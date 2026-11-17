Qual è lo specifico dell’educazione cattolica? Qual è il contributo che un’Università, e in particolare un’Università Cattolica, può e deve dare al bene comune? Sono le domande poste dalla rettrice Elena Beccalli in occasione dell’inaugurazione del 105° anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso quando ha fatto il suo ingresso nell’Aula Magna. «La nostra radice identitaria», afferma Beccalli, «si esprime appieno alimentando la visione dell’università come communio. Mentre gran parte dell’educazione secolare rischia di diventare una commodity, merce accessibile, efficiente, ma impersonale, le università cattoliche sono ancora in grado di offrire un’esperienza fondata sulle relazioni». Per il Rettore «in un tempo afflitto da un’epidemia di rabbia, solitudine e fragilità dei giovani, questa dimensione di esperienza relazionale diventa essenziale, non periferica. In una stagione carica di voci e domande di una generazione che chiede di essere ascoltata, lo spazio del commoning può offrire l’occasione per trasformare queste sollecitazioni in responsabilità condivisa».

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Ano Accademico 2026/2027 dell'Universià Cattolica di Milano (ANSA)

Beccalli ha evidenziato il «contrasto» tra questa dinamica «con quanto sta avvenendo con l’intelligenza artificiale: la concentrazione, tra le più enormi di tutti i tempi, di potere tecnologico, economico e politico nelle mani di pochi tecno-colossi. A livello globale oltre il 60% del mercato del cloud computing – infrastruttura portante dell’intelligenza artificiale – è controllato da appena tre aziende statunitensi. È palese la distanza di questo modello di sviluppo dall’idea di commoning: diversamente da molte tecnologie digitali realizzate attraverso la collaborazione open source, l’intelligenza artificiale resta un prodotto proprietario, il cui utilizzo è subordinato alle condizioni imposte da pochi grandi operatori».

Il bene comune come stella polare della società

Il bene comune, ha spiegato la rettrice, non è un concetto astratto né la semplice somma degli interessi individuali. È un bene più grande, che richiede la partecipazione e la responsabilità di tutti. Richiamando papa Leone XIV e l’enciclica Magnifica humanitas, Beccalli ha ricordato che il bene comune «non coincide con la somma dei vantaggi dei singoli, né con l’incrocio dei loro interessi particolari; è un bene più grande, che appartiene a tutti, e che solo insieme si può costruire, accrescere e custodire». Un principio che affonda le proprie radici nella tradizione del pensiero cattolico e che trova in Giuseppe Toniolo uno dei suoi interpreti più autorevoli. Per l’economista, ha ricordato Beccalli, il bene comune era la «stella polare» della società democratica, da perseguire attraverso la convergenza delle forze sociali a beneficio soprattutto dei più poveri. Una visione lontana da quella concezione dell’economia secondo cui ciascuno, perseguendo il proprio tornaconto, finirebbe automaticamente per produrre anche il benessere collettivo.

Oggi questa responsabilità si estende anche alle generazioni future e comprende la tutela di beni fondamentali come il clima, l’acqua, la pace, la conoscenza e le infrastrutture digitali. «Il tutto è più delle parti», ha ricordato la rettrice citando l’Evangelii gaudium di papa Francesco. Per questo, davanti all’aumento delle disuguaglianze, delle polarizzazioni e dei conflitti, occorre orientare consapevolmente lo sviluppo verso la salvaguardia di ciò che appartiene a tutti.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini e la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico (ANSA)

L’università non deve diventare una merce

In questo scenario l’università ha una responsabilità che va ben oltre la formazione professionale. La sua missione, ha sottolineato Beccalli, si realizza quando la trasmissione del sapere e la preparazione al lavoro contribuiscono «alla qualità della vita democratica, la coesione sociale, lo sviluppo dei territori, la ricerca di risposte alle questioni del tempo presente». Il valore di un ateneo, dunque, non si misura soltanto dal numero di laureati che forma, ma anche dal tipo di società che contribuisce a costruire. Da qui la preoccupazione per il rischio che l’istruzione venga progressivamente finanziarizzata e piegata a interessi economici, perdendo la propria finalità educativa e la propria natura non profit: «Non possiamo e non dobbiamo correre il rischio di cadere nella rete della mercificazione dell’educazione», ha ammonito la rettrice. L’educazione è essa stessa un’espressione essenziale del bene comune, perché i suoi frutti non appartengono soltanto a chi li riceve, ma si diffondono nell’intera società. Per questo Beccalli ha richiamato la necessità di rilanciare la mobilità sociale, oggi frenata dalla persistenza delle disuguaglianze educative, anche attraverso un piano straordinario di investimenti pubblici.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita il Polo San Francesco e saluta alcuni studenti in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico (ANSA)

