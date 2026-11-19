Aveva soltanto 14 anni Francesco Gianello, morto nel gennaio 2024 per un osteosarcoma, un tumore maligno delle ossa. I suoi genitori avevano inizialmente rinunciato agli accertamenti e alle cure oncologiche indicate dai medici, affidandosi al cosiddetto metodo Hamer, una teoria priva di fondamento scientifico secondo cui malattie come il cancro sarebbero provocate da traumi emotivi e potrebbero guarire risolvendo i conflitti psicologici che le avrebbero originate.

Per la morte del ragazzo, ieri 18 novembre, la Corte d'Assise di Vicenza ha condannato in primo grado i genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, a due anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo, con pena sospesa. I giudici hanno riqualificato l'accusa iniziale di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo i periti incaricati dalla Corte, Francesco avrebbe avuto concrete possibilità di salvarsi se fosse stato curato tempestivamente.

Il sospetto di osteosarcoma al femore era emerso durante gli accertamenti all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove i medici avevano indicato la necessità di procedere con una biopsia. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, i genitori si erano affidati anche a Matteo Penzo, medico padovano seguace delle teorie di Hamer, che li avrebbe dissuasi dall'eseguire l'esame. Al ragazzo erano stati proposti trattamenti a base di argilla e antinfiammatori e un percorso in una struttura in Toscana. La chemioterapia fu avviata soltanto in seguito, quando la malattia era ormai progredita.

Il caso di Francesco Gianello riaccende il dibattito sul metodo Hamer e sui rischi delle cosiddette cure alternative, soprattutto quando vengono scelte al posto di trattamenti oncologici di comprovata efficacia. Una teoria che continua a circolare nonostante le ripetute smentite della comunità scientifica.

CHE COS'È IL METODO HAMER?

Il metodo Hamer, conosciuto anche come Nuova Medicina Germanica, è un insieme di teorie elaborate dal medico tedesco Ryke Geerd Hamer, secondo cui le malattie, compresi i tumori, sarebbero la conseguenza di conflitti psicologici vissuti dalla persona.

Fonte: Facebook

Alla base c'è la convinzione che uno shock emotivo improvviso, un trauma o una situazione di forte stress possano provocare una malattia. La guarigione dipenderebbe quindi dall'individuazione e dalla risoluzione del conflitto che l'avrebbe originata.

Secondo questa teoria, per esempio, un tumore al seno potrebbe essere collegato a un conflitto emotivo nei rapporti familiari. Risolvendo quel problema, sempre secondo Hamer, anche la malattia potrebbe regredire spontaneamente.

Non esistono prove scientifiche affidabili che dimostrino la validità di queste affermazioni. L'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione AIRC chiariscono che il metodo Hamer non è una cura per il cancro e che il suo impiego può essere estremamente pericoloso, soprattutto quando porta i pazienti a rinunciare alle terapie oncologiche.

CHI ERA RYKE GEERD HAMER E COME È NATA LA SUA TEORIA?

Ryke Geerd Hamer era un medico tedesco, nato nel 1935 e morto nel 2017. La sua teoria nacque dopo una tragedia familiare. Nel 1978 suo figlio Dirk fu gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava nei pressi dell'isola di Cavallo, in Corsica. Morì alcuni mesi dopo.

Successivamente Hamer sviluppò un tumore al testicolo e si convinse che la malattia fosse stata provocata dallo shock emotivo vissuto per la perdita del figlio. Da questa esperienza personale elaborò una teoria che pretendeva di spiegare l'origine dei tumori e di numerose altre patologie attraverso i conflitti psicologici.

Negli anni successivi formulò le cosiddette cinque leggi biologiche, presentandole come principi universali del funzionamento dell'organismo. Le sue affermazioni, tuttavia, non hanno mai trovato conferma nella ricerca scientifica.

Nel 1986 Hamer perse l'abilitazione all'esercizio della professione medica in Germania. Fu inoltre coinvolto in diversi procedimenti giudiziari legati alla sua attività. Nonostante questo, le sue teorie continuarono a diffondersi anche al di fuori della Germania.

COME FUNZIONA IL METODO HAMER? LE CINQUE PRESUNTE LEGGI BIOLOGICHE

La Nuova Medicina Germanica si fonda su cinque principi che Hamer definiva leggi biologiche. Non si tratta di leggi riconosciute dalla scienza, ma di affermazioni prive di validazione scientifica.

Prima legge: Ogni malattia nasce da uno shock emotivo. Secondo Hamer, un evento traumatico improvviso e vissuto intensamente provocherebbe alterazioni nel cervello e in un determinato organo. Seconda legge: La malattia attraversa due fasi. La prima coinciderebbe con la presenza del conflitto psicologico, mentre la seconda inizierebbe con la sua risoluzione, che avvierebbe spontaneamente il processo di guarigione. Terza legge: Esiste un collegamento tra psiche, cervello e organi. A ogni conflitto emotivo corrisponderebbero una specifica area cerebrale e determinati tessuti dell'organismo, secondo una classificazione basata sull'interpretazione dello sviluppo embrionale proposta da Hamer. Quarta legge: I microbi partecipano alla guarigione. Batteri, funghi e altri microrganismi interverrebbero nelle diverse fasi della malattia seguendo programmi biologici prestabiliti e coordinati dal cervello. Quinta legge: La malattia ha uno scopo biologico. Le patologie sarebbero considerate risposte naturali dell'organismo a determinati conflitti, anziché alterazioni da curare.

