Ogni suicidio è un mistero che conosce solo Dio. E davanti al quale si dovrebbe avere il pudore di tacere. Ma la morte di Gianni De Gennaro, 78 anni, leggendario investigatore, fedelissimo di Giovanni Falcone, protagonista della nascita della Direzione investigativa antimafia, poi capo della Polizia e del Dis, l’organismo di coordinamento dei servizi segreti, infine manager ai massimi livelli (Finmeccanica, Leonardo, il consorzio Eurolink per il Ponte sullo Stretto), è qualcosa di più, è anche una vicenda pubblica. Un enigma dentro uno degli enigmi della storia d’Italia. La sua morte, a 78 anni, sembra contraddire l’ammonimento di Sofocle nell’Edipo Re, secondo il quale soltanto alla fine possiamo giudicare la sorte di un uomo. Perché questa fine, anziché chiudere il bilancio di una brillante carriera, lascia aperte domande inquietanti. E consegna alla storia della Repubblica un altro capitolo incompiuto.

De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola sabato 21 novembre nella sua proprietà in Maremma, vicino a Magliano in Toscana, lasciando lettere alla famiglia e una lettera «a chi vorrà pubblicarla», al vaglio della Procura di Grosseto. Il giorno prima aveva trascorso la mattinata a Roma nello studio del suo avvocato Franco Coppi, preparando la difesa dalle accuse della Procura di Caltanissetta.

Da pochi giorni era emersa pubblicamente l’inchiesta che lo vedeva accusato di depistaggio. La Procura siciliana aveva chiesto gli arresti domiciliari, negati dal giudice per le indagini preliminari. I magistrati avevano impugnato il rigetto e il primo dicembre De Gennaro avrebbe dovuto affrontare un nuovo passaggio davanti al Tribunale del Riesame. Le accuse, che lui considerava infamanti, avevano investito il prestigio di un uomo abituato per decenni a rappresentare lo Stato. Quanto abbiano pesato sulla sua decisione non possiamo saperlo.

Gianni De Gennaro, direttore della DIA, ospite del Maurizio Costanzo Show il 12 novembre 1993 ANSA/ARCHIVIO (R36698) (ANSA)

Sulle spalle dell’uomo che aveva accompagnato Tommaso Buscetta dal Brasile in Italia, nel luglio 1984, svolgendo un ruolo decisivo nella collaborazione che avrebbe aperto il sipario su Cosa Nostra, gravavano sospetti che riportavano a una delle pagine più oscure della lotta alla mafia: il ritorno clandestino in Sicilia, nel 1989, di Totuccio Contorno, detto Coriolano della Floresta come l’inafferrabile personaggio dei Beati Paoli, già fedelissimo di Stefano Bontate, il boss della mafia perdente annientata dai corleonesi di Totò Riina. Allora si parlò addirittura di un’operazione segreta per utilizzare Contorno contro i capi corleonesi. Le accuse circolavano nelle lettere anonime del «Corvo» di Palermo, che accusavano Falcone, il magistrato Giuseppe Ayala e lo stesso De Gennaro di aver favorito il ritorno clandestino di Contorno in Sicilia, consentendogli di vendicarsi dei corleonesi in cambio di informazioni sui latitanti di Cosa Nostra. Accuse anonime, mai dimostrate, ma sufficienti ad alimentare la stagione dei veleni di Palermo, riaffiorate nell’inchiesta di Caltanissetta.

Secondo la Procura, De Gennaro e due suoi collaboratori avrebbero indotto Contorno a non rendere dichiarazioni ai magistrati. Una seconda contestazione riguarda l’occultamento e la distruzione di documenti cartacei e informatici dopo aver saputo delle perquisizioni del settembre 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera. Dietro quelle carte torna a profilarsi l’ombra di un altro mistero. Il 19 luglio 1992, in via D’Amelio, a Palermo, un’autobomba uccise Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Le successive indagini furono inquinate da uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Il falso pentito Vincenzo Scarantino fu trasformato in un testimone d’accusa, contribuendo a far condannare innocenti. Al centro di quella costruzione c’era Arnaldo La Barbera, capo della Squadra mobile di Palermo e poi del gruppo investigativo incaricato di indagare sulle stragi. L’inchiesta nissena ha cercato di chiarire anche eventuali collegamenti fra quel depistaggio e le condotte successivamente attribuite a De Gennaro. Collegamenti che, allo stato, non sono stati dimostrati.

Resta inoltre il mistero dell’agenda rossa di Borsellino, su cui il magistrato annotava riflessioni, informazioni e incontri riservati, scomparsa dopo l’esplosione e mai ritrovata. Che cosa conteneva? Chi la prese? Dove finì? I magistrati di Caltanissetta hanno cercato di capire se parte della documentazione sottratta o distrutta nell’ambiente del collaboratore di Falcone, soprannominato “lo Squalo” per freddezza e determinazione, potesse contribuire a chiarire anche questa vicenda. Il nesso, però, non è stato dimostrato.

Con De Gennaro scompare un protagonista e un testimone di quella stagione. Le sue conoscenze, i suoi ricordi, le spiegazioni che avrebbe potuto fornire non potranno più essere ascoltati, ma l’inchiesta di Caltanissetta va avanti. Rimangono le carte, le testimonianze, le contraddizioni. Rimane per tutti una domanda: come è stato possibile che, trentaquattro anni dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, lo Stato italiano non sia ancora riuscito a dissipare tutte le ombre di quelle vicende?