La Costituzione e la responsabilità delle nuove generazioni

Un altro passaggio del discorso ha riguardato il ruolo delle istituzioni e della Carta costituzionale. Per perseguire il bene comune, ha spiegato Beccalli, è indispensabile una trama istituzionale capace di comporre interessi diversi, senza lasciare indietro i più fragili. La Costituzione italiana rappresenta in questo senso una bussola, perché tutela il primato della persona, riconosce i diritti inviolabili e richiama tutti ai doveri inderogabili di solidarietà.

La rettrice ha citato Piero Calamandrei e il suo invito ai Costituenti a guardare lontano: «La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope». Un richiamo particolarmente significativo nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Per celebrarlo, l’Università Cattolica ha deciso di donare una copia della Costituzione ai propri laureati. Nel suo intervento Beccalli ha ricordato anche il contributo dell’Ateneo alla vita pubblica italiana, attraverso i suoi laureati che hanno ricoperto incarichi di primo piano nelle istituzioni nazionali e internazionali, a partire dai quattordici ex studenti eletti nell’Assemblea Costituente. Tra loro, tre donne come Laura Bianchini, Filomena Delli Castelli e Nilde Iotti, «giovani donne accomunate dall’incrollabile fiducia nel baluardo dell’educazione, tanto da dedicare passione ed energie alla costruzione dei presupposti per una scuola libera e realmente aperta».

La cerimonia è stata anche l’occasione per fare il punto sul percorso dell’Ateneo che oggi conta una comunità di «oltre 43 mila studenti, 13.625 nuovi iscritti nell’anno accademico in corso e una crescita del 13 per cento degli studenti internazionali rispetto all’anno precedente», ha detto la rettrice. Nel quadro del Piano strategico 2026-2028 sono state annunciate nuove iniziative per rafforzare la formazione permanente, l’integrazione dei saperi e l’innovazione didattica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alla tutela della dimensione umana.

In conclusione, Beccalli ha affidato il senso dell’impegno dell’Università Cattolica alle parole di Tina Anselmi, anche lei laureata nell’Ateneo: «La democrazia non è solo libere elezioni, non è soltanto progresso economico. È giustizia. È rispetto per la dignità umana, dei diritti delle donne. È tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. È pace». Un’eredità che, ha concluso la rettrice, deve continuare a ispirare il contributo dell’università «alla costruzione del bene comune della Repubblica italiana».

Mattarella: «Il mondo può essere cambiato e spetta ai giovani farlo»

Il presidente della Repubblica, parlando a braccio, ha voluto lanciare un messaggio agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo: «I giovani non sono contenitori da riempire, ma personalità dotate di spirito critico, autonomia e protagonismo, che si sviluppano e crescono», ha detto Mattarella, «le scuole e le università hanno un compito straordinariamente importante: ampliare e accrescere la cultura, la scienza, la visione del futuro dei giovani, costruire il domani, essere dentro la realtà. Questo è ciò che deve essere trasmesso alle nuove generazioni, perché sono loro che devono costruirlo». Il capo dello Stato ha invitato a guardare ai giovani con fiducia, riconoscendone il ruolo di protagonisti del cambiamento: «I giovani sono otri nuovi, non sono chiamati a vivere nel mondo così come è oggi. Perché il mondo può essere cambiato, ed è dei giovani questo compito. La generazione che sale è protagonista e merita fiducia». Un compito che, ha ricordato citando il cardinale Giacomo Lercaro, è sempre stato affidato alle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con «una stagione colma di novità, di fascino ma anche di incertezza».

