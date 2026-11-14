C’è un numero che dovrebbe entrare stabilmente nell’agenda politica italiana, molto più di quanto accada nel dibattito pubblico: 6.630.284. Sono i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) al 1° gennaio 2026. Nel giro di vent’anni sono più che raddoppiati: erano poco più di 3,1 milioni nel 2006. Soltanto nell’ultimo anno la crescita è stata del 3,4%, con oltre 217 mila nuovi iscritti.

È la fotografia scattata dal XXI Rapporto Italiani nel Mondo 2026 della Fondazione Migrantes della Cei, intitolato Lavorare lontano, costruirsi altrove (qui una sintesi) e curato da Delfina Licata, coordinatrice dell’area ricerca della Fondazione. Un’indagine che racconta un’Italia sempre più proiettata oltre i propri confini e pone una domanda scomoda: mentre il Paese discute incessantemente di immigrazione, chi si occupa degli italiani che partono e delle ragioni per cui scelgono di costruirsi un futuro altrove?

Non è una questione di contrapporre chi arriva a chi parte. L’immigrazione è una componente fondamentale della società e dell’economia italiane, anche alla luce dell’invecchiamento della popolazione e della crisi demografica. Ma proprio per questo sarebbe necessario allargare lo sguardo: il problema non è soltanto riuscire ad accogliere chi arriva ma anche smettere di perdere chi potrebbe contribuire a costruire il futuro del Paese.

383 mila stranieri arrivati, 109 mila italiani partiti

Per capire le dimensioni del fenomeno bisogna distinguere tra le consistenze della popolazione e i movimenti migratori di un singolo anno. I 6,63 milioni di iscritti all’Aire, infatti, comprendono anche italiani nati all’estero e discendenti di emigrati. Non sono tutti persone che hanno lasciato l’Italia negli ultimi anni. Per confrontare i flussi occorre guardare ai dati dell’Istat.

Nel 2025, secondo l’Istituto nazionale di statistica, sono stati 109.004 gli italiani che hanno trasferito la residenza all’estero. Nello stesso anno sono arrivati in Italia 383 mila cittadini stranieri. A questi si aggiungono circa 56 mila italiani che hanno fatto ritorno nel Paese. Complessivamente, le immigrazioni dall’estero sono state circa 440 mila, contro 144 mila emigrazioni: il saldo migratorio complessivo è dunque positivo per 296 mila unità. Ma dietro questo dato si nascondono due dinamiche molto diverse. Per gli stranieri il saldo migratorio è ampiamente positivo, con circa 348 mila unità in più; per gli italiani, invece, è negativo per circa 53 mila. In altre parole, l’Italia continua a essere un Paese che attrae cittadini stranieri ma dal quale partono più italiani di quanti ne ritornino. È questo il dato che dovrebbe interrogare la politica. Il contributo di chi arriva è essenziale ma non può diventare l’alibi per non affrontare le ragioni che spingono tanti connazionali a cercare altrove opportunità e condizioni di vita migliori.

A partire sono soprattutto giovani e persone istruite

L’aspetto più preoccupante non riguarda soltanto la quantità delle partenze, ma l’identikit di chi lascia il Paese. Secondo il Rapporto Migrantes, nel 2025 il 57,3% degli italiani espatriati aveva tra i 20 e i 39 anni. L’età media di chi parte è di 34 anni. Si tratta dunque soprattutto di persone nel pieno della vita lavorativa, in una fase in cui si costruiscono una famiglia, una carriera e un progetto di vita. E non sono soltanto laureati o ricercatori, come suggerisce la formula ormai abusata della «fuga dei cervelli». Partono lavoratori specializzati, tecnici, professionisti, operai, persone che cercano un impiego più stabile, un riconoscimento delle proprie competenze e una migliore qualità della vita. Il Rapporto mette in evidenza anche il livello di istruzione delle nuove generazioni in movimento: tra i giovani emigrati di 15-34 anni, il 78,8% possiede un diploma o una laurea e il 37,7% è laureato. Tra le donne la quota di laureate arriva quasi al 40%. È un patrimonio di competenze e formazione che il Paese contribuisce a costruire attraverso le proprie scuole e università ma che troppo spesso non riesce a trattenere. Il problema non è che i giovani italiani desiderino fare esperienze all’estero: la mobilità internazionale è un’opportunità e può arricchire anche il Paese d’origine. Il problema è quando la partenza diventa una scelta quasi obbligata, perché in Italia non si trovano condizioni adeguate per realizzare le proprie aspirazioni.

