm, ritenendo insufficienti gli elementi per applicare la misura. La Procura ha presentato appello al Riesame. I giornali di questi giorni hanno allargato lo sguardo alle altre indagini della Procura nissena sui misteri di via D’Amelio e allo scontro tra magistrati, ricostruendo un quadro nel quale si intrecciano vecchie inchieste, sospetti e diverse interpretazioni della storia giudiziaria e politica italiana. Non è un quadro rassicurante ma neppure una storia con una sola chiave di lettura. Su Repubblica, il commento di Carlo Bonini, “Lo scontro tra apparati e il costo insostenibile della stagione più buia”, invita a guardare oltre il singolo caso, dentro il groviglio di poteri, istituzioni e verità mancate che accompagna da decenni la storia delle stragi. E nell’intervista di Concetto Vecchio a Claudio Martelli, che fu ministro della Giustizia in quegli anni terribili legge la morte di De Gennaro come l’epilogo di una vicenda cominciata con i misteri del Corvo, una storia di sospetti e delegittimazioni che aveva coinvolto anche Falcone. Martelli non nasconde la propria convinzione: non crede che De Gennaro abbia partecipato a un depistaggio.

Alcune prime pagine dei quotidiani italiani dedicate al suicidio di Gianni De Gennaro

Mi ha colpito il mosaico di voci ed esperienze diverse, alcune persino agli antipodi, di memorie che non coincidono, di ricostruzioni che divergono, di dettagli che si affastellano. E proprio per questo vale la pena leggerle. Tutte. Da una parte ci sono i ricordi di chi ha lavorato con De Gennaro e ne difende l’integrità, dall’altra le contestazioni della Procura di Caltanissetta, le carte dell’inchiesta, le domande ancora senza risposta sulla strage di via D’Amelio. Non si può cancellare una parte della storia per rendere più convincente l’altra.

Ecco perché mi colpisce il contrasto con il modo in cui questa e altre vicende viene affrontata sui social, preda di influencer voraci a dare giudizi. Lì non sono ammessi chiaroscuri, sospensioni del giudizio, distinguo. La complessità non esiste, il groviglio azzerato. Bisogna schierarsi subito, sapere tutto (ma non sappiamo niente, o quasi!), possibilmente con un aggettivo definitivo e senza subordinate: De Gennaro era sicuramente colpevole e per questo si è ucciso, De Gennaro era sicuramente innocente e per questo si è ucciso. Da una parte i sostenitori della magistratura, dall’altra quelli del poliziotto. In mezzo, la storia, con tutta la sua complessità e il groviglio di contraddizioni, che finisce spesso schiacciata. Anzi, ignorata come fosse un intoppo.

I cari vecchi giornali, invece, almeno quando fanno il loro mestiere, hanno un’altra funzione. Non devono necessariamente convincerci di qualcosa. Possono mettere insieme testimonianze, ricostruzioni, documenti, punti di vista anche inconciliabili. Possono costringerci a fare i conti con quello che non sappiamo anziché riempire ogni vuoto con una certezza prefabbricata.

Non so, dunque, se Gianni De Gennaro fosse un buono o un cattivo. Forse è stato entrambe le cose, in momenti diversi della sua vita. Forse non era né l’uno né l’altro, perché le persone non sono personaggi di un romanzo scritto per soddisfare le nostre esigenze di tifoseria anche se questa vicenda, a cominciare dal suo tragico epilogo, starebbe benissimo in un noir dal sapore esistenziale.

In questi giorni, dopo aver letto parecchie pagine di giornale, ho meno certezze e più domande. Non è poco, in un tempo in cui tutti hanno un’opinione su tutto e la esprimono prima ancora di conoscere i fatti. Forse il giornalismo serve ancora a questo: non a dirci da che parte stare ma a ricordarci che non sempre abbiamo capito da che parte stiamo.