Mattarella ha poi espresso «un forte sentimento di riconoscenza, dopo 105 anni, ai fondatori di questo Ateneo», a partire da padre Agostino Gemelli, ricordando le figure che ne hanno costruito la storia. Tra queste, il terzo rettore Ezio Franceschini, del quale ha richiamato le parole lasciate negli ultimi anni: «Ho avversato le iniquità e l’ingiustizia, ho avversato la menzogna e l’insincerità, ho amato tutti, non ho alcun nemico». Un messaggio che, ha sottolineato il presidente, «è anche una chiave educativa che esprime quel Dna impresso all’Ateneo del bene comune» e che permette di costruire «un rapporto con i giovani costruttivo e proficuo».

Un momento dell'intervento di Mattarella (ANSA)

Zuppi: «Educare a resistere alla normalizzazione della guerra»

«Le università e in particolare questo ateneo hanno oggi anche un compito specifico e insostituibile: educare alla resistenza contro la normalizzazione della guerra che trova leader mondiali, personalità pubbliche, cosiddetti esperti, operatori dell’informazione, pronti a giustificare o addirittura esaltare la guerra o, semplicemente, ne parlano come ineluttabile, senza scandalo», ha detto nel suo intervento il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, «la pace non è soltanto un tema da studiare, ma una cultura da costruire attraverso le relazioni, il confronto delle idee, il riconoscimento dell’altro e la capacità di affrontare i conflitti senza ricorrere alla violenza», ha concluso

I visionari non sono ingenui

Il richiamo al bene comune si è intrecciato con l’omelia pronunciata da monsignor Mario Delpini durante la celebrazione eucaristica che ha preceduto la cerimonia inaugurale. Al centro della riflessione dell’arcivescovo di Milano, il tema dei «visionari», introdotto dalla domanda che Dio rivolge al profeta Geremia: «Che cosa vedi?». «Ecco di che cosa vivono gli uomini di Dio, vivono di visioni. A questo siamo chiamati, in questo tempo, in questa nostra responsabilità di essere Università Cattolica», ha esordito Delpini. Ma i visionari, ha precisato, non sono coloro che si rifugiano nei sogni e nelle fantasie, bensì «quelli che vedono l’opera di Dio e riconoscono la presenza dello Spirito di Dio nella vicenda umana e ne diventano profeti». Sono capaci di scorgere nel «ramo di mandorlo» l’annuncio della primavera, «la verità affidabile della vita che supera ogni inverno», ma anche di riconoscere «una pentola bollente», immagine della potenza ostile che minaccia l’umanità. Perché «non sono ingenui i visionari»: sanno leggere la realtà, denunciare le illusioni alimentate da «una comunicazione tendenziosa» e resistere alla tentazione di mettere «competenze e dedizione a servizio di un potere che strema la terra e umilia l’umanità e la sua libertà, la sua speranza». Un’indicazione che Delpini ha rivolto direttamente alla comunità accademica, chiamata a non rinchiudersi nelle proprie specializzazioni: «Non specialisti rinchiusi in una torre d’avorio, non ricercatori che non vedono oltre il loro gruppo di ricerca». Docenti, ricercatori e studenti devono invece essere «uomini e donne di cultura appassionati del confronto», capaci di coltivare «l’eccellenza della competenza», senza smarrire la capacità di guardare all’insieme e di interrogarsi «sul perché e il per chi di tutta l’impresa». La cultura, ha aggiunto, esige serietà e umiltà, rifiuto delle scorciatoie e disponibilità a riconoscere i propri errori: «Uomini e donne che continuano a cercare con umiltà, anche quando sono in cattedra, uomini e donne che continuano ad ascoltare, anche quando sono riconosciuti come esperti, continuano a pensarsi come discepoli, anche quando sono chiamati maestri». Infine, il richiamo alla dimensione della fede e alla speranza cristiana, che non si arresta davanti alla morte: «Chi muore con Cristo con lui risorge». Essere visionari significa allora non lasciarsi imprigionare in un ruolo o in una professione, ma «vivere la vita come un tempo adatto per introdursi nella vita eterna, la vita di Dio».