Le principali mete di destinazione degli italiani all'estero

La Spagna è la nuova meta

Dove vanno gli italiani? L’Europa rimane la destinazione principale, con la Spagna diventata una delle mete simbolo della nuova emigrazione. Nel 2025 ha accolto 13.244 italiani, davanti alla Germania (12.560), alla Svizzera (12.015), al Regno Unito (11.167) e alla Francia (9.320). Seguono, tra le destinazioni extraeuropee, Stati Uniti, Australia, Brasile e Argentina.

La scelta non dipende soltanto dalle possibilità di trovare un lavoro. Come spiega Delfina Licata, «si parte per le motivazioni più variegate, per il desiderio di un lavoro non precario, ma anche per fare una famiglia». Non è soltanto una questione di stipendio, dunque, ma di progetto esistenziale.

A partire è soprattutto il Mezzogiorno, che continua a pagare un prezzo particolarmente elevato. Sicilia, Lombardia e Veneto sono le regioni con il maggior numero di cittadini iscritti all’Aire. Ma se si considera l’incidenza sulla popolazione residente, i valori più alti si registrano in Molise (37,1%), Basilicata (30%) e Calabria (26%). Anche il rapporto dell’Istat sulle migrazioni interne e internazionali segnala che, tra il 2019 e il 2025, il Mezzogiorno ha perso 150 mila giovani laureati italiani tra i 25 e i 34 anni, soprattutto a favore del Centro-Nord ma anche attraverso le partenze verso l’estero. È una doppia emorragia: prima si lascia il territorio d’origine per trasferirsi nelle regioni economicamente più dinamiche, poi, non di rado, si lascia anche l’Italia.

Il ritorno è possibile, ma servono condizioni per restare

Ci sono anche segnali che meritano attenzione. Nel 2025 i rimpatri sono stati 56.451. Rispetto a dieci anni prima sono aumentati dell’88%, anche se restano molto inferiori alle partenze. Non basta, quindi, registrare il ritorno di una parte dei connazionali: occorre chiedersi che cosa li convinca a rimanere e che cosa, invece, li spinga nuovamente a partire. Secondo Licata, l’aumento dei rientri riguarda il 2025 e bisognerà capire se si tratta di una tendenza destinata a consolidarsi. Ma c’è una questione che non può essere rimandata: chi torna non è necessariamente la stessa persona che era partita. Porta con sé esperienze professionali, competenze linguistiche, relazioni internazionali e spesso una famiglia con figli cresciuti in sistemi scolastici differenti. Ha bisogno di servizi adeguati, di un mercato del lavoro capace di valorizzare le competenze acquisite e di una pubblica amministrazione che non trasformi il rientro in un percorso a ostacoli.

Anche lo smart working potrebbe favorire una nuova forma di immigrazione di ritorno, consentendo a professionisti e nomadi digitali di lavorare per aziende straniere vivendo in Italia. Ma perché questa possibilità diventi una risorsa strutturale occorrono infrastrutture, servizi e politiche territoriali.

Un Paese che deve imparare a trattenere e valorizzare

C’è un ultimo dato che rende ancora più urgente la riflessione. Al 1° gennaio 2026 gli stranieri residenti in Italia erano 5 milioni e 560 mila, il 9,4% della popolazione. La loro presenza contribuisce a contrastare, almeno in parte, gli effetti dell’invecchiamento demografico e del calo delle nascite. Nel 2025, ricorda l’Istat, sono nati appena 355 mila bambini, mentre i decessi sono stati 652 mila. La fecondità è scesa a 1,14 figli per donna.

In un Paese che invecchia, perde giovani e fatica a garantire un ricambio generazionale, l’immigrazione rappresenta una risorsa demografica, economica e sociale. Ma non può essere l’unica risposta alla crisi. Servono politiche per il lavoro stabile, salari adeguati, accesso alla casa, conciliazione tra vita professionale e familiare, investimenti nella formazione e nella ricerca. E serve soprattutto una strategia che restituisca ai giovani la possibilità concreta di scegliere di restare. Il direttore generale della Fondazione Migrantes, monsignor Pierpaolo Felicolo, lo ha ricordato presentando il Rapporto: «Non è possibile comprendere pienamente l’Italia senza guardare anche agli italiani che vivono altrove e che mantengono rapporti familiari, culturali, sociali e affettivi con l’Italia».