Nessuna di queste presunte leggi è stata dimostrata scientificamente. Non esistono prove che colleghino specifici traumi emotivi allo sviluppo di determinati tumori, né che la risoluzione di un conflitto psicologico possa far regredire una neoplasia.

PERCHÉ IL METODO HAMER È PERICOLOSO?

Il rischio principale del metodo Hamer non riguarda soltanto le spiegazioni infondate sull'origine delle malattie, ma soprattutto le conseguenze che possono derivare dalla loro applicazione.

Chi si convince che un tumore sia la manifestazione di un conflitto emotivo può arrivare a considerare inutili, o addirittura dannose, le terapie oncologiche. Questo può portare a ritardare gli accertamenti diagnostici e a rinunciare a interventi chirurgici, chemioterapia, radioterapia o altri trattamenti necessari.

Nel caso dei tumori, il tempo può essere determinante. Una diagnosi precoce e l'avvio tempestivo delle cure possono aumentare le possibilità di successo dei trattamenti, mentre un ritardo può consentire alla malattia di progredire e ridurre le opzioni terapeutiche disponibili.

C'è anche un altro aspetto problematico: attribuire la malattia a un conflitto emotivo può indurre il paziente a sentirsi responsabile della propria condizione, come se il tumore fosse la conseguenza di un problema personale che non è riuscito a superare.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha preso posizione contro il metodo Hamer, ricordando che il cancro non può essere spiegato come conseguenza di un conflitto psicologico e che nessun intervento di questo tipo ha dimostrato di poter guarire un tumore maligno.

IL CASO DI ELEONORA BOTTARO

Quella di Francesco Gianello non è la prima vicenda italiana in cui il metodo Hamer è stato collegato alla rinuncia alle cure oncologiche.

Nel 2016 la giovane padovana Eleonora Bottaro morì per una leucemia linfoblastica acuta. La ragazza non fu sottoposta alla chemioterapia indicata dagli specialisti. I suoi genitori, sostenitori delle teorie di Hamer, avevano condiviso la scelta di ricorrere a trattamenti alternativi.

Secondo le valutazioni dei medici riportate nel procedimento giudiziario, con le terapie appropriate Eleonora avrebbe avuto una probabilità di guarigione attorno all’80%.

La vicenda arrivò in tribunale. Nel marzo 2023 la Corte di Cassazione confermò definitivamente la condanna a due anni di reclusione per omicidio colposo dei genitori, Lino Bottaro e Rita Benini. Nel procedimento era emerso il ruolo delle convinzioni familiari nella decisione di non intraprendere le cure oncologiche.

Due storie diverse, accomunate dal ricorso a una teoria priva di fondamento scientifico e dal ritardo o dalla rinuncia a trattamenti che avrebbero potuto offrire possibilità di guarigione.

IL METODO HAMER PUÒ CURARE I TUMORI?

No. Il metodo Hamer non ha dimostrato alcuna efficacia nella cura dei tumori e non può sostituire i trattamenti oncologici validati.

Il benessere psicologico ha comunque un ruolo importante nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Ansia, paura e stress possono incidere profondamente sulla qualità della vita e sul modo in cui si affronta la malattia. Per questo il sostegno psicologico è parte integrante dell'assistenza oncologica e può aiutare i pazienti a gestire le difficoltà emotive legate alla diagnosi e alle terapie.

Affrontare un trauma psicologico, però, non significa curare un tumore. Il supporto psicologico può accompagnare le terapie oncologiche, ma non sostituirle.

CHE DIFFERENZA C'È TRA IL METODO HAMER E IL METODO DI BELLA?

Il metodo Hamer viene talvolta accostato al cosiddetto metodo Di Bella, un'altra controversa proposta terapeutica contro i tumori che suscitò un ampio dibattito in Italia alla fine degli anni Novanta. Si tratta però di due approcci molto diversi.

Mentre Hamer attribuiva l'origine delle malattie a presunti conflitti psicologici, il metodo Di Bella, ideato dal fisiologo italiano Luigi Di Bella, si basava sulla somministrazione di una combinazione di farmaci e sostanze, tra cui somatostatina, bromocriptina, melatonina, vitamine e retinoidi, derivati della vitamina A.

Secondo Di Bella, alcuni ormoni, come quello della crescita e la prolattina, potevano favorire lo sviluppo dei tumori. La sua terapia avrebbe dovuto contrastarne l'azione attraverso specifici farmaci, associati ad altre sostanze alle quali attribuiva proprietà antitumorali.

Nel 1998 il Ministero della Sanità avviò una sperimentazione su 386 pazienti oncologici, ma i risultati non dimostrarono l'efficacia del metodo: nessuna remissione completa.

La vicenda di Francesco Gianello e quella di Eleonora Bottaro mostrano quali conseguenze possa avere la rinuncia alle cure oncologiche in favore di trattamenti privi di efficacia dimostrata.

Di fronte a una diagnosi di tumore, chiedere un secondo parere medico è sempre possibile, ma è fondamentale affidarsi a specialisti qualificati e verificare le informazioni sulle terapie proposte. Nessuna promessa di guarigione dovrebbe indurre un paziente ad abbandonare cure scientificamente validate.